Дух настоящей СибириВсего через час дороги от Иркутска мы приедем с вами на Байкал, в посёлок Листвянка. Это самая близкая точка Байкала от Иркутска. Название своё посёлок получил из-за лиственничной рощи, которая издавна украшает крутой склон побережья.

По пути мы посетим музей 🖼 деревянного зодчества Тальцы, расположенный на живописном берегу реки Ангары. Там вы увидите деревянные постройки, памятники архитектуры, дошедшие до нас со времён острогов. Байкал с высоты птичьего полетаДалее мы прибываем в поселок Листвянка. Он расположен уникально — это берег и Байкала, и исток реки Ангары, единственной реки вытекающей из озера. Мы поднимемся на камень Черского (работает подъёмник) и со смотровой площадки увидим Байкал с высоты птичьего полета. Отсюда вы увидите прекрасную панораму на озеро-море, заснеженные дали хребтов Хамар-Дабана, а так же Шаман-камень, с которым связана легенда о прекрасной дочери Байкала — Ангаре. Музей БайкалаВ музее вы познакомитесь с очаровательной нерпой — байкальским тюленем. Узнаете историю 📖 возникновения великого озера и самые интересные факты о нём, его флоре и фауне. И конечно же мы не пройдём мимо местного рынка с омулем и самоцветами.

Однодневный тур в Листвянку — это лучший вариант знакомства с Байкалом за один день.

Организационные детали: