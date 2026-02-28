На встречу с Байкалом мы с вами отправимся на комфортабельном автомобиле, который довезет нас из Иркутска в поселок Листвянка, расположенный на берегу Байкала, в 68 километрах от города. Поселок Листвянка был основан в XVIII веке и получил свое название от лиственниц, растущих на ближнем Лиственничном мысу.

Тайны Байкала

Во время экскурсии мы с вами посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы», расположенный на берегу реки Ангары по дороге в Листвянку. Здесь вы познакомитесь с бытом и духовной культурой народов Прибайкалья XVII–XIX веков. Также мы увидим таинственный Шаман камень возле истока реки Ангары — единственной реки, вытекающей из озера Байкал. На фуникулере (канатной дороге) мы поднимемся на смотровую площадку «Камень Черского», откуда открывается великолепный вид на исток Ангары, Шаман камень и заснеженные хребты Хамар-Дабана. Назад можно будет спуститься по пешеходной эко-тропе здоровья. Вы увидите колесо обозрения на берегу Байкала, посетите рыбный рынок, где можно приобрести различные виды байкальской рыбы (омуль, хариус, сиг) и байкальские сувениры. Мы с вами прогуляемся по побережью Байкала, посмотрим самые красивые места. На берегу Байкала загадаем желания и попьем байкальского чая и, конечно же, сделаем красивые фото на фоне прекрасных видов.

Важно знать:

Экскурсия будет проведена индивидуально для вас, поэтому по согласованию программа может быть изменена и скорректирована. По желанию вы можете посетить: