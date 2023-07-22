В этом туре вы сможете пройтись пешком по горам, проплыть на байдарках вдоль Ольхона и даже спуститься в пещеры. Маршрут подойдет всем любителям активного отдыха.
Вы увидите самые интересные места западной и южной стороны Байкала: от озера Сердце до Ольхона (который считается сердцем Байкала).
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы. Музей Байкала в поселке Листвянка. Отъезд в поселок Слюдянка
Встреча в 10:00 в аэропорту г. Иркутск возле справочной.
Трансфер в поселок Листвянка (1 час, 70 км).
Побываете на экскурсии в Музее Байкала, п. Листвянки.
На первом этаже в больших аквариумах можно наблюдать различных рыб, которые водятся в Байкале, а также единственного в мире пресноводного тюленя – нерпу.
Обедаем в Листвянке (вы самостоятельно сможете купить и отведать байкальского омуля, копченого, соленого, отведать местного пива. Время на обед 1 час.).
Сегодня у нас первое знакомство с Байкалом.
После осмотра переезжаем в поселок Слюдянка (4-5 часа).
Ужин и обсуждение планов.
Распределение снаряжения, палаток и продуктов на 3 дня.
Ночь на базе отдыха в номерах 3-4-5 человек (эконом).
Удобства на улице.
Двухместное размещение необходимо заказать заранее (требуется доп. оплата).
Примечание: В случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу. Рекомендуем прибывать за день до начала тура.
Маршрут дня: Иркутск – Листвянка – Иркутск – Слюдянка.
Питание: Обед самостоятельно. Ужин.
Трекинг (пеший переход вдоль реки)
После завтрака начинаем собираться и выходим на тропу к Пику Черского.
За дополнительную плату возможен переезд на высоко проходимой машине (оплата на месте) забрасывают до тропы.
Активные туры на Байкале тем интересны, что можно увидеть разнообразие гор и воды.
Мы проедем около мраморного карьера, где россыпью лежат куски мрамора, перейдем несколько раз через горную реку.
После небольшого путешествия среди красивых гор, делаем перекус около горной реки.
Берем свои вещи и совершаем пеший переход по тропе, что окружают горы, к метеостанции.
Пеший переход около 10 км.
С метеостанции уже виден самый большой водопад реки Подкомарной.
Участники в рюкзаках несут – личные вещи, продукты на 3 дня, палатки и групповое снаряжение (можно заказать услугу доставки рюкзака (конь или портер)).
По приходу обустройство лагеря.
Свободное время.
Готовим ужин.
Костер.
Ночь в палатках по 3-4 человека.
Если Вы желаете жить отдельно или семьей в домике или отдельной палатке, Вам нужно предупредить об этом при покупке тура, т. е до начала маршрута.
Маршрут дня: г. Слюдянка – базовый лагерь.
Питание: Завтрак. Обед перекус. Ужин.
Восхождение на Пик Черского. Озеро Сердце. Водопады реки Подкомарной
После завтрака и небольшого отдыха начинаем восхождение на Пик Черского, доступное каждому любителю активного отдыха (обязательно выполнение всех требований гида, группа должна двигаться вместе).
Сложность на первый взгляд представляет преодоление седловины (скальный участок).
Выполняя все требования гида Вы справитесь с этим.
С седловины, где мы будем отдыхать и наслаждаться пейзажем, мы обязательно увидим озеро Сердце.
Подъем до озера Сердца и спуск займет около 4-5 часов в зависимости от погодных условий, а также подготовленности участников.
Перекус на вершине при хорошей погоде или на остановке.
Для желающих пешая экскурсия на водопады реки Подкомарной (3-6 ч.).
Удивительные по красоте и структуре каскад водопадов с хрустальной и горной чистейшей водой.
Каждый водопад неповторим, конечно хочется посетить все, но для этого придется постараться, ведь их так много.
Возвращаемся на бивуак вечером.
Ужинаем, общаемся, делимся впечатлениями и фото.
Свободное время.
Ночь в палатках.
Маршрут дня: Базовый лагерь – Пик Черского – Базовый лагерь.
Питание: Завтрак. Обед перекус. Ужин.
Спуск до базы отдыха. Экскурсия в музей минералов
Сегодня день возвращения в п. Слюдянка, после завтрака спускаемся до поселка.
В рюкзаках участники несут палатки, групповое и личное снаряжение.
Обед.
По пути есть небольшое (дикое) кафе (очень вкусные лепешки) и прохладительные напитки!
Оплачивается все в кафе самостоятельно.
В Слюдянке по желанию экскурсия в частный музей минералов, знаменитый на всю Россию и входящий в пятерку крупнейших по экспонатам.
Входные билеты приобретаются на месте самостоятельно (гид доводит группу до ворот, частного музея).
Баня на базе за дополнительную оплату.
Ужин.
Ночь на базе отдыха.
В музее Минералов экспонируется более 10000 образцов со многих месторождений бывшего СССР и из-за рубежа.
Маршрут дня: Базовый лагерь – г. Слюдянка.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Отъезд на остров Ольхон. Подготовка к выезду на байдарках
Ранний подъем, перекус и переход до вокзала.
Предстоит переезд в г. Иркутск на автотранспорте (в зависимости от количества человек) или электричке по живописной трассе.
Прибываем в Иркутск, получаем байдарки для сплава на Ольхоне, разрешение нац. парка и продуктов на следующую часть (занимает около 1 часа).
Отъезд до острова Ольхон в составе сборной группы (остановка МРС).
Дорога идет по степным просторам, где вдали виднеются Байкальские горы.
В пути нам предстоит обед, в кафе (оплата на месте 300-500 руб).
Переезд на Ольхон, осуществляется на общественном пароме.
В случае огромной пробки, после переезда на пароме уезжаем другим транспортом (как правило, на УАЗ).
Переход через паром, каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно.
Размещение на базе отдыха эконом класса (удобства на улице).
Сегодня нам нужно необходимые вещи уложить в гермомешки, а остальное оставить на базе.
Знакомство с Ольхоном, ужинаем на базе или кафе самостоятельно.
Маршрут дня: г. Слюдянка – остров Ольхон (п. Хужир).
Питание: Завтрак (перекус). Обед и ужин самостоятельно.
Поездка на мыса Хобой. Сбор байдарок
Ранний завтрак.
Сегодня у нас насыщенный день, туристы которые приезжают на активный тур, всегда готовы к переменам и чему то новому!
Обзорная поездка по острову с остановками на берегу Байкала.
Рано утром завтракаем и отправляемся на загадочный и мистический мыс Хобой с обедом.
Вкусный обед на свежем воздухе!
Посещение природных достопримечательностей – Урочище Песчаное, скала Три Брата, Лик Байкала, мыс Хобой.
Отличные снимки гарантированы, практически при любой погоде.
Переезд на берег.
Сбор байдарок и техника безопасности.
При наличии времени и хорошей погоды купаемся, отдыхаем.
Размещение в палатках.
Ужин на берегу.
Наша компания, одна из немногих кто предлагает сплавы по Байкалу, это настолько интересно, что многие с нами прошли половину Байкала.
Специальной подготовки не требуется, но не стоит забывать, что небольшая физическая подготовка должна присутствовать.
Общее время сплава 6-10 часов за все дни.
Зависит от погоды.
Внимание! Приготовление пищи из воды озера Байкал. Рекомендуем с собой взять бутилированную воду, если Вам не подходит чай приготовленный с Байкала.
Маршрут дня: о. Ольхон (Хужир) – Мыс Хобой – Нюрганская губа.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Сплав по Малому морю. Осмотр Ольхона с воды
Завтрак ранний до 6:00.
Сплав на байдарках по Малому Морю (во время сильного ветра или волны, сплав не проводится).
От нас, совсем рядом остров Ольхон, с гротами, пещерами, скалами и причудливыми берегами, а с другой стороны Малое море с островами.
Обязательно зайдем, обойдем остров (зависит от погоды) на байдарках и рассмотрим его внимательно, остановимся на берегу и поднимемся на скалы, пройдем рядом со скалами, как Аргонавты.
Обед на берегу.
Леса на Ольхоне с этой стороны практически нет, вся еда готовится на газе или дровах купленных заранее.
Сплав на байдарках до Живописной бухты.
Примечание: В случае слабой физической подготовки группы или плохой погоды, гид имеет право сократить маршрут. По статистике за последние года, все участники прошли его раньше намеченного срока. Сплав только в хорошую погоду!
Маршрут дня: Нюрганская губа – Залив Баян-Шунген.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Продолжение сплава
На сплаве по Байкалу желательно пораньше вставать, так как ветер не вышел на прогулку.
Завтракаем и на рассвете продолжение сплава на байдарках вдоль живописного берега острова Ольхон к скале Шаманка.
Причудливые песчаные берега и высокие скалы с разными оттенками.
Обед.
Купаемся в Байкале на песчаном берегу.
Отдых.
Ночевка в палатках или возможно на базе отдыха (при хорошем темпе группы).
Ужин.
Закат просто впечатляет!
Многие участники говорят, что именно на сплаве они ощутили Байкал, его красоту, мощь и уникальность.
Скала Шаманка – считается священным местом, овеянным тайнами и легендами.
Маршрут дня: Залив Баян-Шунген – Хужирский залив.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Запасной день. Прогулка к скале Шаманка. Свободное время. Велопрогулка
Завтрак (запасные полдня на случай непогоды).
Свободное время.
Обед самостоятельно в любом кафе поселка (пробуем местную кухню или обедаем с видом на Байкал. Опыт показывает, что походная еда немного надоедает… Можно устроить Пир в хорошей компании на базе с приготовлением шашлыка, но это уже все организуется самостоятельно).
Отдыхая, осматриваем скалу Шаманку (советуем посетить рано с утра и на закате) и поселок Хужир.
Можно сходить в музей Ревякина (за дополнительную плату).
После самостоятельного обеда, можно взять велосипеды.
Берем их на сутки.
Теперь перемещение по Ольхону станет намного быстрее.
Можно встречать рассвет и провожать закат и возвращаться на базу.
Катаемся без гида – самостоятельно!
Ужин самостоятельно в любом кафе поселка.
Есть достаточно модное кафе у причала.
Маршрут дня: Ольхон (Хужир).
Питание: Завтрак. Обед и ужин самостоятельно.
Велопрогулка по Ольхону. Отдых на пляже. Дополнительные экскурсии по желанию
Завтракаем на базе.
До обеда еще можно покататься на велосипедах вдоль живописных берегов Байкала.
Маршрут Вы выбираете самостоятельно в зависимости от Вашего умения кататься на велосипедах.
Кто то может прокатится на местный пляж, а кто то прокатится вдоль берега за поселок.
Есть маршрут и через лес к источнику или на обзорную точку.
Обязательно нужно взять телефон с хорошей камерой!
Обед самостоятельно в любом кафе поселка.
Для тех кто не любит велосипеды – отдых на пляже "Сарайского залива" или можно приобрести дополнительную экскурсию у администратора базы или покататься на конях, мопедах и т. п.
Достаточно написать гиду, и он постарается организовать вам новые приключения.
Ужин самостоятельно.
Ночуем на турбазе.
Свободное время.
Маршрут дня: Ольхон (Хужир).
Питание: Завтрак. Обед и ужин самостоятельно.
День отдыха. Пещеры в Бухте АЯ по желанию
Ранний завтрак.
Экскурсии на выбор за дополнительную оплату.
Священный остров или Юг Ольхона, острова Малого моря или Золотой треугольник, прогулка на конях, а мы предлагаем для желающих экскурсию в Пещеры.
Группы сборные.
Приобрести их можно у гида в течение первых 5-ти дней.
Пещеры расположены в Бухте АЯ, в них вы найдете музыкальные залы, следы духов.
Экскурсия проводится с раннего утра до вечера в путешествии по пещерам Прибайкалья.
Выдаются непромокаемые костюмы, каски.
Обязательно нужно взять теплые вещи.
Возвращение на базу отдыха поздно вечером.
Помимо посещений пещер с музыкальным залом, Вам предстоит посетить и наиболее живописные уголки Байкала и Прибайкалья.
Вид с отвесных вершин в бухте Ая просто завораживает.
Обед самостоятельно.
Ужин самостоятельно.
Поужинать можно, в кафе или на базе заказав предварительно.
Маршрут дня: Ольхон (Хужир) – экскурсии по желанию.
Питание: Завтрак. Обед и ужин самостоятельно.
Отъезд в Иркутск
Отъезд в Иркутск около 9-10 часов утра в сборной группе.
Дорога идет через Ольхон, далее на пароме (возможны очереди и тех. перерывы) и снова вдоль живописных степей в Иркутск.
В пути нас ждет остановка на обед, где Вы сможете выбрать и купить самостоятельно, то что Вам понравится.
Завершение программы в 18-20 часов.
Маршрут дня: Ольхон (Хужир) – Иркутск
Питание: Завтрак. Обед самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает размещение на турбазах в пос. Слюдянка и на острове Ольхон в номерах «Эконом» по 3-5 человек (удобства на территории), а также ночевки в туристических палатках по 3-4 человека.
- в пос. Слюдянка (2 ночи: 1-й, 4-й дни) – базы отдыха «Серебряный источник», «Эдельвейс», «У Геннадия», «Приют Жигалова» или базы отдыха такой же категории;
- на метеостанции «Хамар-Дабан» (2 ночи: 2-й, 3-й дни) – туристические палатки;
- на острове Ольхон (4 ночи: 5-й, 9-й, 10-й, 11-й дни) – базы отдыха «Шаманка»,"Как дома" и частные деревянные небольшие базы отдыха;
- в бухтах Малого моря (3 ночи: 6-й, 7-й, 8-й дни) – туристические палатки.
По желанию за дополнительную плату и при наличии свободных мест возможно одно- и двухместное размещение. Уточняйте наличие мест на турбазах и двухместных палаток при бронировании тура.
Доплата за двухместное размещение в туре – 3 100 руб.
Доплата за одноместное размещение в туре – 8 000 руб.
Варианты проживания
Туристические палатки
Размещение в палатке по 3-4 человека. Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).
Туристические базы по маршруту
Размещение на базах отдыха в пос. Слюдянка и в пос. Хужир в номерах 3-4-5 человек (эконом). Удобства на улице. Двухместное размещение необходимо заказать заранее (требуется доп. оплата).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Встреча в Иркутске, услуги гида по маршруту
- Групповая аптечка и снаряжение
- Трансфер и транспорт по программе
- Оплата за посещение национального парка
- Экскурсии по программе (кроме дополнительных)
- Проживание по программе (турбазы и палатки) (3-4 местное, 1 и 2-х местное оплачивается дополнительно)
- Питание по программе, а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута (на острове Ольхон - ужин на базе отдыха и обеды - самостоятельно)
- Входные билеты в музей (кроме музея минералов и музея Ревякина)
- Аренда велосипедов 9 день
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Баня. Оплата на месте
- Поездка в пещеры. Бронируется заранее, оплата на месте
- Услуги повара по запросу (а так готовят все по очереди). Оплата при бронировании
- Услуги переводчика (для иностранных граждан). Оплата при бронировании
- Заброска на высокопроходимой машине от Слюдянки до тропы на группу до 10 человек. Оплата на месте
- Услуги переноски вещей на Хамар-Дабане (9 км. от заброски на машине пешком с набором высоты): лошадь или носильщик (до 15 кг)
- Музей минералов и музей Ревякина. Оплата на месте
- Юг острова или Священный остров Огой. Бронируется заранее (в течение первых 5 дней тура), оплата гиду на месте
- Аренда велосипедов. Оплата на месте
- Прогулка на конях 1 час. Бронируется заранее, оплата гиду
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт (свидетельство о рождении для ребенка);
- Полис ОМС;
- Справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре);
- Личные лекарства;
- Рюкзак (женщинам объемом 70-80 л; мужчинам – 80-90 л) + накидка от дождя на рюкзак;
- Спальник, подходящий по температурному режиму в сезон похода;
- Туристический коврик (пенка);
- Гермомешок (или плотный полиэтиленовый мешок) для упаковки вещей в рюкзак;
- Одежда: непродуваемая и влагозащитная куртка; накидка от дождя; флиска, 2 шт; плотные непродуваемые и легкие штаны, термобелье, футболки с длинным и коротким рукавом, 2 шт; носки треккинговые, 2 пары; носки теплые, 2 пары; белье; шапка; кепка или панама с полями; перчатки, 2 пары;
- Обувь: треккинговые ботинки, кроссовки на толстой подошве, шлепки (сандали);
- Солнцезащитные очки;
- Налобный фонарик;
- Треккинговые палки;
- Кружка, ложка, миска, ножик, фляжка или бутылка для воды;
- Спички или зажигалка;
- Репелленты (средства от насекомых), солнцезащитный крем;
- Средства личной гигиены;
Дополнительно вы можете взять свою палатку, если хотите жить отдельно. На стоимость тура это никак не влияет.
О каких особенностях тура надо знать?
Советуем вам запланировать приезд за день до начала программы, так как из-за погодных условий ваш рейс может быть задержан. В случае опоздания к началу, вам придется самостоятельного догонять группу, это не лучшее начало отдыха.
По завершении программы рекомендуем вам задержаться на Байкале на пару дней, чтобы вдоволь насладиться этим уникальным местом.
При бронировании тура учитывайте, что в состав группы могут войти участники с разной физической подготовкой. Поход проходит в темпе, к которому готова группа.
Что входит в групповое снаряжение?
- общая аптечка (с общим набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе);
- костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички);
- снаряжение для лошади (кавалерийское седло, потник, уздечка, сумы для перевозки груза).
- палатки (о предоставлении палатки нужно сообщить заранее — при этом предоставляется только (!) место в палатке. Индивидуальные палатки предоставляются за отдельную плату, об этом нужно сообщить Вашему менеджеру в офис турфирмы за 7 дней до начала маршрута.
Какие правила техники безопасности нужно соблюдать во время сплава?
Вам нужно будет одеть жилет, даже если вы хорошо плаваете, этим правилом пренебрегать нельзя.
Все острые предметы необходимо упаковать так, чтобы они не повредили байдарку. В случае порчи снаряжения вам придется возместить затраты на ремонт.
Сплав проходит вдоль берега, запрещается отходить от него далее, чем на 500 м.
Внимательно слушайте все указания гида, не раскачивайте лодку, и все пройдет гладко.
Почему сплав проходит ранним утром?
Утро – самое спокойное время на воде, как правило, еще нет волн. Поэтому плыть легче и комфортней. Кроме того, вам обязательно понравится рассвет над озером. А поспать сможете в обед, так как сплав проходит только в первой половине дня, потом – отдых.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано транспортное обслуживание?
Транспортное обслуживание по внутренним перевозкам маршрутов фирма организует используя:
- общественный транспорт, транспортные компании и частных предпринимателей. Как правило:
- для групп от 2 до 12 человек микроавтобус, общественный транспорт, легковые автомобили;
- от 12 и более - рейсовый транспорт, микроавтобусы и автобусы;
Экскурсионные поездки выполняются на автобусе или микроавтобусе.
Во время перевозок, в транспорте могут находиться участники с разных маршрутов.
Есть ли скидки в туре?
Детям от 5 до 12 лет предоставляется скидка 10%.
Как происходит расселение в палатках?
Размещение в палатке по 3-4 человека. Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
За всё время тура я видел только доброжелательность и отзывчивость, окружающих меня людей.
До этого была в пещерах, но таких впечатлений не получала - очень рекомендую!