Остров Ольхон — одно из лучших мест на Байкале.



Это то место, которое стоит обязательно посетить.



Я могу исполнить вашу мечту и показать вам все красоты Байкала.



Со мной вы увидите невероятные виды — песчаные пляжи, красивые бухты и живописные скалы.



За один день вы посетите озеро Ялга, Харгойский перевал и замок Хулы.