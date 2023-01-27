Что вы можете увидеть 🤩

Тункинская Долина — является продолжением Байкальского рифта, это заповедное место славится выходами целебных минеральных вод. По горному ущелью мы дойдем до первого водопада на реке Кынгарга. Посетим рынок монгольских товаров и местных целебных трав. Буддийский дацан и каменную реку. И, конечно, каждый желающий имеет возможность искупаться в термальном бассейне.
Описание экскурсииТункинская Долина — является продолжением Байкальского рифта, это заповедное место славится выходами целебных минеральных вод. Путь пролегает через крайнюю южную точку Байкала, по очень красивой горной дороге. Вокруг долины возвышаются красивые хребты. По горному ущелью мы дойдем до первого водопада на реке Кынгарга. Посетим рынок монгольских товаров и местных целебных трав. Буддийский дацан и каменную реку. И, конечно, каждый желающий имеет возможность искупаться в термальном бассейне.
Любой день по договоренности, выезд желательно не позднее 08 утра
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- П. Култук
- Тункинская Долина
- Аршан
- Жемчуг
- Дацан
- Каменная река
- Водопад на реке Кынгарга
- Монгольский рынок
- Потухший вулкан
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Сбор нац. парка 200 р
- Обед от 400 р
- Входной билет в термальный бассейн 250 р
- Кормление Оленей 200р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск
Завершение: Иркутск, Аршан, Жемчуг, Слюдянка
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день по договоренности, выезд желательно не позднее 08 утра
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Отличная экскурсия в Аршан, в Тункинский парк. Виды заглядение, по дороге было несколько остановок в местах для фото, посетили в буддийскую ступу. Тункинская долина великолепна, места великолепны. Т. к. мы
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А
Спасибо Николаю за отлично проведенную экскурсию!
Посетили Тункинский парк, водопад, минеральный источник, бурятский рынок, дацан, каменную реку, горячие источники.
Очень вкусно пообедали в кафе.
Автомобиль удобный, Николай вел аккуратно.
Экскурсию рекомендую!
Посетили Тункинский парк, водопад, минеральный источник, бурятский рынок, дацан, каменную реку, горячие источники.
Очень вкусно пообедали в кафе.
Автомобиль удобный, Николай вел аккуратно.
Экскурсию рекомендую!
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И
Гид-водитель Андрей провёл прекрасную экскурсию на целый день Корректировал маршрут с учётом наших пожеланий, рассказал множество интересных историй и даже великолепно исполнил гимн Бурятии. Спасибо! Удачи, лёгких маршрутов и хороших туристов.
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Л
Экскурсия была потрясающая. Красивая природа, вкусная минеральная вода. Мы кормили маралов, купались в горячем источнике. Денис - супер гид. Очень много информации, очень позитивный человек.
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Е
Очень насыщенная экскурсия - гид рассказал и немного про город, и про Бурятию, и про поселения -> двигались в своем темпе, посмотрели все, что хотели, по итогу довольные уснули в машине)
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В
Отличная поездка, классный гид👍 Все очень довольны, спасибо большое.
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