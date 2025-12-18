Мои заказы

Неспешное путешествие на Байкал: Ольхон с севера на юг и Листвянка

Осмотреть мыс Хобой, увидеть живописные бухты и устроить пикник
Это путешествие по берегам Байкала соединяет природные достопримечательности и отдых.

Вы отправитесь из Иркутска на остров Ольхон, где познакомитесь с северными и южными мысами Хобой и Кобылья голова и увидите самые
живописные бухты озера.

Вас ждут остановки в бурятских кафе, поездки на внедорожнике и прогулки по просторам национального парка. Устроите пикник и насладитесь вечерним покоем у воды.

Завершением тура станет Листвянка — тихое место у самого Байкала, где можно прогуляться по набережной и заглянуть на местный рынок.

Описание тура

Организационные детали

Важно знать.
В 1-й день тура отправление запланировано на 8:00–9:00 по местному времени. Рекомендуется прибыть в Иркутск накануне вечером. Если прилёт или приезд в день начала тура, время прибытия должно быть не позднее 7:30.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - остров Ольхон

Встреча участников тура в Иркутске и отправление к острову Ольхон. По пути предусмотрена остановка в бурятском кафе, где можно попробовать блюда национальной кухни. После переправы на пароме вы прибудете на остров и разместитесь на турбазе. Вечером — ужин и отдых после дороги.

Продолжительность переезда: около 6 часов.

2 день

Север Ольхона: мыс Хобой

Сегодня вас ждёт поездка на внедорожнике УАЗ с водителем-гидом по северной части острова Ольхон. Вы посетите мыс Хобой — одну из самых известных природных достопримечательностей Байкала. Во время маршрута предусмотрены остановки в живописных местах и короткие прогулки по территории национального парка. На свежем воздухе вас ждёт горячий обед-пикник. После насыщенного дня возвращение на турбазу и ужин.

Продолжительность экскурсии: около 6 часов.

3 день

Южная часть острова: мыс Кобылья голова

Продолжаем знакомство с Ольхоном. Экскурсия на внедорожнике по южной части острова пройдёт в сопровождении водителя-гида. В программе — посещение мыса Кобылья голова и обзор самых живописных бухт. По пути сделаем несколько остановок для прогулок по территории национального парка и фотосессий. В середине маршрута организован горячий обед-пикник. Вечером возвращение на турбазу и ужин.

Продолжительность экскурсии: около 5 часов.

4 день

Ольхон - Иркутск - Листвянка

После завтрака — отправление с острова Ольхон в Иркутск. По дороге предусмотрена остановка в бурятском кафе. Прибыв в город, группа пересаживается в транспорт до Листвянки. По прибытии — размещение в гостинице и отдых у берега Байкала.

Продолжительность переезда: около 7 часов.

5 день

Листвянка - день отдыха

Свободный день в Листвянке. Можно прогуляться по набережной, посетить местные кафе и рынки, полюбоваться видами Байкала. По желанию можно заказать дополнительную экскурсию или провести день на природе, наслаждаясь спокойствием и чистым воздухом.

6 день

Окончание тура

После завтрака — выезд из Листвянки в Иркутск. Трансфер осуществляется в удобное для вас время.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного), «эконом» с удобствами на этаже55 500 ₽
2-местное размещение (за одного), «стандарт» с удобствами в номере64 500 ₽
1-местное размещение, «эконом» с удобствами на этаже70 000 ₽
1-местное размещение, «стандарт» с удобствами в номере84 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Трансферы из/до аэропорта
  • Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, точное место - по договорённости. Рекомендуется прибыть в Иркутск накануне вечером. Если прилёт или приезд в день начала тура, время прибытия должно быть не позднее 7:30
Завершение: Иркутск, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 13 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
читать дальше

гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

