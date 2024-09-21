За один день вы посетите заброшенную деревню Бурхай и посёлок Большое Голоустное. Прогуляетесь по берегу Байкала, подниметесь на священную гору и откроете тайны Сухого озера. Мы познакомим вас с культурой региона, расскажем легенды и покажем мистические места. А ещё научим бурханить. Как это? Узнаете на экскурсии!

Описание экскурсии

Дорога в Большое Голоустное

По пути мы остановимся, чтобы сделать подношение духам или, как говорят местные, бурханить. Мы же въезжаем на древнюю территорию и должны почтить духов! Вы познакомитесь с обрядами, увидите заброшенную деревню и услышите легенду о том, где обнаружили Байкальскую принцессу.

Священная гора

В Большом Голоустном мы заберёмся на гору Майлгар, которая защищает посёлок от бед. Вы полюбуетесь головокружительным видом на Голое устье — дельту реки Голоустная или, по-другому, Иден-Гола. И насладитесь Байкалом с высоты птичьего полёта. Мы расскажем, какое удивительное святилище нашли археологи на одной из вершин и что об этом говорят местные жители.

А ещё вы:

погуляете по берегу Байкала

посетите Сухое озеро, которое, по преданиям, наполняется водой только в високосный год

загадаете желание у мужского и женского камней

по желанию зайдёте в храм Николая Чудотворца и узнаете о спасении чудодейственной иконы

Организационные детали