Программа тура

1 день

Дорога по Байкалу

Мы выедем с вами из Иркутска и поедем в столицу республики Бурятии город Улан-Удэ. Между Иркутском и Улан-Удэ 450 км. Приличное расстояние, но дорога проходит незаметно. В дороге я рассказываю вам о Байкале, Сибири. О том как первопроходцы осваивали наш край. Как на Байкал «зашел» буддизм и шаманизм. В чем особенности этих религий, как они с годами трансформировались на сибирской земле. Дорога примерно 200 км идет вдоль побережья Байкала. Это самый живописный участок нашего пути.

Столица Бурятии

После обеда мы приедем с Вами в Улан-Удэ. Здесь посетим один из самых красивых храмов города дацан «Ринпоче Багша». Он находится на самой верхней точке города и оттуда открывается величественная панорамно. Большой и красивый храм, здесь много всего «самого-самого».

Например, в дацане установлен самый большой буддийский колокол России, в него можно ударить. Самая большая статуя будды в России. Здесь же огромные четки из массива дерева, которому больше 2000 лет. При дацане работает магазин буддийской атрибутики.

После мы размещаемся в отеле и по желанию группы можем осмотреть центр города. Местный Арбат, памятник голова Ленина и другое.

2 день

Иволгинский дацан

После завтрака мы выезжаем в Иволгинский дацан (30 км) от Улан-Удэ. Дацан является памятником истории и культуры мирового значения.

Иволгинский дацан — это центр буддизма России. Слово Дацан — означает монастырский комплекс. Действительно, здесь проживают монахи, буддисты России, Индии, Тибета и других стран. На территории комплекса больше 8 храмов — потрясающих образцов бурятского зодчества. Так же работает библиотека, единственный в России буддийский университет, оранжерея, галерея искусств народов Азии. По всему комплексу мы пройдем с экскурсией.

В отдельном храме-дворце хранится нетленное тело великого буддийского деятеля — Итигелова. Он родился в 1852 году. Ушел в нирвану в 1927 году, завещав ученикам скрыть тело под землей, а извлечь на свет через 70 лет. К изумлению ученых, присутствовавших при эксгумации, тело оказалось нетленным, кожа упругой, а суставы гнулись. Буддисты относятся к Итигелову как к живому человеку, который до сих пор находится в нирване. Посетить его можно будет в ходе нашей экскурсии.

В храмах продаются освященные обереги, статуэтки. Можно будет обратиться к ламе-лекарю (травнику) или ламе-астрологу со своим вопросом.

Во второй половине дня мы выезжаем в Иркутск. Прибытие в Иркутск ориентировочно в 22:00.