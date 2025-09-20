Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Иркутске, цены от 6800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Ваш идеальный день на Байкале
На машине
9 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Ваш идеальный день на Байкале
Познакомиться с великим озером через музеи, легенды и панорамные виды
Начало: На улице Сухэ-Батора
25 дек в 10:00
26 дек в 10:00
6800 ₽ за человека
Из Иркутска - к берегам Байкала
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Из Иркутска - к берегам Байкала
Познакомиться с бытом сибирского народа и увидеть величественное озеро
Завтра в 17:00
22 сен в 09:00
от 14 600 ₽ за всё до 15 чел.
Иркутск «Средиземье»: картина мира и карта местности
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Иркутск «Средиземье»: картина мира и карта местности
Уникальная экскурсия по Иркутску, где история и литература переплетаются в удивительный творческий диалог. Узнайте больше о сибирских писателях
Начало: По месту вашего проживания
23 сен в 10:00
24 сен в 10:00
8900 ₽ за всё до 3 чел.

