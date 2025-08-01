В 65 км от Иркутска находится Листвянка, где можно увидеть Байкал во всей его красе.
По пути предусмотрена остановка в музее «Тальцы», где представлены исторические постройки и предметы быта.
Путешественники также посетят Байкальский лимнологический музей и смогут насладиться видом с Пика Черского.
Это уникальная возможность познакомиться с природой и культурой региона, что делает поездку незабываемой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Увидеть Байкал во всей его красе
- 🏛 Посетить музей «Тальцы»
- 🔭 Полюбоваться видом с Пика Черского
- 📚 Узнать о легендах Байкала
- 🎣 Посетить рыбный рынок
Что можно увидеть
- Байкал
- Листвянка
- Музей «Тальцы»
- Пик Черского
- Байкальский лимнологический музей
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Грандиозный, кристально чистый и величественный Байкал — главное сокровище маршрута.
- Листвянку — ближайшее и самое доступное место, чтобы впервые взглянуть на озеро.
- Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» с подлинными постройками прошлых веков и предметами быта.
- Пик Черского — с обзорной площадкой, откуда открывается захватывающий вид на Байкал и исток Ангары.
- Единственный в мире лимнологический музей, посвящённый озеру.
- Рыбный и сувенирный рынки — для тех, кто хочет увезти с собой часть Байкала.
И узнаете:
- Почему Байкал называли морем и в чём его природное и культурное значение.
- Какие легенды связаны с озером и с чем они перекликаются в реальности.
- Кто населяет прибайкальскую флору и фауну, и какие животные занесены в Красную книгу.
- Как жили коренные народы этого края и что формировало их быт.
- Что хотели сделать с Шаман-камнем и почему он считается особым местом.
- Какие уникальные виды — эндемики — можно встретить только в Байкале.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортном легковом автомобиле (3–4 пассажира).
- Отдельно оплачиваются входные билеты по маршруту:
— Музей «Тальцы» 300 ₽ с чел.
— Музей Байкала ~400 ₽ с чел.
— Подъёмник в одну сторону 400 ₽ с чел.
- Обед оплачивается на месте по меню (от 700 ₽ с чел.).
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 186 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Марина, я живу в Иркутске. Меня вдохновляет наш регион: Байкал, Бурятия, долины и горы. Люблю путешествия в новые места, особенно природные. С нетерпением жду встречи с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
1 авг 2025
Экскурсия прошла замечательно, все по плану, отличная организация, увелекательный рассказ! На экскурсии не устали, узнали много нового в приятной компании! Очень редко можно найти таких замечательных организаторов и экскурсрводов!
Входит в следующие категории Иркутска
