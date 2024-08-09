Сплавы по рекам на рафтах в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Сплавы и рафтинг» в Иркутске, цены от 4 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Под тремя мостами: сплав по Ангаре на пакрафте
3 часа
Водная прогулка
Под тремя мостами: сплав по Ангаре на пакрафте
Активно провести время и полюбоваться видом на Иркутск с воды
Начало: На Верхней набережной
9 авг в 16:00
10 авг в 16:00
12 000 за всё до 4 чел.
На сапах - по Байкалу и Ангаре
SUP-прогулки
скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
На сапах - по Байкалу и Ангаре
Большой сплав среди красивейших пейзажей с посещением Шаман-камня (в группе)
Начало: У сквера им. Кирова
11 авг в 09:00
17 авг в 09:00
55004 950 за человека
Сап-сплав по реке Иркут - в группе
SUP-прогулки
скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Сап-сплав по реке Иркут - в группе
Оседлать сапборд и неспешно поплыть по течению, любуясь красотой сибирской природы
Начало: В сквере им. Кирова
4 авг в 09:00
10 авг в 09:00
51004 590 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Сплавы и рафтинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Под тремя мостами: сплав по Ангаре на пакрафте
  2. На сапах - по Байкалу и Ангаре
  3. Сап-сплав по реке Иркут - в группе
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Набережная
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. 130 Квартал
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 экскурсии от 4 590 до 12 000 со скидкой до 10%.
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