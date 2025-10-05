Про Байкал говорят, что, через миллионы лет, озеро может расшириться до Охотского моря, слиться с ним и выйти в Северный Ледовитый океан.
И пока Байкал остается озером — спешите насладиться его видами! Мы побываем в Тальцах — настоящем музее под открытым небом, исследуем сакральный Ольхон, а также покатаемся на хивусе, коньках и собачьих упряжках.
И пока Байкал остается озером — спешите насладиться его видами! Мы побываем в Тальцах — настоящем музее под открытым небом, исследуем сакральный Ольхон, а также покатаемся на хивусе, коньках и собачьих упряжках.
Описание тура
Сказочный БайкалЗимой Байкал неповторим и сказочен. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть заснеженные вершины, прозрачный и сверкающий на солнце лед, пушистые ели, хрустящий снег и бескрайние белые просторы. Все это вы увидите на нашей экскурсии. Первый день мы посвятим знакомству с Байкалом. Посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом Тальцы, где воссоздано деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья XVII-XX веков. Затем отправимся к Шаман-камню, который наши предки с древности наделяли необычной силой, молились у него хозяину реки и проводили шаманские обряды. Вы сможете покататься на собачьих упряжках и подняться на смотровую площадку «Камень Черского», откуда открывается панорама многокилометровых просторов Байкала. Остальные дни тура будут не менее насыщенными — вы изучите все главные достопримечательности Байкала. Мы отправимся на остров Ольхон, который называют «жемчужина Байкала». По легенде, из этого сакрального центра озера произошел бурятский народ. Каждый день вас будут ждать местные развлечения: катание на коньках и хивусе, а также автотур по льду Байкала на колоритных местных УАЗах. Важная информация:• Тур состоится при наборе группы от 6 человек. Максимальное число участников 8 человек. Зимне-весенний период: Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ — термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая. Летне-осенний период: Хотя летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобную треккинговую обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку.
☃️Зимний Драйв✏️2-7 февраля✏️9-14 февраля✏️16-21 февраля✏️23-28 февраля✏️2-7 марта✏️5-10 марта✏️9-14 марта✏️16-21 марта✏️23-28 марта*а также в любые другие даты от 4х человек (с конца января по март)
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Тальцы
- Исток Ангары
- Шаман-камень
- Байкальский музей
- Смотровая площадка «Камень Черского»
- Скала Скрипер
- Мыс Кадильный
- Бухта Песчаная
- Этно-парк Золотая Орда
- Скульптура Орёл
- Мыс Бурхан
- Скала Шаманка
- Мыс Хобой, Три Брата, Харанцы
- Ялгинский мыс
- Остров Огой
- Буддийская Ступа Просветления
- Мраморный карьер
Что включено
- Проживание в Листвянке и на Ольхоне в двухместных благоустроенных номерах (удобства в номере)
- Транспорт: микроавтобус, УАЗы на Ольхоне, катер на воздушной подушке - хивус
- Гид на протяжении всей программы
- Питание по программе
- Входные билеты и сборы на посещение заповедных территорий
- Катание на собачьих упряжках (средняя дистанция 2, 5 км)
- Аренда коньков во 2-й день
- Подлёдная рыбалка
- Бонус - баня на берегу Байкала
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Иркутска и обратно
- Проживание в Иркутске (крайняя ночь)
- Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне и в Листвянке можно поужинать в кафе, вариантов много)
Место начала и завершения?
Иркутск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ☃️Зимний Драйв✏️2-7 февраля✏️9-14 февраля✏️16-21 февраля✏️23-28 февраля✏️2-7 марта✏️5-10 марта✏️9-14 марта✏️16-21 марта✏️23-28 марта*а также в любые другие даты от 4х человек (с конца января по март)
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Иркутска
Похожие туры из Иркутска
Бархатная осень на Байкале
Начало: Г. Иркутск
5 окт в 10:00
от 41 900 ₽ за человека
Семейный лёд на Байкале
Начало: Г. Иркутск
19 мар в 10:00
от 104 890 ₽ за человека
Неделя на зимнем Байкале
Начало: Иркутск
3 фев в 10:00
10 фев в 10:00
119 000 ₽ за человека