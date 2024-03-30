Про лёд из Иркутска

Найдено 5 экскурсий в категории «Лёд» в Иркутске, цены от 8 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Голубой лед Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
45 отзывов
Голубой лед Байкала: зимнее приключение и культурное погружение
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
17 900 за всё до 3 чел.
Космический лед Байкала
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Космический лед Байкала
Погулять по льду среди замерзших пузырьков и побывать в местах шаманских обрядов
«Кристальный синий лёд с метановыми пузырьками — таким Байкал мечтает увидеть каждый»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
30 000 за всё до 11 чел.
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Космический лед, древние места силы, буддийская ступа и другие символы главного места Байкала
«Юго-Западный Ольхон: космический лед»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
2 отзыва
Большое Голоустное: магия Байкала и ледяные чудеса
Получите уникальный опыт в гармонии с природой Байкала, исследуя его замерзшие тайны и древние святыни
Начало: У гостиницы «Ангара»
«Сюда съезжаются, чтобы полюбоваться завораживающей природой, увидеть знаменитый лёд Байкала и сделать фантастические снимки»
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 400 за человека
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
Исследовать нетуристические тропы Прибайкальского национального парка - на групповой экскурсии
Начало: У гостиницы «Ангара»
«Лёд растает и покажет душу этой красивой бухты»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    30 марта 2024
    Голубой лед Байкала
    Впечатления от поездки остались замечательные. На экскурсию ездила с детьми 9 лет и 7 лет. Очень переживала. Оказалось, зря. Всё
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    организовано на высоком уровне, всё продумано, всё комфортно. Экскурсия содержательная и интересная. Узнали много нового о Байкале. Спасибо организатору и гиду за прекрасно проведённый день.

  • Т
    Татьяна
    28 марта 2024
    Голубой лед Байкала
    Были на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. У нас сложилось ощущение что
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    мы приехали в гости к старинному другу:) Женя встретил нас прям с аэропорта, всю дорогу до Байкала он рассказывал кучу интересных фактов о Иркутске, Байкале и обо всем мимо чего бы не проезжали:) нам очень повезло с погодой, был ясный солнечный день и было очень тепло для февраля:) приехав на место сразу же пошли к волшебным пузырькам😍 опять же спасибо Жене за фотографии, он был не только гидом, но еще фотографом для нас:) нагулявшись, сходили в местное кафе, отведали национальные блюда. Все было очень вкусно:) на обратном пути заехали на пивной завод и на рыбный рынок (опять же спасибо Евгению) пока ехали по Иркутску, узнали еще много интересного об этом чудесным городе. Вообщем мы остались очень довольны. Байкал это чудо природы, очень красивое и необычное место. То как он дышит - это нечто 😅 ну и конечно большое спасибо нашему гиду.

    Были на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. УБыли на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. УБыли на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. УБыли на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. УБыли на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. У
  • Ю
    Юрий
    17 марта 2024
    Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
    Отличная экскурсия, отвезли на лед, где не было снега и мало людей. Предложили коньки. Это было волшебно. А после катания устроили пикник с чаем, печеньками и настойкой. Так же погуляли по лесу и посмотрели на женский и мужской камни.
    Отличная экскурсия, отвезли на лед, где не было снега и мало людей. Предложили коньки. Это былоОтличная экскурсия, отвезли на лед, где не было снега и мало людей. Предложили коньки. Это было
  • И
    Илья
    8 января 2024
    Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
    Получилась очень интересная поездка с Марианной и Артёмом. Понравилась подача информации, неформальная, почти дружеская обстановка, всю дорогу много общались, узнали
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    много нового о народах, населяющих эти места, их истории, традициях и культуре. Однако показалось, что сама программа экскурсии довольно короткая: почти все локации находятся практически в одном месте и мы всё осмотрели гораздо раньше обозначенного времени. Понимаю, что скорее всего сказался мороз, из-за которого не было возможности долго находиться на улице, но всё же, возможно, тут есть что доработать и добавить.

  • А
    Андрей
    26 мая 2023
    Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
    Очень понравилась поездка. Организация выше всяких похвал. Сергей замечательно провел экскурсию, а обед на льду Байкала был просто замечательным. Уха из омуля, которую приготовил Сергей, была самой вкусной за все время отдыха на Байкале. Рекомендуем всем обращаться именно в эту фирму.
  • О
    Ольга
    16 марта 2023
    Неповторимый байкальский лёд
    15.03.23 посетила экскурсию «Неповторимый Байкальский лёд». Мне очень понравилось! Гид Александр – полон позитива и лёгкости) Автомобиль комфортабельный. Места безумно красивые!
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    Если Вы хотите увидеть все возможные виды льда, Вам однозначно нужна эта экскурсия! Ничего более красивого я в своей жизни не видела (мне повезло, была прекрасная погода). Александр учел все мои пожелания в плане осмотра, мы успели объять все возможное! Спасибо большое за организацию отдыха и восхитительные фотографии))

  • Л
    Лидия
    27 февраля 2023
    Красивый лёд на Байкале
    Экскурсия очень понравилась. За день Евгений дал подробные инструкции, где и во сколько встречаемся. Машина очень чистая и комфортная, есть
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    микрофон, благодаря которому очень хорошо слышны рассказы. Евгений замечательный рассказчик, знает очень много про культуру, историю, благодря чему дорога до Ольхона протекает незаметно. Увидели пузырьки, красивейший лед, наплесы, очень много узнали! Еще Евгений помог с коньками, организовал все так, что нам их привезли прям к месту катания. Рекомендую 100%

  • B
    Byblic77
    26 февраля 2023
    Неповторимый байкальский лёд
    Очень красивая, интересная экскурсия с великолепным гидом, который слышит все ваши пожелания. Очень много красивых локаций. Неповторимый лед, который представляет
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    из себя много галактик. Александр очень опытный водитель, интересный гид. И человек, который вас слышит. Спасибо ему большое за прекрасный день. За массу эмоций и впечатлений.

  • Е
    Екатерина
    26 февраля 2023
    Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
    Благодарны за чудесную экскурсию!! Приезжали на праздники 23-26 февраля 2023, поздно спохватились с экскурсией, но Любовь все организовала и прошло
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    все на ура!! Всегда была на связи, поддерживала связь с водителями и контролировала как все проходит через водителей. Сам маршрут красивый 😍!! Нас не куда не торопили, у нас была индивидуальная экскурсия ☺️ Нам приготовили вкусную уху из Омуля 🙏🏼 Спасибо Вам и вашей команде!!

    Благодарны за чудесную экскурсию!! Приезжали на праздники 23-26 февраля 2023, поздно спохватились с экскурсией, но ЛюбовьБлагодарны за чудесную экскурсию!! Приезжали на праздники 23-26 февраля 2023, поздно спохватились с экскурсией, но ЛюбовьБлагодарны за чудесную экскурсию!! Приезжали на праздники 23-26 февраля 2023, поздно спохватились с экскурсией, но Любовь
  • В
    Виктория
    16 февраля 2023
    Неповторимый байкальский лёд
    Были на экскурсии в середине февраля. Ехали с комфортом в обогреваемом автомобиле под интересные рассказы гида. По пути на Байкал
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    останавливались в интересных локациях, можно было делать остановки по желанию. На льду Байкала было много интересных остановок у гротов, скал и островов. Александр старался распределить все так, чтобы в каждой точке было наименее многолюдно, можно было без проблем пофотографироваться и полюбоваться красотами озера. Порадовал организованный ланч и «поцелуй Байкала».

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Лёд»

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  1. Голубой лед Байкала
  2. Космический лед Байкала
  3. Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
  4. Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
  5. Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Лёд" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 8 400 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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