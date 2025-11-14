Мои заказы

Привезти багаж впечатлений с Байкала: Листвянка, Байкальск и Ольхон

Побывать у скалы Шаманки, увидеть мыс Хобой и познакомиться с культурой народов Прибайкалья
В этом путешествии вы исследуете окрестности самого глубокого озера мира от Байкальска до острова Ольхон.

Прогуляетесь по набережной, подниметесь на Соболиную гору, увидите гранатовый пляж и познакомитесь с культурой Прибайкалья в
читать дальше

музее «Тальцы».

На острове Ольхон вас ждёт знаменитая скала Шаманка, поездка на УАЗе по северу острова с посещением мыса Хобой и обедом на природе. Переезды будут чередоваться с прогулками и остановками в бурятских кафе.

Привезти багаж впечатлений с Байкала: Листвянка, Байкальск и Ольхон
Ближайшие даты:
20
ноя27
ноя4
дек5
дек6
дек7
дек8
дек
Время начала: 08:00, 09:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:
— Удобная обувь и теплые носки
— Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
— Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
— Купальные принадлежности (летом)
— Солнцезащитные очки, крем

Питание. В стоимость входят завтраки (2-7-й дни тура), обед в 6-й день и ужины (в 1-2-й дни и 5-6-й дни). Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Mercedes Sprinter или аналогичный, УАЗ «Буханка».

Возраст участников. 7+.

Уровень сложности. Лёгкий. Небольшие пешие прогулки в спокойном темпе. Физподготовка не понадобится.

Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск и Байкальск: знакомство с берегами Байкала

Мы встретимся в Иркутске и отправимся в Байкальск — небольшой город на южном берегу озера Байкал. После размещения в гостинице будет свободное время, чтобы прогуляться по набережной и навестить знаменитую скульптуру «Ухо Байкала» — по местной традиции, можно прошептать в него своё желание.

Продолжительность переезда — около 3 часов.

Иркутск и Байкальск: знакомство с берегами Байкала
2 день

Свободный день в Байкальске

Этот день в Байкальске будет свободным. Вы сможете прогуляться по городу и живописным окрестностям, подняться по канатной дороге на «Гору Соболиную» — круглогодичный горнолыжный комплекс, где с обзорной площадки открываются захватывающие виды на озеро и тайгу. Можно также отдохнуть на берегу с необычным гранатовым песком или выбрать дополнительную экскурсию.

Свободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в Байкальске
3 день

Переезд в Листвянку

После завтрака мы выедем из Байкальска в Иркутск, где сделаем пересадку и продолжим путь в Листвянку — популярный байкальский курорт. После размещения в гостинице у вас останется свободное время для отдыха или неспешной прогулки по посёлку.

Переезд займёт примерно 4 часа.

Переезд в ЛиствянкуПереезд в ЛиствянкуПереезд в Листвянку
4 день

Музей «Тальцы»

Утром отправимся в архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы». Это уникальный парк, где собраны образцы деревянного зодчества и можно познакомиться с бытом народов, населяющих Прибайкалье.

После экскурсии вернёмся в гостиницу. Во второй половине дня по желанию можно посетить нерпинарий, подняться на колесо обозрения и заглянуть на рынок сувениров.

Продолжительность экскурсионной части — около 3 часов.

Музей «Тальцы»Музей «Тальцы»Музей «Тальцы»
5 день

Ольхон: скала Шаманка

После завтрака мы выедем из Листвянки в Иркутск, откуда поедем к острову Ольхон. По пути остановимся на обед в бурятском кафе.

Прибытие на остров, размещение на турбазе. Вечером будет возможность пройтись до одной из самых узнаваемых локаций Байкала — скалы Шаманки (мыс Бурхан) и встретить закат на её фоне.

Общая продолжительность переезда — около 7 часов.

Ольхон: скала ШаманкаОльхон: скала ШаманкаОльхон: скала Шаманка
6 день

Север Ольхона: мыс Хобой

Сегодня нас ждёт насыщенная экскурсия по северной части Ольхона. Поедем на внедорожнике УАЗ с водителем-гидом, сделаем остановки у ключевых достопримечательностей, прогуляемся по тропам национального парка. Главной точкой маршрута станет мыс Хобой — крайняя северная точка острова, откуда открываются захватывающие панорамы.

В середине дня — горячий обед-пикник на природе. Вечером вернёмся на турбазу.

Продолжительность поездки — около 5 часов.

Север Ольхона: мыс ХобойСевер Ольхона: мыс Хобой
7 день

Окончание тура

После завтрака покинем Ольхон и направимся в Иркутск. По дороге сделаем остановку в бурятском кафе. Прибытие в город — во второй половине дня.

Продолжительность переезда — около 6 часов.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Номер «эконом» с удобствами на этаже (2-местное размещение)70 000 ₽
Номер «стандарт» с удобствами в номере (2-местное размещение)82 000 ₽
Номер «эконом» с удобствами на этаже (1-местное размещение)83 500 ₽
Номер «стандарт» с удобствами в номере (1-местное размещение)103 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (согласно выбранной категории)
  • 6 завтраков, 1 обед, 4 ужина
  • Трансфер из/до Иркутска
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Повышение категории номера
  • Доплата за 1-местное размещение:
  • Номер «эконом» - 13 500 ₽
  • Номер «стандарт» - 22 000 ₽
  • Стоимость тура зависит от категории размещения:
  • 80 500 ₽ - «эконом» (удобства на этаже), доплата за 1-местное размещение - 20 500 ₽
  • 90 000 ₽ - «стандарт» (удобства в номере), доплата за 1-местное размещение - 29 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00-13:00
Завершение: Иркутск, 15:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
читать дальше

гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Байкальская классика: места силы, Ольхон и мыс Хобой
На машине
4 дня
1 отзыв
Байкальская классика: места силы, Ольхон и мыс Хобой
Напитаться энергией, увидеть свой, неповторимый Байкал, и полюбоваться скалой Шаманка
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта, с ж/д вокзала и...
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
44 400 ₽ за человека
Байкальский must-see: Листвянка и Ольхон с севера на юг
На машине
6 дней
1 отзыв
Байкальский must-see: Листвянка и Ольхон с севера на юг
Осмотреть скалу Шаманку, полюбоваться Малым Морем и познакомиться с культурой Прибайкалья
Начало: Аэропорт Иркутска, до 10:00
21 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
88 000 ₽ за человека
Очарование летнего Байкала: Иркутск, Листвянка и Ольхон, топовые локации и лучшие виды
На машине
5 дней
1 отзыв
Очарование летнего Байкала: Иркутск, Листвянка и Ольхон, топовые локации и лучшие виды
Подняться на Камень Черского, увидеть ступу Просветления и побывать на мысе Хобой
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит ваших рейсов. Рек...
15 июн в 08:00
29 июн в 08:00
75 470 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска