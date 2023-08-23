На встречу с Байкалом. Листвянка

Встреча с Байкалом: индивидуальная экскурсия в Листвянку из Иркутска

5
5 отзывов
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После индивидуального путешествия на Байкал вы полюбите это уникальное озеро и зарядитесь его удивительной энергией. Вас ждет знакомство с самыми интересными и красивейшими местами. Вы узнаете много интересного об истории и обитателях Байкала, его легенды и тайны. На берегу Байкала мы загадаем желания, которые обязательно сбудутся!
На встречу с Байкалом. Листвянка
На встречу с Байкалом. Листвянка
На встречу с Байкалом. Листвянка
На встречу с Байкалом. Листвянка
На встречу с Байкалом. Листвянка
На встречу с Байкалом. Листвянка
На встречу с Байкалом. Листвянка
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Что вас ожидает:

  • Озеро Байкал
  • Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
  • Исток реки Ангары
  • Шаман-камень
  • Канатно-кресельная дорога
  • Смотровая площадка «Камень Черского»
  • Колесо обозрения
  • Поселок Листвянка
  • Рыбный рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На встречу с Байкалом мы с вами отправимся на комфортабельном автомобиле, который довезет нас из Иркутска в поселок Листвянка, расположенный на берегу Байкала, в 68 километрах от города. Поселок Листвянка был основан в XVIII веке и получил свое название от лиственниц, растущих на ближнем Лиственничном мысу.

Тайны Байкала

Во время экскурсии мы с вами посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы», расположенный на берегу реки Ангары по дороге в Листвянку. Здесь вы познакомитесь с бытом и духовной культурой народов Прибайкалья XVII–XIX веков. Также мы увидим таинственный Шаман камень возле истока реки Ангары — единственной реки, вытекающей из озера Байкал. На фуникулере (канатной дороге) мы поднимемся на смотровую площадку «Камень Черского», откуда открывается великолепный вид на исток Ангары, Шаман камень и заснеженные хребты Хамар-Дабана. Назад можно будет спуститься по пешеходной эко-тропе здоровья. Вы увидите колесо обозрения на берегу Байкала, посетите рыбный рынок, где можно приобрести различные виды байкальской рыбы (омуль, хариус, сиг) и байкальские сувениры. Мы с вами прогуляемся по берегу Байкала, посмотрим самые красивые места побережья. На берегу Байкала загадаем желания и попьем байкальского чая и, конечно же, сделаем красивые фото на фоне прекрасных видов.

Важно знать:

Экскурсия будет проведена индивидуально для вас, поэтому по согласованию программа может быть изменена и скорректирована. По желанию вы можете посетить:

  • Байкальский музей, где вы познакомитесь с флорой и фауной великого озера, с историей изучения Байкала;
  • Свято-Никольскую церковь XVIII века, которая, как гласит легенда, построена русским купцом в знак благодарности святому Николаю, покровителю мореплавателей, за спасение при шторме;
  • нерпинарий, где можно увидеть замечательное представление живых байкальских нерп, а также познакомиться с единственной в мире нерпой, которая умеет рисовать картины. Также дополнительно можно организовать водное путешествие по озеру Байкал на теплоходе или катере и обед в одном из ресторанов или кафе в поселке Листвянка.

ежедневно в 09.00 (время начала может изменяться по договоренности)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Иркутск-Листвянка-Иркутск на комфортабельном автомобиле
  • Экскурсионное сопровождение
  • Чаепитие на берегу Байкала
Что не входит
  • Отдельно оплачиваются входные билеты:
  • → архитектурно-этнографический музей «Тальцы» — 250 руб. /чел.
  • → канатная дорога к смотровой площадке к камню Черского — (300 руб. /чел только подъем, 500 руб. /чел подъем/спуск, → музей Байкала — 400 руб. /чел., → колесо обозрения — 400 руб. /чел., → нерпинарий — 1000 руб. /чел., катание на теплоходе или катере — от 800 руб. /чел., обед в кафе или ресторане
Место начала и завершения?
Иркутск, любой удобный для вас адрес
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09.00 (время начала может изменяться по договоренности)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Дорогие друзья, прошу вас после бронирования экскурсии сразу написать мне или позвонить, чтобы мы с вами согласовали точное время и место (отель, адрес) с которого я вас заберу на экскурсию.
  • Что необходимо взять с собой в путешествие:
  • Удобную обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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2
1
А
23 авг 2023
Хочу поблагодарить экскурсовода Марину.
Спокойным и приятным голосом в размеренно темпе Марина очень интересно рассказала нам о Байкале и окрестностях. Очень спокойная и приятная манера вождения. Очень гибкий подход. Экскурсия оказалась не только познавательной и интересной, но и полной сюрпризов, раскрывать которые не буду, что бы туристам было не менее приятно, чем нам)))
У нас с дочкой осталось впечатление, что это не работа экскурсовода, а встреча дорогих гостей.
Рекомендую.
Г
14 авг 2023
Отличная экскурсия: Архитектурно-этнический музей Тальцы, о. Байкал и исток Ангары, Шаман камень, канатная дорога и камень Черского, око Бойкала и вся Листвянка как на ладони. При желании можно посетить Байкальский музей и помотреть представление в Нерпарии. Марина всё продумала до мелочей: заберёт вас с нужного адреса, организует чай на берегу Ангары, научит бурханить на берегу Байкала, расскажет много всего интересного и вернёт домой! Мариночка, огромное Вам спасибо за душевность и за сюрприз!
М
14 авг 2023
Благодарим Марину за чудесный день на Байкале! Все четко, вовремя, а сама прогулка продумана до мелочей. Есть приятные авторские сюрпризы:)
Я
3 авг 2023
Благодарим Марину за прекрасную экскурсию! Это был чудесный, насыщенный, полный эмоций день с замечательным ГИДОМ! По ее увлекательным рассказам мы получили море новых впечатлений и знаний. Очень приятно, романтично было то, что Марина нашла уютное местечко на берегу Ангары, где угостила нас горячим чаем и гостинцем. Нашей семье так понравилось, что мы в следующий год тоже решили приехать в Иркутск и с ней побывать в тех прекрасных местах, где не успели в этот короткий промежуток времени
А
15 июля 2023
Родственники из Петербурга остались довольны и просили выразить благодарность Марине за увлекательную экскурсию! Программа была насыщенная и нам понравилось всё: Тальцы, канатная дорога на камень Черского и пр. Понравилось чаепитие на берегу Байкала, нам удалось под шум волн поиграть на фимбо, который брала Марина – это было классно! Мы узнали много интересной информации и легенд. Марина не только интересный рассказчик, но так же обаятельный и искренний человек. Как в гостях у друга побывали!

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