Мои заказы

Большое Голоустное – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Большое Голоустное» в Иркутске, цены от 63 550 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Пока Байкал укрыт льдом: автопутешествие по знаковым локациям озера
Пешая
5 дней
1 отзыв
Пока Байкал укрыт льдом: автопутешествие по знаковым локациям озера
Полюбоваться замерзшими пузырьками, встретиться с шаманом и исследовать Ольхон и Огой
Начало: Иркутск, аэропорт, 8:00-8:30. Ж/д вокзал, 9:00-9:3...
23 фев в 08:30
5 мар в 08:30
63 550 ₽ за человека
Поход на коньках по Байкалу налегке и с проживанием в тёплых турбазах и гостевых домах
На машине
7 дней
Поход на коньках по Байкалу налегке и с проживанием в тёплых турбазах и гостевых домах
Покататься по огромному природному катку и полюбоваться легендарным льдом
Начало: Иркутск, 8:00
7 фев в 08:00
2 мар в 08:00
77 000 ₽ за человека
По местам съёмок фильма «Лёд»: отпуск на Байкале с катанием на коньках, упряжках и хоккеем
На машине
6 дней
По местам съёмок фильма «Лёд»: отпуск на Байкале с катанием на коньках, упряжках и хоккеем
Изучить Иркутск, Ольхон, Листвянку, проехать на собаках, согреться в источниках и поцеловать озеро
Начало: Иркутск, ул. Ленина, 1а, 10:00
14 фев в 08:00
130 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Большое Голоустное»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Пока Байкал укрыт льдом: автопутешествие по знаковым локациям озера
  2. Поход на коньках по Байкалу налегке и с проживанием в тёплых турбазах и гостевых домах
  3. По местам съёмок фильма «Лёд»: отпуск на Байкале с катанием на коньках, упряжках и хоккеем
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Озеро Байкал
  8. Набережная
  9. Мыс Кобылья голова
  10. Ангара
Сколько стоит тур в Иркутске в декабре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Большое Голоустное" можно забронировать 3 тура от 63 550 до 130 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2025 год по теме «Большое Голоустное», 1 ⭐ отзыв, цены от 63550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль