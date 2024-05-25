1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
Оценить природу Тункинской долины, принять минеральную ванну (по желанию) и покормить лесных птиц
Начало: В сквере Кирова
«Если захотите, попробуете минеральную воду из источника, примете минеральную ванну в корпусе санатория «Аршан» или искупаетесь в крытом термальном источнике»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путь здоровья: от Байкала к минеральным источникам Восточных Саян
Посетить «долину жизни» и целебные курорты у подножия Саянских гор
Начало: На улице Сухэ-Батора
«Здесь расположены минеральные источники — термальные, углекислые и радоновые»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
22 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
17 июня в 09:00
21 990₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина25 мая 2024Великолепное путешествие! 12 часов пролетели совершенно незаметно! Огромное спасибо Елене за её душевность и заботу о туристах,прекрасную подачу информации и явную
- ссветлана22 мая 2024Спасибо за зкскурсию. Все очень хорошо. Советую съездить.
- ООхрименко21 мая 2024Экскурсия была великолепная 🥰🥰🥰 Гид Александр замечательный 🥰🥰🥰 прекрасное вождение, интересный рассказ 🥰 Показал нам все интересные местечки 🥰🥰🥰горы с разных сторон, вулкан, водопад 🥰🥰🥰по "тропе здоровья" видели барсука и белочку 🤗🤗🤗 Всем советую этот маршрут и гида Александра 🥰🥰🥰
- ЛЛариса11 мая 2024Экскурсия прошла великолепно. Огромное спасибо гиду Елене!!! Увлекательное и познавательное погружение в историю Иркутска. Несмотря на погоду- за 12 часов
- ЛЛюбовь30 марта 2024Были с дочерью на экскурсии 26 марта,нашм гидом был Александр-все прошло на высшем уровне! Все понравилось! рекомендую!
- ММатрушин18 февраля 2024Было интересно посмотреть на жизнь в Бурятии и горы. Летом наверное лучше. Александр великолепный рассказчик. Спасибо.
- ЕЕвгения6 февраля 2024Тунка - долина минеральных источниковОчень насыщенная экскурсия - гид рассказал и немного про город, и про Бурятию, и про поселения -> двигались в своем темпе, посмотрели все, что хотели, по итогу довольные уснули в машине)
- ААлёна7 сентября 2023Экскурсия прошла на "УРААА", экскурсоводом был Иван. За день созвонились обсудили все нюансы, согласовали ранний выезд в 07:30, чтобы до
- ЮЮлия14 августа 2023С нами работала гид Татьяна. Позитивный, эрудированный, отзывчивый специалист. Получили массу интересной информации в доступной для нас форме. Татьяна объясняла
- ЛЛюдмила3 августа 2023Огромное спасибо гиду Ивану за прекрасную поездку в Тунуинскую долину. Мы действительно побывали в заповедных местах! Искупались в горячих источниках,
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Минеральные источники»
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