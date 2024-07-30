Прибайкальский национальный парк – туры в Иркутске

Найдено 4 тура в категории «Прибайкальский национальный парк» в Иркутске, цены от 44 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сила Байкала: остров Ольхон на 4 дня
Пешая
На машине
4 дня
Сила Байкала: остров Ольхон на 4 дня
Начало: Аэропорт Иркутск (ул. Ширямова, 13)
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
75 200 за человека
Сила Байкала - остров Ольхон на 7 дней
Пешая
На автобусе
7 дней
Сила Байкала - остров Ольхон на 7 дней
Начало: Аэропорт Иркутск (ул. Ширямова, 13)
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
75 200 за человека
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
На машине
На поезде
7 дней
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Начало: ул. Челнокова, 1, Иркутск (ж/д вокзал)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
69 000 за человека
Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
На машине
2 дня
Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
Начало: Г. Иркутск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 44 000 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Прибайкальский национальный парк»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Сила Байкала: остров Ольхон на 4 дня
  2. Сила Байкала - остров Ольхон на 7 дней
  3. Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
  4. Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Озеро Байкал
  4. Малое море Байкала
  5. Тальцы
  6. Тункинская долина
  7. Тажеранские степи
  8. Малое Море
  9. Набережная
  10. Прибайкальский национальный парк
Сколько стоит тур в Иркутске в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Прибайкальский национальный парк" можно забронировать 4 тура от 44 000 до 75 200.
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