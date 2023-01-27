Что вы можете увидеть 🤩

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Тункинская Долина — является продолжением Байкальского рифта, это заповедное место славится выходами целебных минеральных вод. По горному ущелью мы дойдем до первого водопада на реке Кынгарга. Посетим рынок монгольских товаров и местных целебных трав. Буддийский дацан и каменную реку. И, конечно, каждый желающий имеет возможность искупаться в термальном бассейне. 5 12 отзывов

Николай Ваш гид в Иркутске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 25 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 12 отзывов 12 часов 1-8 человек На автомобиле Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Тункинская Долина — является продолжением Байкальского рифта, это заповедное место славится выходами целебных минеральных вод. Путь пролегает через крайнюю южную точку Байкала, по очень красивой горной дороге. Вокруг долины возвышаются красивые хребты. По горному ущелью мы дойдем до первого водопада на реке Кынгарга. Посетим рынок монгольских товаров и местных целебных трав. Буддийский дацан и каменную реку. И, конечно, каждый желающий имеет возможность искупаться в термальном бассейне.

Любой день по договоренности, выезд желательно не позднее 08 утра Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? П. Култук

Тункинская Долина

Аршан

Жемчуг

Дацан

Каменная река

Водопад на реке Кынгарга

Монгольский рынок

Потухший вулкан Что включено Транспорт

Услуги гида Что не входит в цену Сбор нац. парка 200 р

Обед от 400 р

Входной билет в термальный бассейн 250 р

Кормление Оленей 200р Где начинаем и завершаем? Начало: Иркутск Завершение: Иркутск, Аршан, Жемчуг, Слюдянка Когда и сколько длится? Когда: Любой день по договоренности, выезд желательно не позднее 08 утра Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.