В 8.00 отправляемся из Иркутска. По дороге знакомимся с бурятскими обычаями.
В 11.30 на пароме переправляемся на остров. Пересаживаемся в автомобиль повышенной проходимости. Далее маршрут проложен через самые интересные точки юга Ольхона. По пути будем останавливаться на смотровых площадках с чудесными панорамными видами Малого моря.
За один день вы увидите и посетите:
- Озеро Ялга (Ханхой), которое отделено от Байкала песчаной косой и прекрасно прогревается летом.
- Бухту Малый Харгой и мыс, откуда откроется впечатляющий вид на остров Огой — одно из сакральных мест Байкала, на котором находится почитаемая буддистами священная ступа Просветления.
- Харгойский перевал — одну из самых высоких точек Ольхона, покорив которую, вы ощутите природную мощь и оцените масштабы Байкала.
- Мыс Кобылья голова, напоминающий лошадиный профиль, и озеро Сердце, также получившее свое название из-за необычной формы.
- Замок Хулы — невысокие, но фактурные скалы, покрытые ярко-салатовым тысячелетним лишайником.
- 21.00 Возвращаемся в Иркутск.
- Во время экскурсии по Ольхону будет предложена замечательная уха из Байкальского омуля.
Важно знать:
- Во время экскурсии пригодиться удобная одежда и обувь.
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- транспорт,
- обед.
Туристы оплачивают самостоятельно: