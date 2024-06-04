1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Дайвинг на Байкале - индивидуальная экскурсия
Погружение в Байкал с опытным инструктором. Включены трансфер, оборудование и сопровождение. Подходит для начинающих дайверов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
Отправиться за свежим уловом на озеро Ялга и насладиться красотой сибирских пейзажей
Начало: В поселке Хужир
«Опытный рыбак или новичок — на байкальской рыбалке вы отвелчетесь от городской суеты, восстановите силы и испытаете радость от этого азартного вида отдыха»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Рыбалка на Байкале из Хужира: незабываемое приключение на катамаране
Откройте для себя удивительный мир рыбалки на Байкале. Насладитесь чистым воздухом и уникальными пейзажами, ловя рыбу на катамаране
Начало: Хужир (остров Ольхон)
«Рыбалка — то чем действительно стоит заняться на Байкале Проведите незабываемые часы за рыбалкой на озере Байкал»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Байкале
Поймать хариуса в уединённых бухтах и побыть наедине с колоритной природой
«В стоимость включены трансфер к месту рыбалки на автомобиле Toyota Land Cruiser 100, услуги гида, необходимые снасти (спиннинги с катушками) и приманки, лёгкий обед (чай в термосе, ланч-боксы, сладости)»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
32 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Добыть щуку и ощутить эйфорию от борьбы с хищником
«Водохранилище начинается почти в черте города, доедем до него быстро, так что у нас будет много времени на саму рыбалку»
16 июня в 07:00
17 июня в 07:00
27 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай4 июня 2024Александр кладезь знаний. Когда в музее Байкала он рассказывал, вокруг нас собралась целая толпа. И ходила за ним как привязанная.
- ИИрина27 апреля 2024Я в восторге, замечательное приключение, влюбилась в Байкал навсегда, заинтересовалась дайвингом, рекомендую всем! Это именно тот случай, когда можно попробовать, будучи
- ООксана27 апреля 2024Спасибо Александру - очень грамотный гид, экскурсия интересная, логистика комфортная. Александр прекрасный водитель, машина чистая. Очень рекомендую его услуги.
- ППономарева12 апреля 2024Гид Александр - гениальный. Очень умный, очень начитанный, очень образованный. Для себя я его прозвала "ходячая энциклопедия". НО! Важный момент!
- ВВадим12 февраля 2024Выезд на рыбалку очень понравился, во многом благодаря Вячеславу. Он грамотно и оперативно выбирал места ловли в зависимости от миграции стаи омуля. Очень позитивный и общительный человек. Я поймал до 10 шт., что больше чем большинство рыбаков на льду.
- ННика3 августа 2023Спасибо, отлично!
- DDao197812 июля 2023Отличная рыбалка. Понравилось буквально все. Прежде всего хочется отметить нашего гида-рыбака Вячеслава. Он настоящий энтузиаст рыбалки, любящий свое дело и
- ИИлья9 июля 2023Это было одно из самых ярких моих приключений! Первый дайвинг и сразу на Байкале. Алексей невероятно профессионален и терпелив. А подводный мир озера - это нечто! Эмоции гарантированы! Однозначно рекомендую погружение с Алексеем и безмерно ему благодарен!:)
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Животные»
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