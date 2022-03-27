Что вы можете увидеть 🤩

Тункинская Долина — является продолжением Байкальского рифта, это заповедное место славится выходами целебных минеральных вод. Путь пролегает через крайнюю южную точку Байкала, по очень красивой горной дороге. Вокруг долины возвышаются красивые хребты. По горному ущелью мы дойдем до первого водопада на реке Кынгарга. Посетим рынок монгольских товаров и местных целебных трав. Буддийский дацан и каменную реку. И, конечно, каждый желающий имеет возможность искупаться в термальном бассейне.