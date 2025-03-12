Зимняя сказка Байкала: тур по популярным локациям и не только
Побывать в ледяных гротах, узнать легенды о скале Шаманке и полюбоваться панорамами озера
Начало: Аэропорт Иркутска / гостиница. Приобретайте билеты...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
35 000 ₽ за человека
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
17 июн в 08:00
18 июн в 08:00
25 000 ₽ за человека
Большое путешествие вдоль байкальских берегов с погружением в культуру и спокойным отдыхом
Отдохнуть на 3 курортах у озера, отведать бурятских блюд и узнать, как живут семейские старообрядцы
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 9:00
5 июл в 09:00
12 июл в 09:00
142 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлиана12 марта 2025Зимняя сказка Байкала: тур по популярным локациям и не толькоНевероятные впечатления! Тур прекрасно организован. С нами в машине был гид Данил - суперводитель, замечательный рассказчик и просто очень позитивный человек с хорошим чувством юмора. Большое спасибо всей команде! Тур очень рекомендую. Столько всего увидите за такой короткий срок!
- ИИрина11 февраля 2025Зимняя сказка Байкала: тур по популярным локациям и не толькоВ целом все понравилось. Байкал - чудо. Тур вмещает в себя достопримечательности, дает много красивых локаций и много восхитительных эмоций!
- ВВиктория16 февраля 2024Зимняя сказка Байкала: тур по популярным локациям и не толькоАлексей-большой умничка!!! Он любит и ценит свой край и покажет вам все его красоты!!! Внимательный! Ответственный, неравнодушный и терпеливый!) Мы из
- ААлексей7 ноября 2023Спасибо Алексею за незабываемое путешествие. Так же успели заехать в архитектурно-этнографический музей. Мы располагали не таким большим временем, но за
- ННиколай2 ноября 2023Ездили с Алексеем. Завозил в места в которые организованным агенствам не побывать. По дороге рассказывал о местах по которым проезжали. К
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мыс Саган-Хушун»
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