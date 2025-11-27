Мои заказы

Ольхон, Огой, Тажераны и много льда: автотур на Байкал

Увидеть торосы, посетить ступу Просветления и осмотреть знаковые мысы
Вы отправитесь в путешествие к самому сердцу Сибири — на Байкал.

Вас ждут ледяные панорамы, древние легенды и встреча с шаманской культурой, сохранившей дух этих мест.

Увидите прозрачный лёд с узорами трещин
и застывших пузырей, прогуляетесь по гротам, где сокуи переливаются оттенками голубого, и побываете у священных мест — мыса Бурхан, Хобой и острова Огой со ступой Просветления.

По пути откроются Тажеранские степи и Мраморный карьер, а на льду Байкала устроим пикник с самоваром и узнаете, что такое «Поцелуй Байкала». Завершит путешествие прогулка на хивусе по зеркальной глади озера.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой (зима):
тёплую и устойчивую обувь; непродуваемую куртку с капюшоном; утеплённые брюки; шапку с мембраной; двухслойный шарф; перчатки и варежки (лучше взять оба варианта); термобельё, флиску, свитер, футболку; треккинговые и шерстяные носки; солнцезащитный крем и очки (или горнолыжную маску); термос; личную аптечку; рюкзак до 40 л для личных вещей и дневных переходов.

Дополнительная информация:
Погода зимой на Байкале морозная (от –10 до –25 °C), ветер на льду может быть сильным, поэтому важно тёплое и многослойное снаряжение. Мобильная связь стабильна на большей части маршрута.

Программа тура по дням

1 день

Дорога на Байкал

Добро пожаловать в Иркутск — отправную точку вашего байкальского путешествия. С 8:00 до 8:30 встречаемся в аэропорту, с 9:00 до 9:30 — на железнодорожном вокзале. Гид встретит вас с табличкой, после чего отправимся завтракать, знакомиться и обсуждать программу предстоящих дней.

Нас ждёт живописная дорога длиной 250 км — путь от Иркутска до Байкала. По пути гид расскажет об истории региона, коренных народах Прибайкалья, особенностях местной природы и тайнах великого озера.

Первая остановка — традиционный шаманский обряд. Перед дорогой к Байкалу нужно задобрить духов и очистить помыслы. Мы побурханим — принесём символические подношения духам, чтобы путешествие прошло благополучно.

Далее маршрут ведёт к заброшенному Мраморному карьеру — его белоснежные стены, возраст которых превышает два миллиарда лет, впечатляют масштабом. Гладкие, словно отполированные, глыбы мрамора сверкают под солнцем, а вдали уже виднеется ледяная гладь Байкала.

Рядом с карьером установлена скульптура Белого Быка Буха-Нойона, созданная заслуженным художником Бурятии Жигжитом Баясхалановым. По легенде, небесный бык стал прародителем племён эхиритов и булагатов, а его образ считается священным для бурят.

Спускаемся к Байкалу — и впервые ступаем на его прозрачный лёд. Под ногами — замысловатые трещины и застывшие пузыри.

В дороге предусмотрен обед с блюдами бурятской кухни — ароматные позы и домашний чай. Остановимся у памятника Орлу, покровителю Ольхонского района, и у памятника Бродяге, где открывается вид на пролив Малое Море.

К вечеру приезжаем на Малое Море, заселяемся в уютный отель с благоустроенными номерами и ужинаем.

2 день

Путешествие по Ольхону: священные мысы и ледяные гроты

После завтрака тепло одеваемся — впереди целый день на Байкале. Сегодня едем на север Ольхона, к самому знаменитому мысу Хобой.

Первая остановка — мыс Кобылья Голова, окутанный древними легендами. Здесь скалы украшены наплесками — замерзшими волнами Байкала. Мы исследуем ледяные гроты, куда летом не попасть, увидим сокуи — причудливые ледяные образования, переливающиеся на солнце оттенками голубого и белого.

Далее путь ведёт к мысу Бурхан (скале Шаманке) — одному из самых почитаемых мест Азии. К нему издавна относились с благоговением: женщины и дети не приближались к скале, мужчины спешивались и надевали на копыта коней кожаные мешочки, чтобы не потревожить духа Хаан Хутэ-баабая.

Затем продолжаем маршрут к мысу Хобой. Скала напоминает острый клык, а с определённого ракурса — женский профиль. По пути остановимся у Саган-Хушуна (Три брата) и в ледяных гротах с фантастическими кристаллами.

На свежем воздухе нас ждёт обед-пикник с горячими блюдами и чаем. Возвращаемся на закате — солнце окрашивает лёд в золотые оттенки. Ужин в отеле.

3 день

Остров Огой: ступа Просветления и ледяные чудеса Байкала

После завтрака отправляемся к острову Огой. Здесь в 2005 году была возведена ступа Просветления — буддийская святыня, внутри которой хранятся реликвии и статуя Матери всех Будд. Согласно традиции, паломники обходят ступу по часовой стрелке 3, 21 или 108 раз — считается, что это очищает карму и помогает исполнению добрых желаний. Главное — сохранять чистые помыслы и позитивное настроение.

Продолжим путь к мысу Дракона — одной из самых фотогеничных точек Байкала. Скала, остроконечно врезающаяся в лёд, образует причудливый ландшафт, будто из другого мира.

После обеда возвращаемся через Тажеранские степи к Большому Байкалу. Эти ландшафты поражают простором и величием, особенно зимой, когда степь превращается в сверкающее белое море.

Затем вновь выходим на лёд — под ногами километры прозрачной глади, испещрённой трещинами. Пробурим лунку, чтобы измерить толщину льда и достать чистейшую байкальскую воду — попробуйте её прямо над многометровой глубиной!

Далее осмотрим торосы — нагромождения льда, образующие фантастические стены высотой до полутора метров. Они переливаются десятками оттенков синего и стального.

В завершение дня нас ждёт привал прямо на льду: горячий чай из самовара, лёгкие закуски и дегустация фирменного напитка «Поцелуй Байкала». После — возвращение и ужин.

4 день

Ледовое приключение на хивусе и прощание с Байкалом

После завтрака нас ждёт необычная прогулка по замёрзшему Байкалу — на хивусе, судне на воздушной подушке. Это безопасное средство передвижения позволяет увидеть пролив Ольхонские ворота и бескрайние просторы озера.

Прямо на льду поднимем бокалы игристого — в честь завершения нашего путешествия. После — возвращаемся на берег, обедаем и выезжаем в Иркутск (в пути около 7 часов). Заселение в гостиницу вечером.

Тем, у кого останутся силы, стоит прогуляться по вечернему Иркутску — городу с богатой историей и удивительной атмосферой. Особенно красив вид на Ангару — единственную реку, вытекающую из Байкала и не замерзающую даже зимой.

5 день

Окончание тура

Завтрак в отеле. До 12:00 — освобождение номеров, затем трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание с 1-го по 3-й дни, завтрак и обед в 4-й день и только завтрак в 5-й день
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Сбор национального парка
Что не входит в цену
  • Перелёт или переезд до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер до аэропорта или ж/д вокзала
  • Размещение более высокого уровня (по запросу)
  • Дополнительные экскурсии и активности, не включённые в основную программу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркустк, аэропорт, 8:00-8:30. Ж/д вокзал, 9:00-9:30
Завершение: Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 107 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Екатерина
27 ноя 2025
Ребята, хочу с вами поделиться просто бешеными эмоциями! Только что приехали с потрясающего путешествия по Байкалу, и я до сих пор на волне восторга!

Организаторам огромный респект! Ребята, вы настоящие мастера
своего дела! Всё было продумано до мелочей — от лёгких перекусов и воды до удобных остановок. Ни одна мелочь не была забыта!

Особый кайф - наш гид Татьяна! Она не просто профессионал, а человек, который реально горит своей работой. Всё, что она делала и рассказывала — реально шло от души, и это чувствовалось во всем.

Отель на Малом море просто мечта! Чистота, уют, и еда такая вкусная, что просто пальчики оближешь!

И какая же классная у нас вышла компания! Настоящая супер-группа! Да и погодка, кажется, сама нас поддержала — были просто чудесные денёчки! Мы наслаждались шикарными видами и… да, момент, который запомнится навсегда!
Сюрпризы сыпались один за другим весь тур. Спасибо за такое заботливое и внимательное отношение - это бесценно!

Будучи когда-то работавшим в сфере туризма, могу сказать — за такой идеальной организацией стоит огромный труд. Петр, желаю тебе дальнейшего развития и успехов! Всем, кто ещё сомневается — не думайте долго! Жизнь одна, нужно наполнять её яркими моментами, собирать впечатления и вперёд к новым приключениям!

В общем, если вы ещё сомневаетесь — забудьте про сомнения. Это путешествие, которое изменит вас навсегда!

