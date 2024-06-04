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Александр рассказывал легко и непринужденно, его хотелось слушать "раскрыв рот". На все вопросы получили ответы. Учитывая, что мы в Иркутске были проездом, Александр согласился начать экскурсию с 6 утра! В ресторане посоветовал нам самую вкусную местную еду. Потом, как оказалось, я забыла очки в его машине, так он мне их еще и СДЕК- почтой отправил. Очень рекомендую, очень советую. Не пожалеете! ВСЯ НАША ГРУППА ОСТАЛАСЬ ДОВОЛЬНА!