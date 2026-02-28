После индивидуального путешествия на Байкал вы полюбите это уникальное озеро и зарядитесь его удивительной энергией. Вас ждет знакомство с самыми интересными и красивейшими местами. Вы узнаете много интересного об истории и обитателях Байкала, его легенды и тайны. На берегу Байкала мы загадаем желания, которые обязательно сбудутся!
Описание экскурсии
На встречу с Байкалом мы с вами отправимся на комфортабельном автомобиле, который довезет нас из Иркутска в поселок Листвянка, расположенный на берегу Байкала, в 68 километрах от города. Поселок Листвянка был основан в XVIII веке и получил свое название от лиственниц, растущих на ближнем Лиственничном мысу.
Тайны Байкала
Во время экскурсии мы с вами посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы», расположенный на берегу реки Ангары по дороге в Листвянку. Здесь вы познакомитесь с бытом и духовной культурой народов Прибайкалья XVII–XIX веков. Также мы увидим таинственный Шаман камень возле истока реки Ангары — единственной реки, вытекающей из озера Байкал. На фуникулере (канатной дороге) мы поднимемся на смотровую площадку «Камень Черского», откуда открывается великолепный вид на исток Ангары, Шаман камень и заснеженные хребты Хамар-Дабана. Назад можно будет спуститься по пешеходной эко-тропе здоровья. Вы увидите колесо обозрения на берегу Байкала, посетите рыбный рынок, где можно приобрести различные виды байкальской рыбы (омуль, хариус, сиг) и байкальские сувениры. Мы с вами прогуляемся по побережью Байкала, посмотрим самые красивые места. На берегу Байкала загадаем желания и попьем байкальского чая и, конечно же, сделаем красивые фото на фоне прекрасных видов.
Важно знать:
Экскурсия будет проведена индивидуально для вас, поэтому по согласованию программа может быть изменена и скорректирована. По желанию вы можете посетить:
- Байкальский музей, где вы познакомитесь с флорой и фауной великого озера, с историей изучения Байкала;
- Свято-Никольскую церковь XVIII века, которая, как гласит легенда, построена русским купцом в знак благодарности святому Николаю, покровителю мореплавателей, за спасение при шторме;
- нерпинарий, где можно увидеть замечательное представление живых байкальских нерп, а также познакомиться с единственной в мире нерпой, которая умеет рисовать картины. Также дополнительно можно организовать: летом - водное путешествие по озеру Байкал на теплоходе или катере, а зимой - катание по льду Байкала на хивусе (катере на воздушной подушке), а также катание на собачьих упряжках.
Экскурсии проводятся ежедневно. Начало экскурсии в 09.00 (время начала может изменяться по договоренности)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Байкал
- Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
- Исток реки Ангары
- Шаман-камень
- Канатно-кресельная дорога
- Смотровая площадка «Камень Черского»
- Колесо обозрения
- Поселок Листвянка
- Рыбный рынок
Что включено
- Трансфер Иркутск-Листвянка-Иркутск на комфортабельном автомобиле
- Экскурсионное сопровождение
- Чаепитие на берегу Байкала
- Питьевая вода.
Что не входит в цену
- Отдельно оплачиваются входные билеты:
- → архитектурно-этнографический музей «Тальцы» - 250 руб. /чел.,
- → канатная дорога к смотровой площадке к камню Черского - 300 руб. /чел только подъем, или 500 руб. /чел подъем/спуск, «, » обед в кафе или ресторане.
Место начала и завершения?
Иркутск, любой удобный для вас адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводятся ежедневно. Начало экскурсии в 09.00 (время начала может изменяться по договоренности)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Хочу поделиться своими впечатлениями! С самого начала нашей встречи с Мариной чувствовалась душевная атмосфера. Она не только профессионально знала материал, но и делала экскурсию живой и увлекательной, добавляя интересные истории
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Т
Шикарная, незабываемая поездка! Однозначно, оно того стоило!!! Отдельное спасибо гиду Марине! Профессионал, увлечена своим делом и искренне любит свой родной край. Летом 2024 года уже ездила на экскурсию с Мариной, все очень понравилось - поэтому когда решила посмотреть зимний Байкал целенаправленно выбрала экскурсии именно с ней!
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Е
Безумно классная экскурсия и познавательная, очень интересно Марина рассказала историю Байкала. Очень приятный был пикник на берегу реки Ангара. Марина настоящий профессионал своего дела, очень советую выбрать ее в качестве гида. Спасибо вам большое ❤️
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В
В начале сентября побывали на встрече с Байкалом в Листвянке. Организация Мариной экскурсии была просто на высоте! На берегу Ангары нас ждал первый сюрприз. Марина приготовила чаепитие, после которого мы
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Э
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Марина – не просто экскурсовод, а настоящий проводник в мир Байкала! Ее знания о природе, истории и легендах озера поражают. Она умеет подать информацию так увлекательно, что даже сложные
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М
Большое спасибо Марине за интересную и познавательную экскурсию! Марина замечательный рассказчик и интеллигентный, душевный человек. К экскурсии подошла очень творчески: показала нам красивейшие места, интересно рассказывала в Тальцах, устроила трогательное
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