Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон

Остров Ольхон - одно из лучших мест на Байкале

5
3 отзыва
Остров Ольхон — одно из лучших мест на Байкале.

Это то место, которое стоит обязательно посетить.

Я могу исполнить вашу мечту и показать вам все красоты Байкала.

Со мной вы увидите невероятные виды — песчаные пляжи, красивые бухты и живописные скалы.

За один день вы посетите озеро Ялга, Харгойский перевал и замок Хулы.
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон

Что вы увидите 🤩

  • мыс Бурхан
  • скала Шаманка
  • остров Огой
  • Харгойский перевал
  • мыс Кобылья голова
  • Озеро Ялга.
В 8.00 отправляемся из Иркутска. По дороге знакомимся с бурятскими обычаями.
В 11.30 на пароме переправляемся на остров. Пересаживаемся в автомобиль повышенной проходимости. Далее маршрут проложен через самые интересные точки юга Ольхона. По пути будем останавливаться на смотровых площадках с чудесными панорамными видами Малого моря.

За один день вы увидите и посетите:

  • Озеро Ялга (Ханхой), которое отделено от Байкала песчаной косой и прекрасно прогревается летом.
  • Бухту Малый Харгой и мыс, откуда откроется впечатляющий вид на остров Огой — одно из сакральных мест Байкала, на котором находится почитаемая буддистами священная ступа Просветления.
  • Харгойский перевал — одну из самых высоких точек Ольхона, покорив которую, вы ощутите природную мощь и оцените масштабы Байкала.
  • Мыс Кобылья голова, напоминающий лошадиный профиль, и озеро Сердце, также получившее свое название из-за необычной формы.
  • Замок Хулы — невысокие, но фактурные скалы, покрытые ярко-салатовым тысячелетним лишайником.
  • 21.00 Возвращаемся в Иркутск.
  • Во время экскурсии по Ольхону будет предложена замечательная уха из Байкальского омуля.

Важно знать:

  • Во время экскурсии пригодиться удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт,
  • обед.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • завтрак,
  • ужин.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-7 человек
Взрослый
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • обед.
Что не входит
  • завтрак
  • ужин.
Место начала и завершения
Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно

Евгений М.
Евгений М.
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