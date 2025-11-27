Вас ждут ледяные панорамы, древние легенды и встреча с шаманской культурой, сохранившей дух этих мест.
Увидите прозрачный лёд с узорами трещин
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой (зима):
тёплую и устойчивую обувь; непродуваемую куртку с капюшоном; утеплённые брюки; шапку с мембраной; двухслойный шарф; перчатки и варежки (лучше взять оба варианта); термобельё, флиску, свитер, футболку; треккинговые и шерстяные носки; солнцезащитный крем и очки (или горнолыжную маску); термос; личную аптечку; рюкзак до 40 л для личных вещей и дневных переходов.
Дополнительная информация:
Погода зимой на Байкале морозная (от –10 до –25 °C), ветер на льду может быть сильным, поэтому важно тёплое и многослойное снаряжение. Мобильная связь стабильна на большей части маршрута.
Программа тура по дням
Дорога на Байкал
Добро пожаловать в Иркутск — отправную точку вашего байкальского путешествия. С 8:00 до 8:30 встречаемся в аэропорту, с 9:00 до 9:30 — на железнодорожном вокзале. Гид встретит вас с табличкой, после чего отправимся завтракать, знакомиться и обсуждать программу предстоящих дней.
Нас ждёт живописная дорога длиной 250 км — путь от Иркутска до Байкала. По пути гид расскажет об истории региона, коренных народах Прибайкалья, особенностях местной природы и тайнах великого озера.
Первая остановка — традиционный шаманский обряд. Перед дорогой к Байкалу нужно задобрить духов и очистить помыслы. Мы побурханим — принесём символические подношения духам, чтобы путешествие прошло благополучно.
Далее маршрут ведёт к заброшенному Мраморному карьеру — его белоснежные стены, возраст которых превышает два миллиарда лет, впечатляют масштабом. Гладкие, словно отполированные, глыбы мрамора сверкают под солнцем, а вдали уже виднеется ледяная гладь Байкала.
Рядом с карьером установлена скульптура Белого Быка Буха-Нойона, созданная заслуженным художником Бурятии Жигжитом Баясхалановым. По легенде, небесный бык стал прародителем племён эхиритов и булагатов, а его образ считается священным для бурят.
Спускаемся к Байкалу — и впервые ступаем на его прозрачный лёд. Под ногами — замысловатые трещины и застывшие пузыри.
В дороге предусмотрен обед с блюдами бурятской кухни — ароматные позы и домашний чай. Остановимся у памятника Орлу, покровителю Ольхонского района, и у памятника Бродяге, где открывается вид на пролив Малое Море.
К вечеру приезжаем на Малое Море, заселяемся в уютный отель с благоустроенными номерами и ужинаем.
Путешествие по Ольхону: священные мысы и ледяные гроты
После завтрака тепло одеваемся — впереди целый день на Байкале. Сегодня едем на север Ольхона, к самому знаменитому мысу Хобой.
Первая остановка — мыс Кобылья Голова, окутанный древними легендами. Здесь скалы украшены наплесками — замерзшими волнами Байкала. Мы исследуем ледяные гроты, куда летом не попасть, увидим сокуи — причудливые ледяные образования, переливающиеся на солнце оттенками голубого и белого.
Далее путь ведёт к мысу Бурхан (скале Шаманке) — одному из самых почитаемых мест Азии. К нему издавна относились с благоговением: женщины и дети не приближались к скале, мужчины спешивались и надевали на копыта коней кожаные мешочки, чтобы не потревожить духа Хаан Хутэ-баабая.
Затем продолжаем маршрут к мысу Хобой. Скала напоминает острый клык, а с определённого ракурса — женский профиль. По пути остановимся у Саган-Хушуна (Три брата) и в ледяных гротах с фантастическими кристаллами.
На свежем воздухе нас ждёт обед-пикник с горячими блюдами и чаем. Возвращаемся на закате — солнце окрашивает лёд в золотые оттенки. Ужин в отеле.
Остров Огой: ступа Просветления и ледяные чудеса Байкала
После завтрака отправляемся к острову Огой. Здесь в 2005 году была возведена ступа Просветления — буддийская святыня, внутри которой хранятся реликвии и статуя Матери всех Будд. Согласно традиции, паломники обходят ступу по часовой стрелке 3, 21 или 108 раз — считается, что это очищает карму и помогает исполнению добрых желаний. Главное — сохранять чистые помыслы и позитивное настроение.
Продолжим путь к мысу Дракона — одной из самых фотогеничных точек Байкала. Скала, остроконечно врезающаяся в лёд, образует причудливый ландшафт, будто из другого мира.
После обеда возвращаемся через Тажеранские степи к Большому Байкалу. Эти ландшафты поражают простором и величием, особенно зимой, когда степь превращается в сверкающее белое море.
Затем вновь выходим на лёд — под ногами километры прозрачной глади, испещрённой трещинами. Пробурим лунку, чтобы измерить толщину льда и достать чистейшую байкальскую воду — попробуйте её прямо над многометровой глубиной!
Далее осмотрим торосы — нагромождения льда, образующие фантастические стены высотой до полутора метров. Они переливаются десятками оттенков синего и стального.
В завершение дня нас ждёт привал прямо на льду: горячий чай из самовара, лёгкие закуски и дегустация фирменного напитка «Поцелуй Байкала». После — возвращение и ужин.
Ледовое приключение на хивусе и прощание с Байкалом
После завтрака нас ждёт необычная прогулка по замёрзшему Байкалу — на хивусе, судне на воздушной подушке. Это безопасное средство передвижения позволяет увидеть пролив Ольхонские ворота и бескрайние просторы озера.
Прямо на льду поднимем бокалы игристого — в честь завершения нашего путешествия. После — возвращаемся на берег, обедаем и выезжаем в Иркутск (в пути около 7 часов). Заселение в гостиницу вечером.
Тем, у кого останутся силы, стоит прогуляться по вечернему Иркутску — городу с богатой историей и удивительной атмосферой. Особенно красив вид на Ангару — единственную реку, вытекающую из Байкала и не замерзающую даже зимой.
Окончание тура
Завтрак в отеле. До 12:00 — освобождение номеров, затем трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание с 1-го по 3-й дни, завтрак и обед в 4-й день и только завтрак в 5-й день
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Сбор национального парка
Что не входит в цену
- Перелёт или переезд до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Трансфер до аэропорта или ж/д вокзала
- Размещение более высокого уровня (по запросу)
- Дополнительные экскурсии и активности, не включённые в основную программу
