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Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день

Ксения П.
Ксения П. – Гид из Иркутска
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев.

Вас ждёт знакомство с самым древним озером на планете — Байкалом, его историей 📖 и чудесными видами.

Вы увидите байкальскую нерпу, узнаете чем славится Шаман-камень.

Посетите самый крупный на Байкале рыбный рынок и рынок сувениров.
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Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день
Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день

Что вы увидите

  • Архитектурно-этнографический музей Тальцы
  • исток реки Ангары
  • камень Черского
  • памятник Александру Вампилову на берегу Байкала
  • Никольская церковь «Путешественница» в Листвянке
  • Байкальский музей
  • рыбный рынок и рынок сувениров
  • мыс Лиственничный
Дух настоящей СибириВсего через час дороги от Иркутска мы приедем с вами на Байкал, в посёлок Листвянка. Это самая близкая точка Байкала от Иркутска. Название своё посёлок получил из-за лиственничной рощи, которая издавна украшает крутой склон побережья.
По пути мы посетим музей 🖼 деревянного зодчества Тальцы, расположенный на живописном берегу реки Ангары. Там вы увидите деревянные постройки, памятники архитектуры, дошедшие до нас со времён острогов. Байкал с высоты птичьего полетаДалее мы прибываем в поселок Листвянка. Он расположен уникально — это берег и Байкала, и исток реки Ангары, единственной реки вытекающей из озера. Мы поднимемся на камень Черского (работает подъёмник) и со смотровой площадки увидим Байкал с высоты птичьего полета. Отсюда вы увидите прекрасную панораму на озеро-море, заснеженные дали хребтов Хамар-Дабана, а так же Шаман-камень, с которым связана легенда о прекрасной дочери Байкала — Ангаре. Музей БайкалаВ музее вы познакомитесь с очаровательной нерпой — байкальским тюленем. Узнаете историю 📖 возникновения великого озера и самые интересные факты о нём, его флоре и фауне. И конечно же мы не пройдём мимо местного рынка с омулем и самоцветами.
Однодневный тур в Листвянку — это лучший вариант знакомства с Байкалом за один день.

Организационные детали:

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Видовые места и пешеходные прогулки.
Что не входит
  • Входные билеты в архитектурно-этнографический музей Тальцы (250 руб. )
  • Входные билеты в Байкальский музей (310 руб. )
  • Билеты на канатно-кресельный подъемник (400 руб. )
  • По запросу:
  • дайвинг на Байкале
  • прогулка на корабле
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день
Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день
Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день
Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ксения П.
Ксения П.
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Ксения П. проводит ещё 1 экскурсию

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