4 дня
Сила Байкала: остров Ольхон на 4 дня
Начало: Аэропорт Иркутск (ул. Ширямова, 13)
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
75 200₽ за человека
7 дней
Сила Байкала - остров Ольхон на 7 дней
Начало: Аэропорт Иркутск (ул. Ширямова, 13)
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
75 200₽ за человека
7 дней
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Начало: ул. Челнокова, 1, Иркутск (ж/д вокзал)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
69 000₽ за человека
2 дня
Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
Начало: Г. Иркутск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 44 000₽ за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Прибайкальский национальный парк»
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