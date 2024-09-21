За один день вы посетите заброшенную деревню Бурхай и посёлок Большое Голоустное. Прогуляетесь по берегу Байкала, подниметесь на священную гору и откроете тайны Сухого озера. Мы познакомим вас с культурой региона, расскажем легенды и покажем мистические места. А ещё научим бурханить. Как это? Узнаете на экскурсии!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Дорога в Большое Голоустное
По пути мы остановимся, чтобы сделать подношение духам или, как говорят местные, бурханить. Мы же въезжаем на древнюю территорию и должны почтить духов! Вы познакомитесь с обрядами, увидите заброшенную деревню и услышите легенду о том, где обнаружили Байкальскую принцессу.
Священная гора
В Большом Голоустном мы заберёмся на гору Майлгар, которая защищает посёлок от бед. Вы полюбуетесь головокружительным видом на Голое устье — дельту реки Голоустная или, по-другому, Иден-Гола. И насладитесь Байкалом с высоты птичьего полёта. Мы расскажем, какое удивительное святилище нашли археологи на одной из вершин и что об этом говорят местные жители.
А ещё вы:
- погуляете по берегу Байкала
- посетите Сухое озеро, которое, по преданиям, наполняется водой только в високосный год
- загадаете желание у мужского и женского камней
- по желанию зайдёте в храм Николая Чудотворца и узнаете о спасении чудодейственной иконы
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Subaru Legacy или микроавтобусе Honda Stepwgn (в зависимости от количества человек)
- По запросу мы можем организовать прогулку на катере по Байкалу — подробности уточняйте в переписке
- Дополнительно оплачивается обед в кафе
- Для восхождения на Майлгар требуется небольшая физическая подготовка — прохождение этой части маршрута по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу и воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5 000 ₽
|Дети до 7 лет
|4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Вся моя жизнь связана с Байкалом, каждое лето в детстве я проводила в Листвянке на даче родителей. Недавно я прошла обучение на гида и начала проводить и организовывать туры и экскурсии. Туры веду я или мои друзья. Сейчас у нас семейная туристическая база в Большом Голоустном. Мы проводим прогулки на катере с Большого Голоустного до Бухты Песчаная.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Артем
21 сен 2024
Отличная экскурсия! Федор душевный, отзывчивый и интересный гид. Сама поездка выдалась очень насыщенной и время пролетело как одно мгновение, посетили много интересных локаций и красивых мест. Спасибо за отличный день в душевной компании. Однозначно рекомендую к посещению!
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