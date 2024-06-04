Экскурсии с животными в Иркутске

Найдено 6 экскурсий в категории «Животные» в Иркутске, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Листвянка - туристическая столица Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
35 отзывов
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 670 за всё до 7 чел.
Дайвинг на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Дайвинг на Байкале - индивидуальная экскурсия
Погружение в Байкал с опытным инструктором. Включены трансфер, оборудование и сопровождение. Подходит для начинающих дайверов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за человека
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
Отправиться за свежим уловом на озеро Ялга и насладиться красотой сибирских пейзажей
Начало: В поселке Хужир
«Опытный рыбак или новичок — на байкальской рыбалке вы отвелчетесь от городской суеты, восстановите силы и испытаете радость от этого азартного вида отдыха»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 900 за человека
Рыбалка из Хужира на Байкале на катамаране
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Рыбалка на Байкале из Хужира: незабываемое приключение на катамаране
Откройте для себя удивительный мир рыбалки на Байкале. Насладитесь чистым воздухом и уникальными пейзажами, ловя рыбу на катамаране
Начало: Хужир (остров Ольхон)
«Рыбалка — то чем действительно стоит заняться на Байкале Проведите незабываемые часы за рыбалкой на озере Байкал»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800 за человека
Рыбалка с гидом на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Байкале
Поймать хариуса в уединённых бухтах и побыть наедине с колоритной природой
«В стоимость включены трансфер к месту рыбалки на автомобиле Toyota Land Cruiser 100, услуги гида, необходимые снасти (спиннинги с катушками) и приманки, лёгкий обед (чай в термосе, ланч-боксы, сладости)»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
32 500 за всё до 3 чел.
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Добыть щуку и ощутить эйфорию от борьбы с хищником
«Водохранилище начинается почти в черте города, доедем до него быстро, так что у нас будет много времени на саму рыбалку»
16 июня в 07:00
17 июня в 07:00
27 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    Александр кладезь знаний. Когда в музее Байкала он рассказывал, вокруг нас собралась целая толпа. И ходила за ним как привязанная.
  • И
    Ирина
    27 апреля 2024
    Дайвинг на Байкале
    Я в восторге, замечательное приключение, влюбилась в Байкал навсегда, заинтересовалась дайвингом, рекомендую всем! Это именно тот случай, когда можно попробовать, будучи
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    абсолютным даже не чайником, а топором… Алексей забрал нас от дома, довез до места, все оборудование подошло, после вернул обратно. Из рекомендаций для последователей ранней весной: возьмите термобелье для погружения, сменную одежду и термос с сибирским чаем - это закрепит впечатления. Спасибо Алексею за ТЕРПЕНИЕ и внимание, теплое отношение! Подводные фотографии стали очень приятным бонусом. Удачи и процветания!

  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    Спасибо Александру - очень грамотный гид, экскурсия интересная, логистика комфортная. Александр прекрасный водитель, машина чистая. Очень рекомендую его услуги.
  • П
    Пономарева
    12 апреля 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    Гид Александр - гениальный. Очень умный, очень начитанный, очень образованный. Для себя я его прозвала "ходячая энциклопедия". НО! Важный момент!
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    Александр рассказывал легко и непринужденно, его хотелось слушать "раскрыв рот". На все вопросы получили ответы. Учитывая, что мы в Иркутске были проездом, Александр согласился начать экскурсию с 6 утра! В ресторане посоветовал нам самую вкусную местную еду. Потом, как оказалось, я забыла очки в его машине, так он мне их еще и СДЕК- почтой отправил. Очень рекомендую, очень советую. Не пожалеете! ВСЯ НАША ГРУППА ОСТАЛАСЬ ДОВОЛЬНА!

    Гид Александр - гениальный. Очень умный, очень начитанный, очень образованный. Для себя я его прозвала "ходячаяГид Александр - гениальный. Очень умный, очень начитанный, очень образованный. Для себя я его прозвала "ходячая
  • В
    Вадим
    12 февраля 2024
    Зимняя рыбалка на острове Ольхон
    Выезд на рыбалку очень понравился, во многом благодаря Вячеславу. Он грамотно и оперативно выбирал места ловли в зависимости от миграции стаи омуля. Очень позитивный и общительный человек. Я поймал до 10 шт., что больше чем большинство рыбаков на льду.
  • Н
    Ника
    3 августа 2023
    Дайвинг на Байкале
    Спасибо, отлично!
  • D
    Dao1978
    12 июля 2023
    Рыбалка из Хужира на Байкале на катамаране
    Отличная рыбалка. Понравилось буквально все. Прежде всего хочется отметить нашего гида-рыбака Вячеслава. Он настоящий энтузиаст рыбалки, любящий свое дело и
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    очень опытный. Благодаря ему мы с сыном смогли много узнать о рыбалке на Байкале, освоить азы рыбной ловли и конечно же поймать свою первую рыбу. Приятным бонусом стал обед, главным блюдом которого стал приготовленный на гриле свежевыловленный хариус. Также могу отметить и организацию услуги. Все было на высоте.

  • И
    Илья
    9 июля 2023
    Дайвинг на Байкале
    Это было одно из самых ярких моих приключений! Первый дайвинг и сразу на Байкале. Алексей невероятно профессионален и терпелив. А подводный мир озера - это нечто! Эмоции гарантированы! Однозначно рекомендую погружение с Алексеем и безмерно ему благодарен!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Животные»

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  1. Листвянка - туристическая столица Байкала
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  3. Зимняя рыбалка на острове Ольхон
  4. Рыбалка из Хужира на Байкале на катамаране
  5. Рыбалка с гидом на Байкале
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Животные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4 800 до 32 500. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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