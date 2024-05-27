1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом
Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: В любое время, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 мая 2024Спасибо Роману за очень интересную и познавательную экскурсию!
- ВВадим9 мая 2024Экскурсия очень понравилась.
- ММарина9 мая 2024Очень удачное решение забронировать эту экскурсию, чтобы познакомиться с городом. Наталья приехала во время, забрала нас с места проживания и показала основные туристические места в городе. Много рассказала интересного, исторические факты. Экскурсия прошла комфортно, учитывались наши пожелания, мы довольны.
- ШШлес20 марта 2024С удовольствием погуляли и поездили по городу. Наш гид, Тамара рассказывала интересно и увлеченно, спасибо ей большое.
- ЕЕкатерина5 марта 2024Очень хороший экскурсовод. Видно что любит свою работу и город. Спасибо
- ССветлана25 февраля 2024Первая встреча с ИркутскомБыли на экскурсии с Никитой в феврале 2024 года. Нам очень понравилась экскурсия, Никита провел нас по главным улицам Иркутска и
- ААндрей28 января 2024Первая встреча с ИркутскомМы приехали в Иркутск впервые, ничего о нем почти не зная. Хотелось пройти по основным значимым местам города, послушать его
- ААлёна9 января 2024Иркутская история - в мини-группеЭкскурсия в мини-группу не состоялась, поэтому нас присоединили к группе из человек 20. Экскурсовод Константин интересно рассказывал, отвечал на все вопросы,
- ВВячеслав18 декабря 2023Первая встреча с ИркутскомОчень интересная экскурсия.
- ААлла7 ноября 2023Очень интересную и познавательную экскурсию нам провела Наталья 06.11.2023. Увидели Иркутск с его лучшей стороны, рекомендую обязательно посещать такие экскурсии,
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Набережная Ангары»
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