Пока Байкал укрыт льдом: автопутешествие по знаковым локациям озера
Полюбоваться замерзшими пузырьками, встретиться с шаманом и исследовать Ольхон и Огой
Начало: Иркутск, аэропорт, 8:00-8:30. Ж/д вокзал, 9:00-9:3...
23 фев в 08:30
5 мар в 08:30
63 550 ₽ за человека
Поход на коньках по Байкалу налегке и с проживанием в тёплых турбазах и гостевых домах
Покататься по огромному природному катку и полюбоваться легендарным льдом
Начало: Иркутск, 8:00
7 фев в 08:00
2 мар в 08:00
77 000 ₽ за человека
По местам съёмок фильма «Лёд»: отпуск на Байкале с катанием на коньках, упряжках и хоккеем
Изучить Иркутск, Ольхон, Листвянку, проехать на собаках, согреться в источниках и поцеловать озеро
Начало: Иркутск, ул. Ленина, 1а, 10:00
14 фев в 08:00
130 000 ₽ за человека
