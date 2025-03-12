Мыс Саган-Хушун – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Мыс Саган-Хушун» в Иркутске, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Зимняя сказка Байкала: тур по популярным локациям и не только
3 дня
4 отзыва
Зимняя сказка Байкала: тур по популярным локациям и не только
Побывать в ледяных гротах, узнать легенды о скале Шаманке и полюбоваться панорамами озера
Начало: Аэропорт Иркутска / гостиница. Приобретайте билеты...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
35 000 ₽ за человека
Природные достопримечательности и священные места Байкала
4 дня
2 отзыва
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
17 июн в 08:00
18 июн в 08:00
25 000 ₽ за человека
Большое путешествие вдоль байкальских берегов с погружением в культуру и спокойным отдыхом
На машине
11 дней
Большое путешествие вдоль байкальских берегов с погружением в культуру и спокойным отдыхом
Отдохнуть на 3 курортах у озера, отведать бурятских блюд и узнать, как живут семейские старообрядцы
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 9:00
5 июл в 09:00
12 июл в 09:00
142 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлиана
    12 марта 2025
    Зимняя сказка Байкала: тур по популярным локациям и не только
    Невероятные впечатления! Тур прекрасно организован. С нами в машине был гид Данил - суперводитель, замечательный рассказчик и просто очень позитивный человек с хорошим чувством юмора. Большое спасибо всей команде! Тур очень рекомендую. Столько всего увидите за такой короткий срок!
  • И
    Ирина
    11 февраля 2025
    Зимняя сказка Байкала: тур по популярным локациям и не только
    В целом все понравилось. Байкал - чудо. Тур вмещает в себя достопримечательности, дает много красивых локаций и много восхитительных эмоций!
    В целом все понравилось. Байкал - чудо. Тур вмещает в себя достопримечательности, дает много красивых локаций и много восхитительных эмоций!В целом все понравилось. Байкал - чудо. Тур вмещает в себя достопримечательности, дает много красивых локаций и много восхитительных эмоций!
  • В
    Виктория
    16 февраля 2024
    Зимняя сказка Байкала: тур по популярным локациям и не только
    Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!) Мы из
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    Крыма, поехали на Байкал всей семьей, мама-папа-сын10лет. В восторге все!! У Алексея очень удобная, большущая машина-это плюс!!! Маршрут прорабатывал так, чтобы др туристов или вообще не было или минимум!! Помогал с фото) Подсказывал где покушать Вкусно, Не дорого и качественно!! Бурятская кухня простая, вкуснющая и сытная!! Позы🥟покорили всю нашу семью😋! Гостиница, номер, который нам предоставили- были отличные!!! Сбор по утрам всегда был в 10:00 А еще большой Плюс, что Алексей реально подсказывал нам на что не нужно тратить деньги!) Например модные хивусы, это лодка на надувной подушке-жууууутко😵‍💫 шумные и вонючии штукенции((, Алексей отговорил нас от них😉 Эмоций от красоты вокруг нам хватало выше крыши🤪!!!! Мой план исполнили весь!!! И Байкал с нами разговаривал, и на камеру трескался, и бульки разные показал, и пещеры и гроты и скалы, и желания загадывали и много, много др!! 😍😍😍 Короче, Алексея и путешествие с ним на Ольхон и Байкал однозначно рекомендуем!!!! Вернемся по возможности летом!!!!!!!

    Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)Алексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!)
  • А
    Алексей
    7 ноября 2023
    Природные достопримечательности и священные места Байкала
    Спасибо Алексею за незабываемое путешествие. Так же успели заехать в архитектурно-этнографический музей. Мы располагали не таким большим временем, но за
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    это время Алексей смог окунуть нас в красоты Байкала. Комфортабельный автомобиль! На берегу Байкала ели вкуснейшего омуля и пили свежесваренный кофе. Было все очень комфортно, интересно и красиво. Первая поездка на байкал оставила самые приятные воспоминания, благодаря такой отличной организации и подаче Алексея. Спасибо и его жене за приятную компанию)) Рекомендуем!! и сами будем ещё обращаться!

  • Н
    Николай
    2 ноября 2023
    Природные достопримечательности и священные места Байкала
    Ездили с Алексеем. Завозил в места в которые организованным агенствам не побывать. По дороге рассказывал о местах по которым проезжали. К
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    большому сожалению ещё одна экскурсия не состоялась по погодным условиям. В первую очередь по соображениям безопасности в пути. У проверенных рыбаков купили свежайшего омуля по цене гораздо ниже чем в кафе на острове. Автомобиль удобный. Однозначно могу рекомендовать к заключению договоренностей. После устных договоренностей предложил Алексею дать предоплату, но он отказался. Спасибо за путешествие!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мыс Саган-Хушун»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Зимняя сказка Байкала: тур по популярным локациям и не только
  2. Природные достопримечательности и священные места Байкала
  3. Большое путешествие вдоль байкальских берегов с погружением в культуру и спокойным отдыхом
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Озеро Байкал
  8. Набережная
  9. Мыс Кобылья голова
  10. Бухта Песчаная
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Мыс Саган-Хушун" можно забронировать 3 тура от 25 000 до 142 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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