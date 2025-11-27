Добро пожаловать в Иркутск — отправную точку вашего байкальского путешествия. С 8:00 до 8:30 встречаемся в аэропорту, с 9:00 до 9:30 — на железнодорожном вокзале. Гид встретит вас с табличкой, после чего отправимся завтракать, знакомиться и обсуждать программу предстоящих дней.

Нас ждёт живописная дорога длиной 250 км — путь от Иркутска до Байкала. По пути гид расскажет об истории региона, коренных народах Прибайкалья, особенностях местной природы и тайнах великого озера.

Первая остановка — традиционный шаманский обряд. Перед дорогой к Байкалу нужно задобрить духов и очистить помыслы. Мы побурханим — принесём символические подношения духам, чтобы путешествие прошло благополучно.

Далее маршрут ведёт к заброшенному Мраморному карьеру — его белоснежные стены, возраст которых превышает два миллиарда лет, впечатляют масштабом. Гладкие, словно отполированные, глыбы мрамора сверкают под солнцем, а вдали уже виднеется ледяная гладь Байкала.

Рядом с карьером установлена скульптура Белого Быка Буха-Нойона, созданная заслуженным художником Бурятии Жигжитом Баясхалановым. По легенде, небесный бык стал прародителем племён эхиритов и булагатов, а его образ считается священным для бурят.

Спускаемся к Байкалу — и впервые ступаем на его прозрачный лёд. Под ногами — замысловатые трещины и застывшие пузыри.

В дороге предусмотрен обед с блюдами бурятской кухни — ароматные позы и домашний чай. Остановимся у памятника Орлу, покровителю Ольхонского района, и у памятника Бродяге, где открывается вид на пролив Малое Море.

К вечеру приезжаем на Малое Море, заселяемся в уютный отель с благоустроенными номерами и ужинаем.