Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте

Вечерняя прогулка по Ангаре - это прекрасная возможность посмотреть на город с нового ракурса и...

Вечерняя прогулка по Ангаре — это прекрасная возможность посмотреть на город с нового ракурса и познакомится с пакрафтингом. Маршрут не требует особой подготовки, течения реки достаточно чтобы получать максимум удовольствия без особых усилий!
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте

Что вы увидите 🤩

  • острова с чайками
  • Академический мост
  • остров Конный
Вечерняя прогулка по Ангаре — это прекрасная возможность посмотреть на город с нового ракурса и познакомится с пакрафтингом.
Маршрут не требует особой подготовки, течения реки достаточно чтобы получать максимум удовольствия без особых усилий! Мы проплывем рядом с красивейшими островами, заселенными чайками, под Академическим мостом, и увидим остров Конный.
Что такое пакрафт?
Это одноместная надувная лодка байдарочного типа, для одного человека, внутри есть надувное сиденье и спинка, что позволяет долго время находиться в комфортном состоянии

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Сплав по Ангаре
1 300 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • аренда пакрафта и весел
  • спасательный жилет
  • групповое снаряжение
  • опровождение инструктора
Где начинаем и завершаем
Начало: Причал у ресторана KISS Вернхняя набережная 145/17
Завершение: Бульвар гагарина (Гостиница Иркутск)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг 19:00
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Вторник, четверг 19:00

Роман Л.
Роман Л.
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