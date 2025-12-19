Мамай — одно из самых снежных мест Прибайкалья, куда непросто добраться самостоятельно. С нами вы проедете по Култукскому тракту, подниметесь на снегоходах к зимней поляне, увидите «снежные зефирки» и прогуляетесь по лесным тропам. Познакомитесь с историей этих краёв и узнаете местные легенды.

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Иркутска

По дороге — рассказы о Култукском тракте, Слюдянке и климатических особенностях Мамая — почему здесь так много снега и чем эта местность уникальна.

10:30 — остановка на обед

Отдых в кафе, где можно попробовать блюда национальной кухни (оплачиваются отдельно).

12:00 — прибытие к подножию Мамая

Краткий инструктаж, переодевание, подготовка к маршруту.

12:20 — снегоходная прогулка

Подъём к зимней поляне занимает около часа и проходит в комфортном темпе — с возможностью рассмотреть лес и горные склоны.

13:00 — зимняя поляна и «снежные зефирки»

Прибытие к кунгу. Лёгкий перекус и горячие напитки. Свободное время для прогулок по заснеженному лесу, фото, игр в снегу. После отдыха — пеший маршрут вниз по живописным тропам.

17:30 — выезд в Иркутск

Ориентировочное время прибытия в город — 21:00.

Организационные детали