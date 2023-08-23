Встреча с Байкалом: индивидуальная экскурсия в Листвянку из Иркутска
После индивидуального путешествия на Байкал вы полюбите это уникальное озеро и зарядитесь его удивительной энергией. Вас ждет знакомство с самыми интересными и красивейшими местами. Вы узнаете много интересного об истории и обитателях Байкала, его легенды и тайны. На берегу Байкала мы загадаем желания, которые обязательно сбудутся!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Озеро Байкал
- Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
- Исток реки Ангары
- Шаман-камень
- Канатно-кресельная дорога
- Смотровая площадка «Камень Черского»
- Колесо обозрения
- Поселок Листвянка
- Рыбный рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На встречу с Байкалом мы с вами отправимся на комфортабельном автомобиле, который довезет нас из Иркутска в поселок Листвянка, расположенный на берегу Байкала, в 68 километрах от города. Поселок Листвянка был основан в XVIII веке и получил свое название от лиственниц, растущих на ближнем Лиственничном мысу.
Тайны Байкала
Во время экскурсии мы с вами посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы», расположенный на берегу реки Ангары по дороге в Листвянку. Здесь вы познакомитесь с бытом и духовной культурой народов Прибайкалья XVII–XIX веков. Также мы увидим таинственный Шаман камень возле истока реки Ангары — единственной реки, вытекающей из озера Байкал. На фуникулере (канатной дороге) мы поднимемся на смотровую площадку «Камень Черского», откуда открывается великолепный вид на исток Ангары, Шаман камень и заснеженные хребты Хамар-Дабана. Назад можно будет спуститься по пешеходной эко-тропе здоровья. Вы увидите колесо обозрения на берегу Байкала, посетите рыбный рынок, где можно приобрести различные виды байкальской рыбы (омуль, хариус, сиг) и байкальские сувениры. Мы с вами прогуляемся по берегу Байкала, посмотрим самые красивые места побережья. На берегу Байкала загадаем желания и попьем байкальского чая и, конечно же, сделаем красивые фото на фоне прекрасных видов.
Важно знать:
Экскурсия будет проведена индивидуально для вас, поэтому по согласованию программа может быть изменена и скорректирована. По желанию вы можете посетить:
- Байкальский музей, где вы познакомитесь с флорой и фауной великого озера, с историей изучения Байкала;
- Свято-Никольскую церковь XVIII века, которая, как гласит легенда, построена русским купцом в знак благодарности святому Николаю, покровителю мореплавателей, за спасение при шторме;
- нерпинарий, где можно увидеть замечательное представление живых байкальских нерп, а также познакомиться с единственной в мире нерпой, которая умеет рисовать картины. Также дополнительно можно организовать водное путешествие по озеру Байкал на теплоходе или катере и обед в одном из ресторанов или кафе в поселке Листвянка.
ежедневно в 09.00 (время начала может изменяться по договоренности)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Иркутск-Листвянка-Иркутск на комфортабельном автомобиле
- Экскурсионное сопровождение
- Чаепитие на берегу Байкала
- Что не входит
- Отдельно оплачиваются входные билеты:
- → архитектурно-этнографический музей «Тальцы» — 250 руб. /чел.
- → канатная дорога к смотровой площадке к камню Черского — (300 руб. /чел только подъем, 500 руб. /чел подъем/спуск, → музей Байкала — 400 руб. /чел., → колесо обозрения — 400 руб. /чел., → нерпинарий — 1000 руб. /чел., катание на теплоходе или катере — от 800 руб. /чел., обед в кафе или ресторане
- Место начала и завершения?
- Иркутск, любой удобный для вас адрес
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09.00 (время начала может изменяться по договоренности)Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Дорогие друзья, прошу вас после бронирования экскурсии сразу написать мне или позвонить, чтобы мы с вами согласовали точное время и место (отель, адрес) с которого я вас заберу на экскурсию.
- Что необходимо взять с собой в путешествие:
- Удобную обувь
- Солнцезащитные очки
- Крем солнцезащитный
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
23 авг 2023
Хочу поблагодарить экскурсовода Марину.
Спокойным и приятным голосом в размеренно темпе Марина очень интересно рассказала нам о Байкале и окрестностях. Очень спокойная и приятная манера вождения. Очень гибкий подход. Экскурсия оказалась не только познавательной и интересной, но и полной сюрпризов, раскрывать которые не буду, что бы туристам было не менее приятно, чем нам)))
У нас с дочкой осталось впечатление, что это не работа экскурсовода, а встреча дорогих гостей.
Рекомендую.
Спокойным и приятным голосом в размеренно темпе Марина очень интересно рассказала нам о Байкале и окрестностях. Очень спокойная и приятная манера вождения. Очень гибкий подход. Экскурсия оказалась не только познавательной и интересной, но и полной сюрпризов, раскрывать которые не буду, что бы туристам было не менее приятно, чем нам)))
У нас с дочкой осталось впечатление, что это не работа экскурсовода, а встреча дорогих гостей.
Рекомендую.
Г
Галина
14 авг 2023
Отличная экскурсия: Архитектурно-этнический музей Тальцы, о. Байкал и исток Ангары, Шаман камень, канатная дорога и камень Черского, око Бойкала и вся Листвянка как на ладони. При желании можно посетить Байкальский музей и помотреть представление в Нерпарии. Марина всё продумала до мелочей: заберёт вас с нужного адреса, организует чай на берегу Ангары, научит бурханить на берегу Байкала, расскажет много всего интересного и вернёт домой! Мариночка, огромное Вам спасибо за душевность и за сюрприз!
М
Марина
14 авг 2023
Благодарим Марину за чудесный день на Байкале! Все четко, вовремя, а сама прогулка продумана до мелочей. Есть приятные авторские сюрпризы:)
Я
Яна
3 авг 2023
Благодарим Марину за прекрасную экскурсию! Это был чудесный, насыщенный, полный эмоций день с замечательным ГИДОМ! По ее увлекательным рассказам мы получили море новых впечатлений и знаний. Очень приятно, романтично было то, что Марина нашла уютное местечко на берегу Ангары, где угостила нас горячим чаем и гостинцем. Нашей семье так понравилось, что мы в следующий год тоже решили приехать в Иркутск и с ней побывать в тех прекрасных местах, где не успели в этот короткий промежуток времени
А
Александр
15 июля 2023
Родственники из Петербурга остались довольны и просили выразить благодарность Марине за увлекательную экскурсию! Программа была насыщенная и нам понравилось всё: Тальцы, канатная дорога на камень Черского и пр. Понравилось чаепитие на берегу Байкала, нам удалось под шум волн поиграть на фимбо, который брала Марина – это было классно! Мы узнали много интересной информации и легенд. Марина не только интересный рассказчик, но так же обаятельный и искренний человек. Как в гостях у друга побывали!
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