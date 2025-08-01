Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

В 65 км от Иркутска находится Листвянка, где можно увидеть Байкал во всей его красе.



По пути предусмотрена остановка в музее «Тальцы», где представлены исторические постройки и предметы быта.



Путешественники также посетят Байкальский лимнологический музей и смогут насладиться видом с Пика Черского.



Это уникальная возможность познакомиться с природой и культурой региона, что делает поездку незабываемой

