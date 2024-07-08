1 чел.
По популярности
1.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Научиться управлять рафтом и посмотреть на Иркутск с воды
Начало: На верхней набережной
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 19:00
23 авг в 19:00
1 700₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
Иркутск купеческий: увлекательная прогулка с чаепитием в историческом доме
Приглашаем на экскурсию по историческому Иркутску, где вы узнаете о жизни сибирских купцов и насладитесь ароматным чаем
Начало: Нижняя Набережная
Завтра в 14:00
16 июля в 14:00
от 4 000₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Под тремя мостами: сплав по Ангаре на пакрафте
Активно провести время и полюбоваться видом на Иркутск с воды
Начало: На Верхней набережной
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLyudmila8 июля 2024Замечательная экскурсия, а возможность побывать в настоящем купеческом доме, бережно восстанавливаемом хозяйкой и чай с блинами - уникальное событие!
- ВВалентин5 июля 2024Ни разу не занимался чем то похожим. Очень понравилось👍
- ННаталья4 июля 2024Спустя 33 года после окончания Иркутского госуниверситета мы с подругой решили встретиться с юностью, погулять по знакомым местам, посетить Альма
- ИИрина28 июня 2024Я впервые участвовала в сплаве, очень не хотелось оказаться в холодной воде))) И всё прошло отлично! Рома провёл инструктаж, успокоил) и
- ООлег22 июня 2024Екатерина, спасибо за прекрасную экскурсию по городу! Очень насыщенно, особенно порадовало чаепитие - очень нестандартно, душевно, мило, замечательно! Хорошо, что есть такие суперские гиды, будем в Иркутске ещё раз обязательно повторим! Удачи во всём!
- ННаталья13 октября 2023Были на сплаве 7 октября. Честно было страшновато как все пройдет. Уже не лето, боялись намокнуть или вообще искупаться). Но
- ЕЕлена20 августа 2023Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафтеБольшое спасибо Роману, всё понравилось😊рекомендую😉
- ФФаина4 августа 2023Обзорная пешая экскурсия по ИркутскуВсе понравилось, провели по знаковым местам города, рассказ был легким для понимания,рекомендую
- ККолесова31 июля 2023Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафтеОчень умиротворяющая прогулка с прекрасными видами на город. Течение реки настолько быстрое, что можно не грести и просто кайфовать. Сплав максимально безопасный.
- ААлексей5 июля 2023Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафтеСплав по Ангаре прошел супер! Нам все очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «С набережной»
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