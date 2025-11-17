Выходные на Ольхоне: Хужир, Хобой и байкальские просторы
Отдохнуть у великого озера, на УАЗах объехать север острова, увидеть скалы Шаманка и Три брата
Через Тажеранские степи отправляемся к самому сердцу Байкала — на Ольхон.
Будем жить в Хужире на берегу Малого Моря и изучим главное в посёлке — мыс Бурхан, скалу Шаманка, Сарайский пляж, читать дальше
столбы сэргэ, церковь Державной иконы Божией Матери.
Независимо от сезона и погоды, на высокопроходимых УАЗах доберёмся к одной из визитных карточек, без которой сложно представить отдых на острове, — мысу Хобой.
На нашем пути встретятся и прочие символы — скалы Три брата, пик Любви, урочище Песчаное и многие другие достопримечательности. Подстраиваться под группу не придётся — ездим в тур ежедневно с любым количеством участников.
Места проживания и питания вы сможете подобрать на свой вкус и бюджет, а также дополнить выходные катанием на собачьих упряжках, лошадях, снегоходах или полётом на вертолёте.
На Ольхоне самое большое количество солнечных дней в году, но возможны ветра. Рекомендуем брать непродуваемую одежду, а также обязательно удобную обувь. Также рекомендуем снять наличные, т. к. не во всех кафе и магазинах острова принимают оплату картами.
1 день
Путь на Ольхон через Тажеранские степи, главное в Хужире
Сегодня — день отправления, утром автобус заберёт вас в удобной точке Иркутска. Рекомендуем приехать накануне, чтобы адаптироваться к смене часового пояса и погулять по городу.
В 10:00, когда все соберутся, отправимся на Ольхон. По пути сделаем санитарную остановку в селе Баяндай, далее через Тажеранские степи проследуем к проливу Ольхонские ворота. Зимой нас доставит на остров ледовая переправа, с мая по декабрь — бесплатный паром, в межсезонье — хивус.
По прибытии будет время для размещения в отеле, а затем — первая встреча с визитной карточкой Байкала, Хужиром. Мы посетим мыс Бурхан и скалу Шаманка, Сарайский пляж и панорамную площадку. Увидим столбы сэргэ, церковь Державной иконы Божией Матери, арт-отель.
2 день
Хобой и другие мысы, Харанцанские острова, урочище Песчаное и иные достопримечательности на севере Ольхона
На Ольхоне говорят: «Кто Хобоя не видал, тот на Байкале не бывал!» Поэтому сегодня, независимо от сезона и погоды, на авто повышенной проходимости — УАЗах — мы отправимся на север острова, к тому самому мысу.
Поездка без гида, но водитель ответит на любые вопросы. Одевайтесь по погоде и обувайте удобную обувь, желательно с рифлёной подошвой. Можно взять термос с горячим чаем или холодным напитком, на природе мы предложим вам ланч (за доплату).
От Хужира мы проследуем к смотровой на Харанцанские острова, увидим мысы Саган-Хушун, Хобой, Шунте-Левый, скалы Три брата и пик Любви. Посетим урочище Песчаное и посёлок Узуры, если позволит погода — скульптуру «Хранитель Байкала». При желании и за доплату вы можете покататься на снегоходах, вертолёте, собачьих упряжках, лошадях (лучше сообщать и бронировать заранее).
Возвращение в Хужир около 16:00.
3 день
Возвращение в Иркутск
Утром, прощаясь с Байкалом, рекомендуем встать пораньше и встретить рассвет. Потом водитель заберёт вас от места проживания и к вечеру доставит к наиболее удобной транспортной развязке в центре Иркутска. Надеемся, это короткое путешествие — только начало большой любви к Байкалу!
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Взрослый
13 900 ₽
Пенсионер/школьник
13 400 ₽
Ребёнок младше 7 лет
13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Экскурсия по Хужиру, поездка на УАЗах по северу острова
Что не входит в цену
Билеты в Иркутск и обратно в ваш город
Проживание
Питание
В межсезонье, когда паром на остров уже не ходит, а ледовая переправа ещё не открыта, на месте наличными дополнительно оплачивается переправа на хивусе - 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или место вашего проживания в Иркутске, 8:30-10:00
Завершение: Центральный рынок, площадь графа Сперанского или сквер Кирова в Иркутске, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 2475 туристов
Наша компания профессиональных гидов с радостью познакомит вас с достопримечательностями Иркутска! Организуем и проводим экскурсии более 7 лет, за это время сотни довольных туристов посетили наши экскурсионные маршруты, которые отмечены губернаторским грантом.
Отзывы и рейтинг
П
Пётр
17 ноя 2025
Экскурсия просто супер, всё успели, везде побывали! Мыс Хобой вообще снес голову, такое зрелище словами не передать, всем советую туда поехать. Юг это отдельная любовь, совсем другие виды, скалы, камни, всё читать дальше
мощно и красиво. Мыс Три брата, Пик любви и Хранитель Байкала теперь навсегда со мной, в душе прям отпечатались. Водители молодцы, приезжали вовремя, без задержек. А обед среди всей этой красоты… отвал всего:) Реально советую, оно того стоит!