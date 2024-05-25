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21:30 в город. Иван заехал по оговоренному адресу, точно в срок. В машина очень комфортно, нас было двое, внутри просторно и чисто. Всю дорогу сопровождал подробным и увлекательным рассказом. Ни одного вопроса, не осталось без ответа. На всех локациях у нас было достаточно времени, чтобы прочувствовать место, без спешки, насладиться моментом присутствия. На Аршане набрали природной минеральной воды, обняли многовековую лиственницу, дышали фантастически вкусным воздухом наполненным хвойными эфирами, умылись в горной реке, поднялись к водопаду. Мы получили даже больше, чем ожидали от экскурсии. Мы рады что взяли именно индивидуальную экскурсию, всё было организовано под нас. Большая благодарность Ивану, за качественную работу. Во всех рассказах чувствовалась, любовь экскурсовода в родному краю.