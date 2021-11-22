Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска

Главные достопримечательности столицы Бурятии

Главные достопримечательности столицы Бурятии.

Центр буддизма России — Иволгинский дацан.

Чудо нетленного тела Хамбо Ламы Итигелова.

Возможность попасть на прием к травнику или астрологу буддийскому ламе.
Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска

Что вы увидите 🤩

  • Иволгинский дацан
  • Дацан Ринпоче Багша
  • Исторический центр Улан-Удэ
  • Обзорная площадка Лысая гора
  • Побережье Байкала
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Программа тура
1 день

Дорога по Байкалу

Мы выедем с вами из Иркутска и поедем в столицу республики Бурятии город Улан-Удэ. Между Иркутском и Улан-Удэ 450 км. Приличное расстояние, но дорога проходит незаметно. В дороге я рассказываю вам о Байкале, Сибири. О том как первопроходцы осваивали наш край. Как на Байкал «зашел» буддизм и шаманизм. В чем особенности этих религий, как они с годами трансформировались на сибирской земле. Дорога примерно 200 км идет вдоль побережья Байкала. Это самый живописный участок нашего пути.

Столица Бурятии

После обеда мы приедем с Вами в Улан-Удэ. Здесь посетим один из самых красивых храмов города дацан «Ринпоче Багша». Он находится на самой верхней точке города и оттуда открывается величественная панорамно. Большой и красивый храм, здесь много всего «самого-самого».
Например, в дацане установлен самый большой буддийский колокол России, в него можно ударить. Самая большая статуя будды в России. Здесь же огромные четки из массива дерева, которому больше 2000 лет. При дацане работает магазин буддийской атрибутики.
После мы размещаемся в отеле и по желанию группы можем осмотреть центр города. Местный Арбат, памятник голова Ленина и другое.
2 день

Иволгинский дацан

После завтрака мы выезжаем в Иволгинский дацан (30 км) от Улан-Удэ. Дацан является памятником истории и культуры мирового значения.
Иволгинский дацан — это центр буддизма России. Слово Дацан — означает монастырский комплекс. Действительно, здесь проживают монахи, буддисты России, Индии, Тибета и других стран. На территории комплекса больше 8 храмов — потрясающих образцов бурятского зодчества. Так же работает библиотека, единственный в России буддийский университет, оранжерея, галерея искусств народов Азии. По всему комплексу мы пройдем с экскурсией.
В отдельном храме-дворце хранится нетленное тело великого буддийского деятеля — Итигелова. Он родился в 1852 году. Ушел в нирвану в 1927 году, завещав ученикам скрыть тело под землей, а извлечь на свет через 70 лет. К изумлению ученых, присутствовавших при эксгумации, тело оказалось нетленным, кожа упругой, а суставы гнулись. Буддисты относятся к Итигелову как к живому человеку, который до сих пор находится в нирване. Посетить его можно будет в ходе нашей экскурсии.
В храмах продаются освященные обереги, статуэтки. Можно будет обратиться к ламе-лекарю (травнику) или ламе-астрологу со своим вопросом.
Во второй половине дня мы выезжаем в Иркутск. Прибытие в Иркутск ориентировочно в 22:00.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Трансфер Иркутск — Улан-Удэ — Дацаны — Иркутск
  • Экскурсионное сопровождение в пути
  • Экскурсия в дацане «Ринпоче Багша»
  • Экскурсия по Иволгинкому дацану
Что не входит?
  • Питание по маршруту (в кафе по меню). В Улан-Удэ большой выбор блюд бурят-монгольской кухни
  • Проживание в гостинице. Гид предложит варианты и поможет выбрать жилье
  • Паломнический билет к Итигелову — 250 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день в 8:00

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