Об экскурсии

Посмотреть лучшие достопримечательности города и знаменитое деревянное зодчество, а после — подышать свежим байкальским воздухом. Вы увидите старинную архитектуру, горы и, конечно же, Море-Байкал. Попробуете местную кухню — байкальскую рыбу или бурятские буузы. Погуляете по набережной и сделаете шикарные фото со смотровой площадки. Послушаете лекцию о Байкале, а также местные легенды.

Иркутск

Мы начинаем с исторического центра Иркутска, говорим об освоении Сибири, смотрим на памятники сибирской архитектуры 18-19вв. Далее делаем классные фото рядом с красивыми резными наличниками деревянных домов, попутно погружаясь в славянскую мифологию. По дороге на Байкал узнаем пару забавных историй об Иркутске и его жителях.

Музей Тальцы

Наша следующая остановка — это музей архитектуры и этнографии Тальцы, где можно в буквальном смысле прикоснуться к истории. Это место с уникальной атмосферой и приятнейшим запахом березовой рощи и деревянных построек находится на полпути от Иркутска к Байкалу. Гуляем в комфортном темпе, смотрим все, что понравится и узнаем много нового о жизни местных коренных народов и русских сибиряков.

Байкал

Едем на Байкал, в Листвянку, где мы, наконец, увидим озеро и пополним свои знания о нем либо в Байкальском музее — месте с богатой экспозицией по истории и географии Байкала, либо под открытым небом в месте с красивым видом на озеро - если захотите провести больше времени на его берегу. Увидим исток Ангары и легендарный Шаман-камень. Поднимемся повыше для красивых кадров, а потом спустимся прямо к кромке воды, а также зайдем на рыбный рынок и купим вкусных сувениров.

Организационные детали