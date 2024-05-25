Экскурсии к минеральным источникам Иркутска

Найдено 3 экскурсии в категории «Минеральные источники» в Иркутске, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
Оценить природу Тункинской долины, принять минеральную ванну (по желанию) и покормить лесных птиц
Начало: В сквере Кирова
«Если захотите, попробуете минеральную воду из источника, примете минеральную ванну в корпусе санатория «Аршан» или искупаетесь в крытом термальном источнике»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500 за человека
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
Посетить «долину жизни» и целебные курорты у подножия Саянских гор
Начало: На улице Сухэ-Батора
«Здесь расположены минеральные источники — термальные, углекислые и радоновые»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
22 000 за всё до 5 чел.
Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
17 июня в 09:00
21 990 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    25 мая 2024
    Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
    Великолепное путешествие! 12 часов пролетели совершенно незаметно! Огромное спасибо Елене за её душевность и заботу о туристах,прекрасную подачу информации и явную
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    любовь к родным местам! Отдельное спасибо Илье за комфортное и уверенное вождение по очень непростой дороге! Желаю вам процветания и новых интересных маршрутов на радость людям!

    Великолепное путешествие!Великолепное путешествие!
  • с
    светлана
    22 мая 2024
    Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
    Спасибо за зкскурсию. Все очень хорошо. Советую съездить.
  • О
    Охрименко
    21 мая 2024
    Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
    Экскурсия была великолепная 🥰🥰🥰 Гид Александр замечательный 🥰🥰🥰 прекрасное вождение, интересный рассказ 🥰 Показал нам все интересные местечки 🥰🥰🥰горы с разных сторон, вулкан, водопад 🥰🥰🥰по "тропе здоровья" видели барсука и белочку 🤗🤗🤗 Всем советую этот маршрут и гида Александра 🥰🥰🥰
  • Л
    Лариса
    11 мая 2024
    Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
    Экскурсия прошла великолепно. Огромное спасибо гиду Елене!!! Увлекательное и познавательное погружение в историю Иркутска. Несмотря на погоду- за 12 часов
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    мы попали во все времена года (выехали весной, на водопад добрались зимой, так как повалил снег и вернулись в Иркутск опять с весной)-было все на высшем уровне!! Увидели величие Саян, красоту цветущего багульника, шум водопада!!! Спасибо!

    Экскурсия прошла великолепно. Огромное спасибо гиду Елене!!! Увлекательное и познавательное погружение в историю Иркутска. Несмотря на
  • Л
    Любовь
    30 марта 2024
    Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
    Были с дочерью на экскурсии 26 марта,нашм гидом был Александр-все прошло на высшем уровне! Все понравилось! рекомендую!
  • М
    Матрушин
    18 февраля 2024
    Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
    Было интересно посмотреть на жизнь в Бурятии и горы. Летом наверное лучше. Александр великолепный рассказчик. Спасибо.
  • Е
    Евгения
    6 февраля 2024
    Тунка - долина минеральных источников
    Очень насыщенная экскурсия - гид рассказал и немного про город, и про Бурятию, и про поселения -> двигались в своем темпе, посмотрели все, что хотели, по итогу довольные уснули в машине)
  • А
    Алёна
    7 сентября 2023
    Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
    Экскурсия прошла на "УРААА", экскурсоводом был Иван. За день созвонились обсудили все нюансы, согласовали ранний выезд в 07:30, чтобы до
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    21:30 в город. Иван заехал по оговоренному адресу, точно в срок. В машина очень комфортно, нас было двое, внутри просторно и чисто. Всю дорогу сопровождал подробным и увлекательным рассказом. Ни одного вопроса, не осталось без ответа. На всех локациях у нас было достаточно времени, чтобы прочувствовать место, без спешки, насладиться моментом присутствия. На Аршане набрали природной минеральной воды, обняли многовековую лиственницу, дышали фантастически вкусным воздухом наполненным хвойными эфирами, умылись в горной реке, поднялись к водопаду. Мы получили даже больше, чем ожидали от экскурсии. Мы рады что взяли именно индивидуальную экскурсию, всё было организовано под нас. Большая благодарность Ивану, за качественную работу. Во всех рассказах чувствовалась, любовь экскурсовода в родному краю.

    Экскурсия прошла на "УРААА", экскурсоводом был Иван. За день созвонились обсудили все нюансы, согласовали ранний выездЭкскурсия прошла на "УРААА", экскурсоводом был Иван. За день созвонились обсудили все нюансы, согласовали ранний выездЭкскурсия прошла на "УРААА", экскурсоводом был Иван. За день созвонились обсудили все нюансы, согласовали ранний выездЭкскурсия прошла на "УРААА", экскурсоводом был Иван. За день созвонились обсудили все нюансы, согласовали ранний выездЭкскурсия прошла на "УРААА", экскурсоводом был Иван. За день созвонились обсудили все нюансы, согласовали ранний выездЭкскурсия прошла на "УРААА", экскурсоводом был Иван. За день созвонились обсудили все нюансы, согласовали ранний выезд
  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
    С нами работала гид Татьяна. Позитивный, эрудированный, отзывчивый специалист. Получили массу интересной информации в доступной для нас форме. Татьяна объясняла
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    правила поведения и обычаи мест, где мы находились, поэтому никакого дискомфорта мы не испытывали. Интересный рассказчик, прекрасный собеседник. Мы прекрасно провели время, любовались прекрасными природными пейзажами. Всем рекомендую!

  • Л
    Людмила
    3 августа 2023
    Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
    Огромное спасибо гиду Ивану за прекрасную поездку в Тунуинскую долину. Мы действительно побывали в заповедных местах! Искупались в горячих источниках,
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    полюбовались водопадом, в посёлке Аршан попили лечебную воду, познакомились с обычаями и традициями бурятов. Зарядились энергией! Иван - отличный водитель, интересный рассказчик, любящий свой край. С уважением относится к гостям, владеет уникальными историческими знаниями, пунктуален, аккуратен и заботлив! Всем рекомендуем именно этого гида!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Минеральные источники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
  2. Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
  3. Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Минеральные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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