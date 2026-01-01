На Байкал с фотосессией: море развлечений, вкусных блюд и всё включено (в мини-группе)
Покататься по озеру на хивусе и коньках, посетить Огой и Ольхон и получить снимки с квадрокоптера
Начало: Аэропорт Иркутска или ваш отель в городе, 10:00
«Отправляемся к великому озеру за впечатлениями и фотографиями, на которых мы запечатлим его красоту»
28 янв в 10:00
4 фев в 10:00
79 000 ₽ за человека
Кристальный мир зимнего Байкала
Побывать в знаменитых Ольхоне и Листвянке и пройтись по глубочайшему озеру мира
Начало: Аэропорт Иркутска (IKT), 10:00. Вас встретят у вых...
«От Хужира до Листвянки добираемся по озеру на нашем собственном новом «хивусе» — катере на воздушной подушке»
16 фев в 10:00
19 фев в 10:00
125 900 ₽ за человека
Зимняя сказка Байкала: тур по живописным локациям и тайным уголкам
Побывать в ледяных гротах, узнать легенды о скале Шаманке и полюбоваться панорамами озера
Начало: Аэропорт Иркутска / гостиница. Приобретайте билеты...
«Мы посетим не только главные природные достопримечательности самого глубокого озера мира, но и осмотрим локации, о которых знают не все путешественники»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
35 000 ₽ за человека
Выходные на Ольхоне: Хужир, Хобой и байкальские просторы
Отдохнуть у великого озера, на УАЗах объехать север острова, увидеть скалы Шаманка и Три брата
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или место вашего проживания в...
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
13 900 ₽ за человека
За драйвом на Байкал: море эмоций на «священном море» (всё включено)
Попробовать 5 способов передвижения, встретить на озере рассвет и устроить фотоохоту за пузырьками
Начало: Иркутск, 11:00
«Встречаемся и едем к Байкалу, самому крупному пресноводному озеру мира»
8 мар в 08:00
15 мар в 08:30
87 000 ₽ за человека
Тур-знакомство с Байкалом в мини-группе: Ольхон, Иркутск, Листвянка и Аршан
Увидеть скалу Шаманку, перенестись в прошлое в музее «Тальцы» и полюбоваться бескрайним озером
Начало: Иркутск, встретим вас в аэропорту, на ж/д вокзале ...
Завтра в 08:00
25 янв в 08:00
42 000 ₽ за человека
Чарующий Байкал: островные достопримечательности, Иркутск и Листвянка
Исследовать окрестности Байкала и полюбоваться космическими рисунками заледеневшей глади озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30. Ж/д вокзал Иркутск...
«Зимние Байкальские пейзажи особенно очаровывают: гуляя по поверхности озера, ощущаешь себя частью космоса»
13 мар в 08:30
61 200 ₽ за человека
Всё включено на Байкале: активности, баня, кухня, обряды и много льда
Прокатиться на хивусе, коньках, велосипеде, УАЗе, встретиться с бурятским шаманом и поцеловать озеро
Начало: Аэропорт или место вашего проживания в Иркутске, 1...
«Изучим крупнейший остров озера на высокопроходимых УАЗах, согреемся в жаркой баньке прямо на застывшей глади и поцелуем объятого зимним сном великана»
18 фев в 10:00
4 мар в 10:00
84 000 ₽ за человека
Приключение в Монголии: восхождение на высочайшую вершину Саян и проживание в юрте
Подняться на высоту 3491 метров, устроить пикник на озере Хубсугул и увидеть буддийские святыни
Начало: Иркутска, заберём вас из аэропорта или от вашего о...
«В туре вы примерите на себя роль кочевников — поживёте в настоящих юртах на берегу озера и попробуете традиционную монгольскую кухню»
30 апр в 08:00
18 июн в 08:00
38 500 ₽ за человека
На выходные в Листвянку. Перезагрузка на берегу озера
Насладиться видами Байкала, посетить «Тальцы» и увидеть, как жили различные народы
Начало: Иркутск, с 9:00 до 13:00
«Устроить себе перезагрузку на берегу самого глубокого озера планеты — отличная идея для уикенда»
23 янв в 09:00
30 янв в 09:00
34 700 ₽ за человека
Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«Первое свидание с легендарным озером Байкал и настоящая любовь на всю жизнь к этим местам»
5 апр в 10:00
12 апр в 10:00
95 000 ₽ за человека
Зимнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«В лимнологическом музее очень доступно представлена информация о великом озере»
25 янв в 10:00
1 фев в 10:00
от 95 000 ₽ за человека
Осенне-зимнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«Первая и незабываемая встреча с легендарным озером Байкал»
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 90 000 ₽ за человека
В Листвянку из Иркутска на выходные: Байкал, КБЖД и погружение в культуру
Увидеть знаменитую железную дорогу, полюбоваться просторами великого озера и посетить музей «Тальцы»
Начало: Иркутск, встреча в промежуток между 9:00 и 15:00, ...
19 фев в 10:00
21 фев в 10:00
26 500 ₽ за человека
С семьёй на Байкал: знакомство с Листвянкой, этнографический музей и время на отдых
Насладиться тишиной, чистым воздухом и видами озера и совершить путешествие в прошлое в «Тальцах»
Начало: Иркутск, с 8:00 до 19:00
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
37 500 ₽ за человека
Из Иркутска в Тункинскую долину и на Байкал в мини-группе: термальные источники и природа
Отправиться на перезагрузку к великому озеру, искупаться в минеральной воде и заехать в Слюдянку
Начало: Иркутск, 9:00
24 янв в 08:00
31 янв в 08:00
32 000 ₽ за человека
Тур на Байкал с фотографом: лучшие локации для снимков в Листвянке и бухте Песчаная
Прокатиться по озеру на катере или хивусе, промчаться на упряжке или коньках и запечатлеть моменты
Начало: Иркутск, до 11:00
15 фев в 08:30
18 фев в 08:30
70 000 ₽ за человека
Джип-тур на зимний Байкал в мини-группе: Малое Море, Тажеранские степи, Ольхон и бухта Ая
Полюбоваться самыми красивыми панорамами замёрзшего озера и ледяными узорами
Начало: В центре Иркутска, 8:00
24 янв в 08:00
27 янв в 08:00
35 000 ₽ за человека
К южному берегу Байкала через Приморский хребет: тур-перезагрузка в мини-группе
Полюбоваться просторами озера с высоты и на побережье и прокатиться на моторной лодке по горной реке
Начало: Иркутск, 9:00
«В этом коротком, но насыщенном путешествии вы увидите Байкал с его южной стороны, подниметесь на гору Соболиную по канатной дороге, насладитесь панорамными видами со Скального мыса и отдохнёте в уютном доме у самого озера»
24 янв в 08:00
31 янв в 08:00
32 000 ₽ за человека
Индивидуальный джип-тур по Байкалу: удивительные пейзажи Ольхона, живописные бухты и мысы
Побывать в Тажеранских степях, наполнится энергией на мысе Хобой и полюбоваться бескрайним озером
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день...
«Исколесим вдоль и поперёк самый большой на Байкале остров: побываем на мысе Хобой, который считается энергетическим центром, увидим мыс Кобылья голова, сделаем фотографии на фоне лазури озера и услышим легенды края»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
46 000 ₽ за человека
Почувствовать силу природы Байкала: мини-путешествие к бухте Песчаной и в Листвянку
Увидеть ходульные деревья, полюбоваться просторами озера и заглянуть в музей «Тальцы»
Начало: Иркутск, 9:00-13:00
«Вы отправитесь в одну из самых живописных бухт озера — Песчаную, где над землёй высятся знаменитые ходульные деревья»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
37 000 ₽ за человека
Мини-перезагрузка в Байкальске: отдых у самого глубокого озера мира
Подняться ближе к облакам, посетить Байкальский заповедник и прогуляться по Байкальску
Начало: Иркутск, 9:00-10:00
«Встретимся в Иркутске, откуда отправимся в город Байкальск — уютный курорт на юге озера Байкал»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
42 000 ₽ за человека
Тажераны, Малое Море и мараловая ферма: магия зимнего Байкала в индивидуальном туре (всё включено)
Познакомиться с бурятской культурой, исследовать север Ольхона и прокатиться по озеру на коньках
Начало: Иркутск, аэропорт или ваш отель, 8:30
«Во время прогулки по замёрзшему озеру вы увидите разнообразные ледяные формы и структуры: наплески, гроты и прозрачные участки льда»
25 янв в 08:30
28 янв в 08:30
80 300 ₽ за человека
Зимняя рыбалка на льду Байкала своей компанией
Исследовать замёрзшее озеро в поисках рыбы и добыть серебристого омуля
Начало: Ваш отель/аэропорт в Иркутске, 10:00
«Если у вас будет желание, можем отправиться раньше, чтобы успеть осмотреть достопримечательности и живописные локации вблизи озера»
5 мар в 08:00
10 мар в 08:00
220 000 ₽ за человека
По местам съёмок фильма «Лёд»: отпуск на Байкале с катанием на коньках, упряжках и хоккеем
Изучить Иркутск, Ольхон, Листвянку, проехать на собаках, согреться в источниках и поцеловать озеро
Начало: Иркутск, ул. Ленина, 1а, 10:00
«Следуя по заснеженным берегам и застывшей глади, вдоволь насладитесь великим озером: изучите Листвянку, острова Ольхон и Огой, промчите на собачьих упряжках, согреетесь в горячих источниках, пообедаете прямо на льду и поцелуете Байкал»
14 фев в 08:00
130 000 ₽ за человека
Из Иркутска в Монголию к озеру Хубсугул через Аршан: индивидуальный джип-тур с фотографом
Увидеть природные и духовные сокровища и познакомиться с бытом кочевников в комфортном формате
Начало: Иркутск, выезд в 9:00, точное место по договорённо...
«Отправимся к младшему брату Байкала — озеру Хубсугул, расположенному у подножия Саянских гор»
6 апр в 08:00
27 апр в 08:00
170 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экспресс-тур на Байкал: выходные на Ольхоне в окружении удивительных пейзажей
Побывать на мысе Хобой и в местах силы, увидеть хранителя Байкала и полюбоваться бескрайним озером
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день...
«Мы будем жить на турбазе всего в 5 минутах от озера — вы сможете самостоятельно прогуляться до скалы Шаманка, где, по легенде, первый шаман обрёл свою силу»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
40 600 ₽ за человека
Индивидуальное путешествие из Иркутска в Монголию на выходные
Проехать тропами кочевников, полюбоваться озером Хубсугул и послушать легенды о Чингисхане
Начало: Иркутск, точное место по договорённости, 8:30
«Дорога поднимается вверх, а затем плавно спускается к тектоническому озеру Хубсугул, расположенному на высоте 1600 метров над уровнем моря»
26 янв в 10:00
3 фев в 10:00
65 000 ₽ за всё до 4 чел.
Половина озера Байкал за 7 дней
Начало: Россия, Иркутск
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
150 000 ₽ за человека
В Листвянку всей семьёй: музей «Тальцы», обсерватория, смотровые и Байкал
Неспешно отдохнуть на побережье великого озера, посетить и увидеть главное в курортном посёлке
Начало: Иркутск, встреча состоится в промежуток 9:00-16:00...
«Вас ждёт спокойный ритм Листвянки, достаточно свободного времени и возможность действительно прочувствовать масштаб и магию самого глубокого озера планеты»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
51 500 ₽ за человека
