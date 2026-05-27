Прогулка на сапах по истоку Ангары и экскурсия в Листвянке (из Иркутска)

Вы неспешно плывёте на сапе по прозрачной воде, рядом высятся утёсы и выглядывает из реки Шаман-камень. Вокруг — тишина, нарушаемая лишь плеском волн.
И это только часть насыщенного дня! Впереди вас ждут прогулка по Листвянке, знакомство с историей и обитателями Байкала, а ещё колоритный рыбный рынок.
Описание экскурсии
- 9:30 — выезжаем из Иркутска.
- 10:30–11:30 — вы подниметесь на обзорную площадку «Камень Черского».
- 11:45–14:30 — пройдёте инструктаж, сплавитесь по истоку Ангары на сапах, подойдёте совсем близко к Шаман-камню и выпьете чай на берегу.
- 14:45–15:30 — заглянете на рыбный рынок.
- 16:00–17:00 — посетите Байкальский музей и познакомитесь с историей развития и обитателями озера.
- 17:10–18:00 — вернёмся в Иркутск.
Организационные детали
- Трансфер, кофе-брейк с печеньем, сапы и спасательные жилеты входят в стоимость.
- Дополнительно оплачиваются: гидрокостюм (ок. 1000 ₽), билеты на канатную дорогу (500 ₽) и в музей (600 ₽), обед (по желанию).
- Прогулка не требует особой физической подготовки, подойдёт всем желающим.
- С вами будет профессиональный гид-инструктор из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля в центре или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 33 туристов
С 2013 года мы занимаемся путешествиями и поездками по Байкалу и Монголии, знаем все секретные и необычные места, организуем программы по индивидуальному запросу. Мы влюблены в озеро Байкал и влюбляем в него всех остальных!
