Насыщенный день в Иркутске и на Байкале

Приглашаю Вас посмотреть лучшие достопримечательности города и знаменитое деревянное зодчество

5
2 отзыва
Приглашаю Вас посмотреть лучшие достопримечательности города и знаменитое деревянное зодчество.

Вы увидите старинную архитектуру, горы и, конечно же, Море-Байкал.

Попробуете местную кухню — байкальскую рыбу или бурятские буузы.

Погуляете по набережной и сделаете шикарные фото со смотровой площадки.

Послушаете лекцию о Байкале, а также местные легенды.
Насыщенный день в Иркутске и на Байкале
Насыщенный день в Иркутске и на Байкале
Насыщенный день в Иркутске и на Байкале
Насыщенный день в Иркутске и на Байкале
Насыщенный день в Иркутске и на Байкале
Насыщенный день в Иркутске и на Байкале
Насыщенный день в Иркутске и на Байкале

Что вы увидите 🤩

  • Исторический центр Иркутска
  • Дом Европы
  • Музей Тальцы
  • Шаман-камень
  • Байкальский музей
  • Церковь Николая Чудотворца
  • Рыбный рынок Листвянки
  • Камень Черского
Об экскурсии
Посмотреть лучшие достопримечательности города и знаменитое деревянное зодчество, а после — подышать свежим байкальским воздухом. Вы увидите старинную архитектуру, горы и, конечно же, Море-Байкал. Попробуете местную кухню — байкальскую рыбу или бурятские буузы. Погуляете по набережной и сделаете шикарные фото со смотровой площадки. Послушаете лекцию о Байкале, а также местные легенды.
Иркутск
Мы начинаем с исторического центра Иркутска, говорим об освоении Сибири, смотрим на памятники сибирской архитектуры 18-19вв. Далее делаем классные фото рядом с красивыми резными наличниками деревянных домов, попутно погружаясь в славянскую мифологию. По дороге на Байкал узнаем пару забавных историй об Иркутске и его жителях.
Музей Тальцы
Наша следующая остановка — это музей архитектуры и этнографии Тальцы, где можно в буквальном смысле прикоснуться к истории. Это место с уникальной атмосферой и приятнейшим запахом березовой рощи и деревянных построек находится на полпути от Иркутска к Байкалу. Гуляем в комфортном темпе, смотрим все, что понравится и узнаем много нового о жизни местных коренных народов и русских сибиряков.
Байкал
Едем на Байкал, в Листвянку, где мы, наконец, увидим озеро и пополним свои знания о нем либо в Байкальском музее — месте с богатой экспозицией по истории и географии Байкала, либо под открытым небом в месте с красивым видом на озеро - если захотите провести больше времени на его берегу. Увидим исток Ангары и легендарный Шаман-камень. Поднимемся повыше для красивых кадров, а потом спустимся прямо к кромке воды, а также зайдем на рыбный рынок и купим вкусных сувениров.
Организационные детали
  • Путешествие проходит на комфортабельном минивэне. Транспорт включен в стоимость.
  • Я встречу вас у вашего отеля в Иркутске и привезу обратно.
  • Программу можно адаптировать, в зависимости от ваших пожеланий — будем смотреть только то, что действительно вам интересно.
  • Не забудьте взять солнцезащитные очки и крем с SPF-защитой.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
9 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт на протяжении всей экскурсии
Что не входит
  • Посещение музея Тальцы — 250 рублей с человека
  • Байкальского музея — от 400 до 500 рублей с человека
  • Питание
  • По желанию, кресельный подъемник на одну из смотровых площадок — 400 рублей, либо бесплатно 20 минут пешком по асфальтированной тропе.
Место начала и завершения
У вашего отеля в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно в 10:00

Владислав С.
Владислав С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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