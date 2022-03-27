Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Тункинская Долина — является продолжением Байкальского рифта, это заповедное место славится выходами целебных минеральных вод. Путь пролегает через крайнюю южную точку Байкала, по очень красивой горной дороге. Вокруг долины возвышаются красивые хребты. По горному ущелью мы дойдем до первого водопада на реке Кынгарга. Посетим рынок монгольских товаров и местных целебных трав. Буддийский дацан и каменную реку. И, конечно, каждый желающий имеет возможность искупаться в термальном бассейне.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Что не входит
Сбор нац. парка
Обед
Входной билет в термальный бассейн
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск / Листвянка и другие адреса
Завершение: Иркутск, Листвянка и другие места
Когда и сколько длится
Когда: Любой день по договоренности, выезд желательно не позднее 08 утра
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Стоимость для группы до 5 человек
максимальный размер группы не ограничен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любой день по договоренности, выезд желательно не позднее 08 утра
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