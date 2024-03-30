1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Голубой лед Байкала: зимнее приключение и культурное погружение
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Космический лед Байкала
Погулять по льду среди замерзших пузырьков и побывать в местах шаманских обрядов
«Кристальный синий лёд с метановыми пузырьками — таким Байкал мечтает увидеть каждый»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
30 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
10 часов
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Космический лед, древние места силы, буддийская ступа и другие символы главного места Байкала
«Юго-Западный Ольхон: космический лед»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Большое Голоустное: магия Байкала и ледяные чудеса
Получите уникальный опыт в гармонии с природой Байкала, исследуя его замерзшие тайны и древние святыни
Начало: У гостиницы «Ангара»
«Сюда съезжаются, чтобы полюбоваться завораживающей природой, увидеть знаменитый лёд Байкала и сделать фантастические снимки»
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 400₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
Исследовать нетуристические тропы Прибайкальского национального парка - на групповой экскурсии
Начало: У гостиницы «Ангара»
«Лёд растает и покажет душу этой красивой бухты»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 марта 2024Впечатления от поездки остались замечательные. На экскурсию ездила с детьми 9 лет и 7 лет. Очень переживала. Оказалось, зря. Всё
- ТТатьяна28 марта 2024Были на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. У нас сложилось ощущение что
- ЮЮрий17 марта 2024Отличная экскурсия, отвезли на лед, где не было снега и мало людей. Предложили коньки. Это было волшебно. А после катания устроили пикник с чаем, печеньками и настойкой. Так же погуляли по лесу и посмотрели на женский и мужской камни.
- ИИлья8 января 2024Получилась очень интересная поездка с Марианной и Артёмом. Понравилась подача информации, неформальная, почти дружеская обстановка, всю дорогу много общались, узнали
- ААндрей26 мая 2023Очень понравилась поездка. Организация выше всяких похвал. Сергей замечательно провел экскурсию, а обед на льду Байкала был просто замечательным. Уха из омуля, которую приготовил Сергей, была самой вкусной за все время отдыха на Байкале. Рекомендуем всем обращаться именно в эту фирму.
- ООльга16 марта 2023Неповторимый байкальский лёд15.03.23 посетила экскурсию «Неповторимый Байкальский лёд». Мне очень понравилось! Гид Александр – полон позитива и лёгкости) Автомобиль комфортабельный. Места безумно красивые!
- ЛЛидия27 февраля 2023Красивый лёд на БайкалеЭкскурсия очень понравилась. За день Евгений дал подробные инструкции, где и во сколько встречаемся. Машина очень чистая и комфортная, есть
- BByblic7726 февраля 2023Неповторимый байкальский лёдОчень красивая, интересная экскурсия с великолепным гидом, который слышит все ваши пожелания. Очень много красивых локаций. Неповторимый лед, который представляет
- ЕЕкатерина26 февраля 2023Благодарны за чудесную экскурсию!! Приезжали на праздники 23-26 февраля 2023, поздно спохватились с экскурсией, но Любовь все организовала и прошло
- ВВиктория16 февраля 2023Неповторимый байкальский лёдБыли на экскурсии в середине февраля. Ехали с комфортом в обогреваемом автомобиле под интересные рассказы гида. По пути на Байкал
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Лёд»
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