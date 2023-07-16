Встречаемся и едем в посёлок Листвянка, где окажемся примерно через час. Отсюда начинается Большая Байкальская тропа, проходящая по территории Прибайкальского национального парка. Сегодня мы совершим треккинг до посёлка Большие Коты. Сначала дорога поведёт нас в гору (около 3,5 км), но силы будут потрачены не зря: с вершины откроется завораживающий вид на «священное море». Затем постепенно спустимся по серпантину к берегу и продолжим движение вдоль озера. Заключительный отрезок пути будем идти по галечному берегу и грунтовой дороге.

Всего за день пройдём около 22 километров и останемся в посёлке на ночь.