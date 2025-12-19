Мамай — одно из самых снежных мест Прибайкалья, куда непросто добраться самостоятельно.
С нами вы проедете по Култукскому тракту, подниметесь на снегоходах к зимней поляне, увидите «снежные зефирки» и прогуляетесь по лесным тропам. Познакомитесь с историей этих краёв и узнаете местные легенды.
С нами вы проедете по Култукскому тракту, подниметесь на снегоходах к зимней поляне, увидите «снежные зефирки» и прогуляетесь по лесным тропам. Познакомитесь с историей этих краёв и узнаете местные легенды.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Иркутска
По дороге — рассказы о Култукском тракте, Слюдянке и климатических особенностях Мамая — почему здесь так много снега и чем эта местность уникальна.
10:30 — остановка на обед
Отдых в кафе, где можно попробовать блюда национальной кухни (оплачиваются отдельно).
12:00 — прибытие к подножию Мамая
Краткий инструктаж, переодевание, подготовка к маршруту.
12:20 — снегоходная прогулка
Подъём к зимней поляне занимает около часа и проходит в комфортном темпе — с возможностью рассмотреть лес и горные склоны.
13:00 — зимняя поляна и «снежные зефирки»
Прибытие к кунгу. Лёгкий перекус и горячие напитки. Свободное время для прогулок по заснеженному лесу, фото, игр в снегу. После отдыха — пеший маршрут вниз по живописным тропам.
17:30 — выезд в Иркутск
Ориентировочное время прибытия в город — 21:00.
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе Tоyota HiAce
- Программа 6+. Дети допускаются только в сопровождении взрослых
- В стоимость входит трансфер Иркутск — Мамай — Иркутск, снегоходы и снаряжение, горячие напитки в кунге
- Отдельно оплачивается обед и спуск на снегоходах до базы (по желанию)
- Перед поездкой на снегоходе проводим инструктаж по безопасности
- С вами поедет гид-водитель из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Иркутске
Мы — команда организаторов и с гордостью предлагаем вам туры на Байкал, которые подарят незабываемые впечатления. Наша специализация — это путешествия от одного дня до десяти дней, где каждый маршрут
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии из Иркутска
Мини-группа
до 6 чел.
Зимняя сказка Иркутска: традиции Рождества и Нового года
Начало: Сквер имени Кирова
Расписание: В любой свободный день с 9.00 до 17.00 Возможно проведение после 17.00 без творческого мастер-класса
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в снежную сказку: из Иркутска - в ущелье Мамай (2 дня)
Откройте для себя зимнюю сказку в ущелье Мамай. Насладитесь поездкой на снегоходе, ночёвкой в горной хижине и прогулками по заснеженным тропам
Завтра в 08:00
21 дек в 08:00
55 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Иркутская панорама - пешая экскурсия по Иерусалимской горе
Начало: Театр кукол, Байкальская ул, 32
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2500 ₽ за всё до 15 чел.