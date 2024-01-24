Приготовить буузы, увидеть тысячи метановых пузырьков и полюбоваться Малым Морем
Мы побываем на острове Огой, чтобы загадать желание у ступы Просветления, увидим легендарную Шаманку, полюбуемся жемчужной россыпью застывших пузырьков в Большом Голоустном. Узнаем всё о Байкале в Байкальском Музее и посетим «Тальцы». Будем кататься на коньках, «целовать» Байкал и утопать в ледяной красоте!
янв
янв
фев
фев
фев
фев
мар
даты
Описание
Организационные детали
Индивидуальные и корпоративные туры возможны в любые даты
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Иркутску
Встретим вас в аэропорту Иркутска и поедем заселяться в отель. После небольшого отдыха отправимся исследовать «Сибирский Париж». Погуляем по улочкам, увидим много каменных церквей и деревянных домов, а гид расскажет вам историю одного из старейших городов Сибири.
Вечером соберёмся на ужин, познакомимся друг с другом поближе и обсудим планы на путешествие.
Листвянка, музей «Тальцы» Байкальский музей и Камень Черского
Позавтракав в отеле, направимся в посёлок Листвянка, который называют «Воротами Байкала». По пути сделаем остановку у Шаман-камня, расположенного в истоке Ангары. Согласно поверьям, здесь обитает хозяин реки.
Посетим музей под открытым небом «Тальцы», где воссоздан быт коренных народов Прибайкалья, а ещё заглянем в Байкальский музей, чтобы узнать всё о самом глубоком в мире озере.
Подкрепимся между экскурсиями, а затем по канатной дороге поднимемся на Камень Черского. Перед нами откроются потрясающие виды: увидим, как небо сливается в поцелуе с синей гладью водоёма.
Вечером вы сможете неспешно прогуляться по берегу Байкала, а ещё заглянуть в нерпинарий или на сувенирный рынок, чтобы порадовать себя местными товарами.
Большое Голоустное, Бугульдейка и Малое Море
Сегодняшний день нельзя проспать! Выезжаем рано на хивусах — специальных катерах на воздушной подушке. Первым делом побываем в Большом Голоустном. Именно здесь можно увидеть невероятное явление: под ледяным покрывалом замерли метановые пузырьки, больше похожие на жемчужную россыпь. Также осмотрим ходульные деревья, которые поднялись довольно высоко над землей благодаря корням.
Устроим обед-пикник на льду, во время которого вас ждёт «Поцелуй Байкала». Будем пробовать сибирскую настойку прямо изо льда озера.
Далее проследуем в посёлок Бугульдейка, где вы сможете покататься на коньках. Преодолеем узкий пролив Ольхонские Ворота, берега которого усыпаны бухтами. Оказавшись на Малом Море, полюбуемся ледовыми гротами. Доберёмся до Хужира, разместимся на базе отдыха и поужинаем. Желающие смогут попариться в баньке или провести время в баре (за дополнительную плату).
Остров Огой и знаменитые байкальские мысы
Начнём день с посещения острова Огой. Здесь расположена ступа Просветления, которая способна исполнять желания, а ещё буддисты верят, что ступы избавляют людей от негативных эмоций.
После этого отправимся исследовать достопримечательности Ольхона. Осмотрим легендарную скалу Шаманку, история которой обросла множеством легенд и поверий, необитаемый мыс Харанцы, Будун и Саган-Хушун или Три брата. Также увидим священную для бурят скалу — Хобой.
Прогуляемся среди торосов, ледяных пещер и гротов, покатаемся на коньках. Вечером после ужина пройдёмся по Хужиру.
Этнопарк «Золотая Орда», возвращение в Иркутск
Наше путешествие подходит к концу, но сегодня мы успеем посетить одну интересную локацию. Утром желающие смогут покататься на коньках, а затем отправимся в путь. Наша цель — этнопарк «Золотая Орда». По дороге увидим бронзовую скульптуру Орла и памятник Бродяге, герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья».
По прибытии в этнопарк вас ждёт знакомство с бытом, ремёслами и обрядами бурят. Гвоздь программы — мастер-класс по приготовлению бууз, традиционного бурятского блюда.
Затем вернёмся в Иркутск. Мы проводим вас в аэропорт. До новых байкальских встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.