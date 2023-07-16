Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
Будем любоваться Байкалом и его живописными берегами, дышать чистым воздухом и наслаждаться единением с природой вдали от цивилизации. А ночёвки запланированы в комфортных условиях.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Переезд до Листвянки, поход до посёлка Большие Коты
Встречаемся и едем в посёлок Листвянка, где окажемся примерно через час. Отсюда начинается Большая Байкальская тропа, проходящая по территории Прибайкальского национального парка. Сегодня мы совершим треккинг до посёлка Большие Коты. Сначала дорога поведёт нас в гору (около 3,5 км), но силы будут потрачены не зря: с вершины откроется завораживающий вид на «священное море». Затем постепенно спустимся по серпантину к берегу и продолжим движение вдоль озера. Заключительный отрезок пути будем идти по галечному берегу и грунтовой дороге.
Всего за день пройдём около 22 километров и останемся в посёлке на ночь.
Треккинг от посёлка Большие Коты до кордона Прибайкальского национального парка
После завтрака — снова в путь! Пройдём вдоль берега до мыса Скрипер и поднимемся на него по серпантину — полюбуемся панорамой Байкала с высоты. Минуем осиновый лес, на мысе Соболев вновь возьмём курс наверх. После прогуляемся по каменистому пляжу и на Чаячьем утёсе преодолеем «Чёртов мост» — участок тропы, вырубленный в скале. Ещё немного пройдём вдоль берега и окажемся в пади Большой Кадильной, где находится кордон Прибайкальского национального парка.
Всего за день пройдём 11 километров, а на ночь разместимся в домиках на кордоне.
Поход до Большого Голоустного, возвращение в Иркутск
Сегодня держим путь в посёлок Большое Голоустное. Пройдём через Малую Кадильную пядь и урочище Ушканья падь. Полюбуемся крутыми склонами и гладью озера, живописными прибрежными лугами и могучими кедрами. Сможем увидеть редкие растения, которые существовали ещё до ледникового периода. Завершающую часть маршрута будем идти по грунтовой дороге.
Всего пройдём 15 километров. Вечером на автобусе вернёмся в Иркутск.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, утро, адрес - по договорённостиЗавершение: Иркутск, 19:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.