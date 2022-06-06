Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в поселок Листвянка.
Размещение в гостинице.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке "Камень Черского", откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.
Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением на батискафе.
Возвращение в гостиницу.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день в Листвянке.
Листвянка — одно из самых популярных мест на Байкале.
Ее часто называют визитной карточкой озера.
Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.
Название поселку дано не случайно.
Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.
Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.
Пешая прогулка до обзорной площадки.
Знакомство с 2 телескопами.
Возвращение в гостиницу.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км. Автотранспортом: примерно 10 км
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Переезд из Листвянки в город Иркутск.
Пересадка.
Поездка до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Свободный день на Ольхоне.
Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.
Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.
Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.
Вариантов найдется множество, основная сложность — в выборе лучшего!
Питание включено: завтрак, ужин.
Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Тур предусматривает размещение при группе от 10 человек в гостинице и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:
|эконом
|стандарт
|2-хместный номер
|73 900
|84 800
|доплата за одноместное размещение
|13 500
|21 000
Эконом – удобства на этаже. Стандарт – удобства в номере.
Частично благоустроенное размещение – Эконом:
Благоустроенное размещение – Стандарт:
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.