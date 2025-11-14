Прогуляетесь по набережной, подниметесь на Соболиную гору, увидите гранатовый пляж и познакомитесь с культурой Прибайкалья в
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые вещи:
— Удобная обувь и теплые носки
— Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
— Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
— Купальные принадлежности (летом)
— Солнцезащитные очки, крем
Питание. В стоимость входят завтраки (2-7-й дни тура), обед в 6-й день и ужины (в 1-2-й дни и 5-6-й дни). Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Mercedes Sprinter или аналогичный, УАЗ «Буханка».
Возраст участников. 7+.
Уровень сложности. Лёгкий. Небольшие пешие прогулки в спокойном темпе. Физподготовка не понадобится.
Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
Иркутск и Байкальск: знакомство с берегами Байкала
Мы встретимся в Иркутске и отправимся в Байкальск — небольшой город на южном берегу озера Байкал. После размещения в гостинице будет свободное время, чтобы прогуляться по набережной и навестить знаменитую скульптуру «Ухо Байкала» — по местной традиции, можно прошептать в него своё желание.
Продолжительность переезда — около 3 часов.
Свободный день в Байкальске
Этот день в Байкальске будет свободным. Вы сможете прогуляться по городу и живописным окрестностям, подняться по канатной дороге на «Гору Соболиную» — круглогодичный горнолыжный комплекс, где с обзорной площадки открываются захватывающие виды на озеро и тайгу. Можно также отдохнуть на берегу с необычным гранатовым песком или выбрать дополнительную экскурсию.
Переезд в Листвянку
После завтрака мы выедем из Байкальска в Иркутск, где сделаем пересадку и продолжим путь в Листвянку — популярный байкальский курорт. После размещения в гостинице у вас останется свободное время для отдыха или неспешной прогулки по посёлку.
Переезд займёт примерно 4 часа.
Музей «Тальцы»
Утром отправимся в архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы». Это уникальный парк, где собраны образцы деревянного зодчества и можно познакомиться с бытом народов, населяющих Прибайкалье.
После экскурсии вернёмся в гостиницу. Во второй половине дня по желанию можно посетить нерпинарий, подняться на колесо обозрения и заглянуть на рынок сувениров.
Продолжительность экскурсионной части — около 3 часов.
Ольхон: скала Шаманка
После завтрака мы выедем из Листвянки в Иркутск, откуда поедем к острову Ольхон. По пути остановимся на обед в бурятском кафе.
Прибытие на остров, размещение на турбазе. Вечером будет возможность пройтись до одной из самых узнаваемых локаций Байкала — скалы Шаманки (мыс Бурхан) и встретить закат на её фоне.
Общая продолжительность переезда — около 7 часов.
Север Ольхона: мыс Хобой
Сегодня нас ждёт насыщенная экскурсия по северной части Ольхона. Поедем на внедорожнике УАЗ с водителем-гидом, сделаем остановки у ключевых достопримечательностей, прогуляемся по тропам национального парка. Главной точкой маршрута станет мыс Хобой — крайняя северная точка острова, откуда открываются захватывающие панорамы.
В середине дня — горячий обед-пикник на природе. Вечером вернёмся на турбазу.
Продолжительность поездки — около 5 часов.
Окончание тура
После завтрака покинем Ольхон и направимся в Иркутск. По дороге сделаем остановку в бурятском кафе. Прибытие в город — во второй половине дня.
Продолжительность переезда — около 6 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Номер «эконом» с удобствами на этаже (2-местное размещение)
|70 000 ₽
|Номер «стандарт» с удобствами в номере (2-местное размещение)
|82 000 ₽
|Номер «эконом» с удобствами на этаже (1-местное размещение)
|83 500 ₽
|Номер «стандарт» с удобствами в номере (1-местное размещение)
|103 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (согласно выбранной категории)
- 6 завтраков, 1 обед, 4 ужина
- Трансфер из/до Иркутска
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Повышение категории номера
- Доплата за 1-местное размещение:
- Номер «эконом» - 13 500 ₽
- Номер «стандарт» - 22 000 ₽
- Стоимость тура зависит от категории размещения:
- 80 500 ₽ - «эконом» (удобства на этаже), доплата за 1-местное размещение - 20 500 ₽
- 90 000 ₽ - «стандарт» (удобства в номере), доплата за 1-местное размещение - 29 000 ₽