Известный в 19 веке публицист Николай Шелгунов писал: "…Как Англия создала Лондон и Франция – Париж, так Сибирь создавала Иркутск. Она гордится им, и не видеть Иркутска – значит не видеть Сибири…".

Прогуливаясь про историческому Иркутску, Вы увидите древнейшее сохранившееся каменное здание Восточной Сибири 18 века, узнаете, какая связь между известной рок-оперой "Юнона и Авось" и Иркутском и куда отправлялись морские экспедиции из Иркутска...

Маршрут: Спасская церковь ⛪, мемориал "Вечный огонь", Богоявленский собор, Римско-католическая церковь, памятник первопроходцам, "Московские ворота", ул. Карла Маркса, памятник Александру III, "Белый дом" и Иркутский областной краеведческий музей 🖼 и оплачивать экскурсию ⛳ можно за 48 часов до начала экскурсии 🧭