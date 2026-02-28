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На встречу с Байкалом. Листвянка

Встреча с Байкалом: индивидуальная экскурсия в Листвянку из Иркутска
После индивидуального путешествия на Байкал вы полюбите это уникальное озеро и зарядитесь его удивительной энергией. Вас ждет знакомство с самыми интересными и красивейшими местами. Вы узнаете много интересного об истории и обитателях Байкала, его легенды и тайны. На берегу Байкала мы загадаем желания, которые обязательно сбудутся!
5
23 отзыва
На встречу с Байкалом. Листвянка
На встречу с Байкалом. Листвянка
На встречу с Байкалом. Листвянка

Описание экскурсии

На встречу с Байкалом мы с вами отправимся на комфортабельном автомобиле, который довезет нас из Иркутска в поселок Листвянка, расположенный на берегу Байкала, в 68 километрах от города. Поселок Листвянка был основан в XVIII веке и получил свое название от лиственниц, растущих на ближнем Лиственничном мысу.

Тайны Байкала

Во время экскурсии мы с вами посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы», расположенный на берегу реки Ангары по дороге в Листвянку. Здесь вы познакомитесь с бытом и духовной культурой народов Прибайкалья XVII–XIX веков. Также мы увидим таинственный Шаман камень возле истока реки Ангары — единственной реки, вытекающей из озера Байкал. На фуникулере (канатной дороге) мы поднимемся на смотровую площадку «Камень Черского», откуда открывается великолепный вид на исток Ангары, Шаман камень и заснеженные хребты Хамар-Дабана. Назад можно будет спуститься по пешеходной эко-тропе здоровья. Вы увидите колесо обозрения на берегу Байкала, посетите рыбный рынок, где можно приобрести различные виды байкальской рыбы (омуль, хариус, сиг) и байкальские сувениры. Мы с вами прогуляемся по побережью Байкала, посмотрим самые красивые места. На берегу Байкала загадаем желания и попьем байкальского чая и, конечно же, сделаем красивые фото на фоне прекрасных видов.

Важно знать:

Экскурсия будет проведена индивидуально для вас, поэтому по согласованию программа может быть изменена и скорректирована. По желанию вы можете посетить:

  • Байкальский музей, где вы познакомитесь с флорой и фауной великого озера, с историей изучения Байкала;
  • Свято-Никольскую церковь XVIII века, которая, как гласит легенда, построена русским купцом в знак благодарности святому Николаю, покровителю мореплавателей, за спасение при шторме;
  • нерпинарий, где можно увидеть замечательное представление живых байкальских нерп, а также познакомиться с единственной в мире нерпой, которая умеет рисовать картины. Также дополнительно можно организовать: летом - водное путешествие по озеру Байкал на теплоходе или катере, а зимой - катание по льду Байкала на хивусе (катере на воздушной подушке), а также катание на собачьих упряжках.

Экскурсии проводятся ежедневно. Начало экскурсии в 09.00 (время начала может изменяться по договоренности)

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Байкал
  • Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
  • Исток реки Ангары
  • Шаман-камень
  • Канатно-кресельная дорога
  • Смотровая площадка «Камень Черского»
  • Колесо обозрения
  • Поселок Листвянка
  • Рыбный рынок
Что включено
  • Трансфер Иркутск-Листвянка-Иркутск на комфортабельном автомобиле
  • Экскурсионное сопровождение
  • Чаепитие на берегу Байкала
  • Питьевая вода.
Что не входит в цену
  • Отдельно оплачиваются входные билеты:
  • → архитектурно-этнографический музей «Тальцы» - 250 руб. /чел.,
  • → канатная дорога к смотровой площадке к камню Черского - 300 руб. /чел только подъем, или 500 руб. /чел подъем/спуск, «, » обед в кафе или ресторане.
Место начала и завершения?
Иркутск, любой удобный для вас адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводятся ежедневно. Начало экскурсии в 09.00 (время начала может изменяться по договоренности)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
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2
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Е
Хочу поделиться своими впечатлениями! С самого начала нашей встречи с Мариной чувствовалась душевная атмосфера. Она не только профессионально знала материал, но и делала экскурсию живой и увлекательной, добавляя интересные истории
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и личные наблюдения!

Комфорт во время экскурсии был на высшем уровне. Мы путешествовали в удобном транспорте, а также делали перерывы в живописных местах, где можно было отдохнуть и насладиться окружающей природой. Марина заранее продумала маршрут, чтобы избежать толп туристов и максимально раскрыть красоту мест, которые мы посещали, также легко перестраивала локации из-за чудес погоды.

Я осталась в полном восторге и с удовольствием рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет получить не только новые знания, но и душевное удовольствие от путешествия! Одна эмоция - вау!

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Т
Шикарная, незабываемая поездка! Однозначно, оно того стоило!!! Отдельное спасибо гиду Марине! Профессионал, увлечена своим делом и искренне любит свой родной край. Летом 2024 года уже ездила на экскурсию с Мариной, все очень понравилось - поэтому когда решила посмотреть зимний Байкал целенаправленно выбрала экскурсии именно с ней!
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Е
Безумно классная экскурсия и познавательная, очень интересно Марина рассказала историю Байкала. Очень приятный был пикник на берегу реки Ангара. Марина настоящий профессионал своего дела, очень советую выбрать ее в качестве гида. Спасибо вам большое ❤️
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В
В начале сентября побывали на встрече с Байкалом в Листвянке. Организация Мариной экскурсии была просто на высоте! На берегу Ангары нас ждал первый сюрприз. Марина приготовила чаепитие, после которого мы
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играли на замечательном музыкальном инструменте. Было время на фотографии и просто полюбоваться могучим Байкалом и Ангарой. Затем нас ждала канатка с великолепным видами и возможностью запечатлеть на память эту красоту. Т. к экскурсия индивидуальная, то мы, по договорённости с Мариной, решили посетить Никольский храм. Марина рассказала нам его историю. Мы зашли в храм и погуляли по его территории. Затем был обед в кафе на рыбном рынке и дорога в Тальцы. В Тальцах можно не брать экскурсию музейного гида, Марина расскажет все ещё интереснее. По её совету попробовали сбитень в кафе музея. Очень вкусно! На обратной дороге слушали песни о Байкале.
Весь день было ощущение, что побывали в гостях у подруги. Марина прекрасный гид, искренне любит Байкал и интересно о нем рассказывает. Экскурсия хорошо организована. Всё продумано, а сюрпризы поднимают настроение.
Рекомендую всем экскурсии именно с Мариной.

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Э
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Марина – не просто экскурсовод, а настоящий проводник в мир Байкала! Ее знания о природе, истории и легендах озера поражают. Она умеет подать информацию так увлекательно, что даже сложные
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факты запоминаются легко. Марина искренне влюблена в Байкал, и эта любовь передается каждому.

Организация экскурсии была безупречной: комфортный маршрут, продуманные остановки и внимание к деталям. Марина чутко реагировала на наши пожелания, а ее энергия и доброжелательность создали по-настоящему теплую атмосферу.

Отдельно хочется отметить ее умение находить контакт с людьми – после поездки осталось ощущение, что побывал не на стандартной экскурсии, а в гостях у хорошего друга, который показал самое сокровенное.

Если хотите увидеть Байкал через призму профессионализма и душевности – выбирайте Марину! Это будет одно из самых ярких путешествий в вашей жизни. Обязательно вернемся и порекомендуем ее всем знакомым!

И да, я не расскажу о некоторых секретах, пусть для Вас это станет приятным сюрпризом 🥰

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М
Большое спасибо Марине за интересную и познавательную экскурсию! Марина замечательный рассказчик и интеллигентный, душевный человек. К экскурсии подошла очень творчески: показала нам красивейшие места, интересно рассказывала в Тальцах, устроила трогательное
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чаепитие на берегу истока Ангары, удивила нас своим необычным музыкальным инструментом, подарила нам небольшие подарочки. Организовала экскурсию в Музей Байкала в удобное для нас время. Экскурсия приходила на комфортабельном автомобиле, Марина встретила нас у отеля, позаботилась и о водичке для нас. Однозначно рекомендую Марину, как отличного экскурсовода.

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Входит в следующие категории Иркутска

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