Индивидуальная экскурсия по Иркутску предлагает уникальную возможность познакомиться с городом через его главные достопримечательности. Путешествие начнется с исторического центра, где вы увидите Спасскую церковь и Московские ворота. Прогулка вдоль Верхней Набережной позволит насладиться видом на памятник Александру III и Белый дом. Особое внимание уделено русскому деревянному зодчеству и истории декабристов. Завершит день посещение Иркутской слободы с дегустацией блюд бурятской кухни
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное передвижение на авто
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🌲 Уникальное деревянное зодчество
- 🍽 Дегустация бурятской кухни
- 📸 Возможность сделать памятные фото
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Спасская церковь
- Московские ворота
- Собор Богоявления
- Площадь графа Сперанского
- Памятник Александру III
- Белый дом
- Кружевной дом
- Иркутская слобода
Описание экскурсии
- Исторический центр Иркутска: Спасская церковь, Московские ворота, собор Богоявления, вечный огонь, площадь графа Сперанского
- Прогулка вдоль Верхней Набережной: памятник Александру III, Белый дом
- Храмы
- Кружевной дом и другие примеры русского деревянного зодчества
- Истории про декабристов и их вклад в развитие Сибири
- Геральдический символ Иркутской области — бабр
- Иркутская слобода — 130 квартал, где можно попробовать блюда национальной бурятской кухни: позы/буузы или гранд-драник с икрой байкальского омуля
Приятный бонус: посещение музея городского быта или кедровый латте ♥️
Организационные детали
- Передвигаться между объектами будем на кроссовере Kia Sportage. По запросу предоставлю детское кресло/бустер
- Дополнительно и по желанию оплачивается перекус
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Нижней набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Иркутске
Я аттестованный гид по Иркутской области; очень люблю Байкал и его безумную энергетику. С удовольствием поделюсь всеми лучшими, красивыми местами нашего прекрасного края; расскажу интересно и легко об исторических и культурных
