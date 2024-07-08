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матер и заново познакомиться с историей купеческого города. Нашим проводником в изменившемся городе стала очаровательная, доброжелательная и весьма компетентная экскурсовод Екатерина. Нас просто потрясли уникальные исторические факты о старом купеческом Иркутске, редчайшие фотографии из прошлого. Большим достоинством экскурсии является тот факт, что Екатерина пропускает историю своего родного города через историю трёх поколений своей замечательный семьи. Мы побывали в родовом гнезде семьи Екатерины в центре города, где сохранились уникальные предметы быта. Гостеприимная хозяйка потчевала нас блинами по старинному рецепту и душистым чаем на сибирских травах. Дружеская беседа, тёплое общение запомнятся нам надолго. Рекомендуем всем гостям прекрасного города Иркутска этот незабываемый маршрут. Желаем Екатерине процветания!