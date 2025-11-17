Сегодня — день отправления, утром автобус заберёт вас в удобной точке Иркутска. Рекомендуем приехать накануне, чтобы адаптироваться к смене часового пояса и погулять по городу.

В 10:00, когда все соберутся, отправимся на Ольхон. По пути сделаем санитарную остановку в селе Баяндай, далее через Тажеранские степи проследуем к проливу Ольхонские ворота. Зимой нас доставит на остров ледовая переправа, с мая по декабрь — бесплатный паром, в межсезонье — хивус.

По прибытии будет время для размещения в отеле, а затем — первая встреча с визитной карточкой Байкала, Хужиром. Мы посетим мыс Бурхан и скалу Шаманка, Сарайский пляж и панорамную площадку. Увидим столбы сэргэ, церковь Державной иконы Божией Матери, арт-отель.