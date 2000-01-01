Вечерняя прогулка по Ангаре — это прекрасная возможность посмотреть на город с нового ракурса и познакомится с пакрафтингом.

Маршрут не требует особой подготовки, течения реки достаточно чтобы получать максимум удовольствия без особых усилий! Мы проплывем рядом с красивейшими островами, заселенными чайками, под Академическим мостом, и увидим остров Конный.

Что такое пакрафт?

Это одноместная надувная лодка байдарочного типа, для одного человека, внутри есть надувное сиденье и спинка, что позволяет долго время находиться в комфортном состоянии