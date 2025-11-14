Утром отправимся в архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы». Это уникальный парк, где собраны образцы деревянного зодчества и можно познакомиться с бытом народов, населяющих Прибайкалье.

После экскурсии вернёмся в гостиницу. Во второй половине дня по желанию можно посетить нерпинарий, подняться на колесо обозрения и заглянуть на рынок сувениров.

Продолжительность экскурсионной части — около 3 часов.