Весенние красоты Ольхона и Листвянки

Вы посетите поселок Листвянку и остров Ольхон, которые по праву можно считать жемчужинами озера Байкал

4.7
3 отзыва
Вы посетите поселок Листвянку и остров Ольхон, которые по праву можно считать жемчужинами озера Байкал.

Увлекательная экскурсионная программа в поселке Листвянка, удивительные по красоте пейзажи острова Ольхон – все это долго будет напоминать Вам о путешествии на Байкал.
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Весенние красоты Ольхона и Листвянки
Ближайшие даты:
28
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Что вас ожидает 🤩

Знакомство с обитателями Байкала
Знакомство с обитателями Байкала
Посетим Музея Байкала, где нас ждет виртуальное погружение в батискафе на самое дно озера
Энергетическое место силы
Энергетическое место силы
Многие признаются, что отдых на Ольхоне заряжает их такой энергией, которую они не получают больше нигде
Чарующий вид на Шаман-камень
Чарующий вид на Шаман-камень
На кресельном подъемнике поднимемся к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары
Прекрасный мыс Хобой
Прекрасный мыс Хобой
Отправимся в северную часть острова Ольхон с остановками для фотосессий и пешими прогулками
Байкальская астрофизическая обсерватория
Байкальская астрофизическая обсерватория
Познакомимся с двумя телескопами и совершим бодрящую пешую прогулку до обзорной площадки

Программа тура по дням

1 день
Переезд в поселок Листвянка

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянка.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.   
Автотранспортом: примерно 70 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.  

Переезд в поселок ЛиствянкаПереезд в поселок ЛиствянкаПереезд в поселок Листвянка
2 день
Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянка

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке "Камень Черского", откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением на батискафе.

Возвращение в гостиницу.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 10 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.  

Обзорная пешая экскурсия по поселку ЛиствянкаОбзорная пешая экскурсия по поселку ЛиствянкаОбзорная пешая экскурсия по поселку Листвянка
3 день
День в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка — одно из самых популярных мест на Байкале.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Название поселку дано не случайно.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    

День в ЛиствянкеДень в ЛиствянкеДень в Листвянке
4 день
Байкальская астрофизическая обсерватория

Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

Пешая прогулка до обзорной площадки.

Знакомство с 2 телескопами.

Возвращение в гостиницу.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км.  Автотранспортом: примерно 10 км    
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Байкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерватория
5 день
Поездка до острова Ольхон

Переезд из Листвянки в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин. 
Автотранспортом: примерно 370 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Поездка до острова ОльхонПоездка до острова ОльхонПоездка до острова Ольхон
6 день
Северная часть острова Ольхон

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Северная часть острова ОльхонСеверная часть острова ОльхонСеверная часть острова Ольхон
7 день
День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность — в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин. 

День на ОльхонеДень на ОльхонеДень на Ольхоне
8 день
Выезд

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак. 
Автотранспортом: примерно 300 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

Проживание

Тур предусматривает размещение при группе от 10 человек в гостинице и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:

 экономстандарт
2-хместный номер73 90084 800
доплата за одноместное размещение13 50021 000

Эконом – удобства на этаже. Стандарт – удобства в номере.

Частично благоустроенное размещение – Эконом:

  • Размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 5-7.

Благоустроенное размещение – Стандарт:     

  • Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 5-7.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение, согласно выбранной цене
  • Питание:
  • День 5: ужин
  • День 6: завтрак, обед, ужин
  • День 7: завтрак, ужин
  • День 8: завтрак
  • Транспортные услуги:
  • День 1: Иркутск – Листвянка
  • День 2: По Листвянке
  • День 4: По Листвянке
  • День 5: Листвянка – Иркутск – Ольхон
  • День 6: По Ольхону
  • День 8: Ольхон – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:
  • День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике", День 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея), День 4: Байкальская астрофизическая обсерватория, День 6: Поездка в северную часть острова Ольхон.
  • Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание в дни 1-4 не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в тур?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.
А
17 мар 2022
Хорошие внимательные организаторы, помогли подобрать тур. Единственное, что сказали брать обратный билет не ранее 20:00 из Иркутска, а по факту в городе мы были уже в 15:30. Я могла бы улететь раньше и не ночевать в Иркутске:) организаторы, пожалуйста, обратите на это внимание.
Организатору от большой страны Ольге огромное спасибо за проделанную работу!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Большое спасибо за обратную связь, для нас это очень важно.

Действительно, рекомендованное время вылета не ранее 20.00, так как на дороге могут случаться форс-мажоры, а расстояние достаточно большое (около 300 км) и нам необходимо иметь запас времени, ведь главное, чтоб бы вы не опоздали на ваш самолет. Нам жаль, что это доставило вам неудобства.

Рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что вы обратитесь к нам для организации вашего следующего путешествия по России!

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