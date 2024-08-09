3 часа
Водная прогулка
Под тремя мостами: сплав по Ангаре на пакрафте
Активно провести время и полюбоваться видом на Иркутск с воды
Начало: На Верхней набережной
9 авг в 16:00
10 авг в 16:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
На сапах - по Байкалу и Ангаре
Большой сплав среди красивейших пейзажей с посещением Шаман-камня (в группе)
Начало: У сквера им. Кирова
11 авг в 09:00
17 авг в 09:00
55004 950₽ за человека
скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
Лучший выборСап-сплав по реке Иркут - в группе
Оседлать сапборд и неспешно поплыть по течению, любуясь красотой сибирской природы
Начало: В сквере им. Кирова
4 авг в 09:00
10 авг в 09:00
51004 590₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Сплавы и рафтинг»
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