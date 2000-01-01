Вечерняя прогулка по Ангаре - это прекрасная возможность посмотреть на город с нового ракурса и...
Вечерняя прогулка по Ангаре — это прекрасная возможность посмотреть на город с нового ракурса и познакомится с пакрафтингом. Маршрут не требует особой подготовки, течения реки достаточно чтобы получать максимум удовольствия без особых усилий!
Что вы увидите 🤩
- острова с чайками
- Академический мост
- остров Конный
Вечерняя прогулка по Ангаре — это прекрасная возможность посмотреть на город с нового ракурса и познакомится с пакрафтингом.
Маршрут не требует особой подготовки, течения реки достаточно чтобы получать максимум удовольствия без особых усилий! Мы проплывем рядом с красивейшими островами, заселенными чайками, под Академическим мостом, и увидим остров Конный.
Что такое пакрафт?
Это одноместная надувная лодка байдарочного типа, для одного человека, внутри есть надувное сиденье и спинка, что позволяет долго время находиться в комфортном состоянии
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- аренда пакрафта и весел
- спасательный жилет
- групповое снаряжение
- опровождение инструктора
- Где начинаем и завершаем
- Начало: Причал у ресторана KISS Вернхняя набережная 145/17Завершение: Бульвар гагарина (Гостиница Иркутск)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, четверг 19:00Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Вторник, четверг 19:00
Роман Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме
Еще несколько похожих предложений в Иркутске
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-3 чел.
Вечерний Иркутск на автомобиле
Вечером Иркутск доставляет совершенно особые впечатления
Любой вечер
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 700₽
за 1-5 чел.
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
Исследовать золотую эпоху истории города и под новым углом взглянуть на его достопримечательности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-5 чел.
Увлекательная прогулка по необыкновенному Иркутску
Вас ждет насыщенная экскурсия по необыкновенному, восхитительному городу Иркутску, в который вы...
В любое время, по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 000₽
за 1-45 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Иркутску
Мы предлагаем вам прекрасную возможность ближе познакомиться с Иркутском, посетить его главные достопримечательности,...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
7 000₽
за 1-45 чел.
Иркутское деревянное кружево
Приглашаем вас на экскурсию, которая даст прекрасную возможность познакомиться с аутентичными резными...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
12ч
19 300₽
за 1-4 чел.
Джип-тур по байкальским бухтам Тажеранской степи
Это уникальная возможность всего за один день увидеть Байкал и нетронутый мир Тажеранской степи,...
Ежедневно, круглогодично
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-5 чел.
Прогулка по Иркутску с местным жителем
Неспешная экскурсия по Иркутску в компании гида-местного жителя
Любой день
Индивидуальная экскурсия
4ч
3 500₽
за 1-5 чел.
Кружевная сказка деревянного города
На экскурсии вас ждет прогулка по историческому центру Иркутска
По запросу
Индивидуальная экскурсия
1ч
3 000₽
за 1 чел.
Конная прогулка из Хужира по берегу Байкала
Ольхон - самый большой остров на Байкале
По договоренности
Индивидуальный трансфер
12ч
24 000₽
за 1-4 чел.
Поездка на остров Ольхон: один день на Байкале
Эта экскурсия - отличная возможность увидеть Байкал, если вы ограничены во времени
Ежедневно, по запросу
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 000₽
за 1-5 чел.
Знакомство с Иркутском на самокатах!
Охватить главные достопримечательности города и раскрыть его тайны на дружеской обзорной прогулке
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 990₽
за 1-9 чел.
Душевная прогулка по Иркутску
Всё, что нужно увидеть и узнать, чтобы полюбить столицу Восточной Сибири