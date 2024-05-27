Набережная Ангары – экскурсии в Иркутске

Найдено 4 экскурсии в категории «Набережная Ангары» в Иркутске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом
Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
Сказки старого города
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800 за всё до 4 чел.
Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 6 500 за всё до 4 чел.
Увлекательная прогулка по необыкновенному Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: В любое время, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
    Спасибо Роману за очень интересную и познавательную экскурсию!
  • В
    Вадим
    9 мая 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
    Экскурсия очень понравилась.
  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
    Очень удачное решение забронировать эту экскурсию, чтобы познакомиться с городом. Наталья приехала во время, забрала нас с места проживания и показала основные туристические места в городе. Много рассказала интересного, исторические факты. Экскурсия прошла комфортно, учитывались наши пожелания, мы довольны.
  • Ш
    Шлес
    20 марта 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
    С удовольствием погуляли и поездили по городу. Наш гид, Тамара рассказывала интересно и увлеченно, спасибо ей большое.
  • Е
    Екатерина
    5 марта 2024
    Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
    Очень хороший экскурсовод. Видно что любит свою работу и город. Спасибо
  • С
    Светлана
    25 февраля 2024
    Первая встреча с Иркутском
    Были на экскурсии с Никитой в феврале 2024 года. Нам очень понравилась экскурсия, Никита провел нас по главным улицам Иркутска и
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    рассказал про исторические события, связанные с этими местами, также рассказал про выдающихся личностей города, современность и ответил на все наши вопросы. Было интересно и насыщенно! Никита - фанат своего дела;) Спасибо!

  • А
    Андрей
    28 января 2024
    Первая встреча с Иркутском
    Мы приехали в Иркутск впервые, ничего о нем почти не зная. Хотелось пройти по основным значимым местам города, послушать его
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    историю. Экскурсовод Наталья провела нас от центральной площади города, по набережной, по основным улицам Иркутска, зашли в церковь. Наталья очень все интересно рассказывала, было приятно слушать грамотного человека, который действительно любит свое дело, что очень чувствовалось. Нам ответили на все наши вопросы. Экскурсия длилась 3 часа, время пролетело быстро, во время экскурсии заскучать не получилось. О прогулке остались приятные впечатления, много новых знаний и представлений о городе и его жителях. Рекомендуем:) Большое спасибо!

  • А
    Алёна
    9 января 2024
    Иркутская история - в мини-группе
    Экскурсия в мини-группу не состоялась, поэтому нас присоединили к группе из человек 20. Экскурсовод Константин интересно рассказывал, отвечал на все вопросы,
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    спасибо за это отдельное. Но у Константина слабо работал микрофон, поэтому, если ненамного отстать или он рассказывал от вас в противоположную сторону - ничего не было слышно. Возможно, решение - выдавать каждому персональный мини-наушник/гарнитуру, чтобы даже те, кто отставал, слышали экскурсию. Для такой экскурсии часа 3 маловато. Было бегом-бегом, поэтому не хватило времени остановиться и просто пару минут насладиться природой или достопримечательностями, а кому нужно - сделать фото.

  • В
    Вячеслав
    18 декабря 2023
    Первая встреча с Иркутском
    Очень интересная экскурсия.
  • А
    Алла
    7 ноября 2023
    Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
    Очень интересную и познавательную экскурсию нам провела Наталья 06.11.2023. Увидели Иркутск с его лучшей стороны, рекомендую обязательно посещать такие экскурсии,
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    если хотите узнать то, что отличает этот город от других. Машина - отличная, маршрут скорректировали по нашим пожеланиям. Хорошо, что в Иркутске есть такие люди, как Наталья, искренне любящие и знающие свой город! Спасибо! Приятный бонус всем участникам экскурсии в подарок бутылочка воды.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Набережная Ангары»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Набережная Ангары" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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