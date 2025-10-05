Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Про Байкал говорят, что, через миллионы лет, озеро может расшириться до Охотского моря, слиться с ним и выйти в Северный Ледовитый океан.



И пока Байкал остается озером — спешите насладиться его видами! Мы побываем в Тальцах — настоящем музее под открытым небом, исследуем сакральный Ольхон, а также покатаемся на хивусе, коньках и собачьих упряжках.

Описание тура Сказочный Байкал Зимой Байкал неповторим и сказочен. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть заснеженные вершины, прозрачный и сверкающий на солнце лед, пушистые ели, хрустящий снег и бескрайние белые просторы. Все это вы увидите на нашей экскурсии. Первый день мы посвятим знакомству с Байкалом. Посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом Тальцы, где воссоздано деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья XVII-XX веков. Затем отправимся к Шаман-камню, который наши предки с древности наделяли необычной силой, молились у него хозяину реки и проводили шаманские обряды. Вы сможете покататься на собачьих упряжках и подняться на смотровую площадку «Камень Черского», откуда открывается панорама многокилометровых просторов Байкала. Остальные дни тура будут не менее насыщенными — вы изучите все главные достопримечательности Байкала. Мы отправимся на остров Ольхон, который называют «жемчужина Байкала». По легенде, из этого сакрального центра озера произошел бурятский народ. Каждый день вас будут ждать местные развлечения: катание на коньках и хивусе, а также автотур по льду Байкала на колоритных местных УАЗах. Важная информация:• Тур состоится при наборе группы от 6 человек. Максимальное число участников 8 человек. Зимне-весенний период: Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ — термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая. Летне-осенний период: Хотя летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобную треккинговую обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку.

