Экскурсии с набережной Иркутска

Найдено 3 экскурсии в категории «С набережной» в Иркутске, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
3 отзыва
1.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Научиться управлять рафтом и посмотреть на Иркутск с воды
Начало: На верхней набережной
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 19:00
23 авг в 19:00
1 700 за человека
Иркутск купеческий: прогулка и чаепитие
Пешая
18 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Иркутск купеческий: увлекательная прогулка с чаепитием в историческом доме
Приглашаем на экскурсию по историческому Иркутску, где вы узнаете о жизни сибирских купцов и насладитесь ароматным чаем
Начало: Нижняя Набережная
Завтра в 14:00
16 июля в 14:00
от 4 000 за человека
Под тремя мостами: сплав по Ангаре на пакрафте
3 часа
Водная прогулка
Под тремя мостами: сплав по Ангаре на пакрафте
Активно провести время и полюбоваться видом на Иркутск с воды
Начало: На Верхней набережной
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lyudmila
    8 июля 2024
    Иркутск купеческий: прогулка и чаепитие
    Замечательная экскурсия, а возможность побывать в настоящем купеческом доме, бережно восстанавливаемом хозяйкой и чай с блинами - уникальное событие!
  • В
    Валентин
    5 июля 2024
    Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
    Ни разу не занимался чем то похожим. Очень понравилось👍
    Ни разу не занимался чем то похожим. Очень понравилось👍
  • Н
    Наталья
    4 июля 2024
    Иркутск купеческий: прогулка и чаепитие
    Спустя 33 года после окончания Иркутского госуниверситета мы с подругой решили встретиться с юностью, погулять по знакомым местам, посетить Альма
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    матер и заново познакомиться с историей купеческого города. Нашим проводником в изменившемся городе стала очаровательная, доброжелательная и весьма компетентная экскурсовод Екатерина. Нас просто потрясли уникальные исторические факты о старом купеческом Иркутске, редчайшие фотографии из прошлого. Большим достоинством экскурсии является тот факт, что Екатерина пропускает историю своего родного города через историю трёх поколений своей замечательный семьи. Мы побывали в родовом гнезде семьи Екатерины в центре города, где сохранились уникальные предметы быта. Гостеприимная хозяйка потчевала нас блинами по старинному рецепту и душистым чаем на сибирских травах. Дружеская беседа, тёплое общение запомнятся нам надолго. Рекомендуем всем гостям прекрасного города Иркутска этот незабываемый маршрут. Желаем Екатерине процветания!

    Спустя 33 года после окончания Иркутского госуниверситета мы с подругой решили встретиться с юностью, погулять по
  • И
    Ирина
    28 июня 2024
    Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
    Я впервые участвовала в сплаве, очень не хотелось оказаться в холодной воде))) И всё прошло отлично! Рома провёл инструктаж, успокоил) и
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    на протяжении всего сплава был рядом, подсказывал куда плыть, ещё и фото, видео сделал)) Мне всё понравилось! Рекомендую! С реки открываются красивые виды на город

    Я впервые участвовала в сплаве, очень не хотелось оказаться в холодной воде)))
  • О
    Олег
    22 июня 2024
    Иркутск купеческий: прогулка и чаепитие
    Екатерина, спасибо за прекрасную экскурсию по городу! Очень насыщенно, особенно порадовало чаепитие - очень нестандартно, душевно, мило, замечательно! Хорошо, что есть такие суперские гиды, будем в Иркутске ещё раз обязательно повторим! Удачи во всём!
  • Н
    Наталья
    13 октября 2023
    Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
    Были на сплаве 7 октября. Честно было страшновато как все пройдет. Уже не лето, боялись намокнуть или вообще искупаться). Но
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    грамотный инструктаж и всяческая поддержка Романа сделали свое дело. Получили роскошное приключение и ни капельки не намокли. Спасибо огромное! Обязательно повторим.

  • Е
    Елена
    20 августа 2023
    Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
    Большое спасибо Роману, всё понравилось😊рекомендую😉
  • Ф
    Фаина
    4 августа 2023
    Обзорная пешая экскурсия по Иркутску
    Все понравилось, провели по знаковым местам города, рассказ был легким для понимания,рекомендую
  • К
    Колесова
    31 июля 2023
    Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
    Очень умиротворяющая прогулка с прекрасными видами на город. Течение реки настолько быстрое, что можно не грести и просто кайфовать. Сплав максимально безопасный.
  • А
    Алексей
    5 июля 2023
    Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
    Сплав по Ангаре прошел супер! Нам все очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «С набережной»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Под тремя мостами: сплав по Ангаре на пакрафте
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. 130 Квартал
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "С набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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