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Крыма, поехали на Байкал всей семьей, мама-папа-сын10лет. В восторге все!! У Алексея очень удобная, большущая машина-это плюс!!! Маршрут прорабатывал так, чтобы др туристов или вообще не было или минимум!! Помогал с фото) Подсказывал где покушать Вкусно, Не дорого и качественно!! Бурятская кухня простая, вкуснющая и сытная!! Позы🥟покорили всю нашу семью😋! Гостиница, номер, который нам предоставили- были отличные!!! Сбор по утрам всегда был в 10:00 А еще большой Плюс, что Алексей реально подсказывал нам на что не нужно тратить деньги!) Например модные хивусы, это лодка на надувной подушке-жууууутко😵‍💫 шумные и вонючии штукенции((, Алексей отговорил нас от них😉 Эмоций от красоты вокруг нам хватало выше крыши🤪!!!! Мой план исполнили весь!!! И Байкал с нами разговаривал, и на камеру трескался, и бульки разные показал, и пещеры и гроты и скалы, и желания загадывали и много, много др!! 😍😍😍 Короче, Алексея и путешествие с ним на Ольхон и Байкал однозначно рекомендуем!!!! Вернемся по возможности летом!!!!!!!