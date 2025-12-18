Неспешное путешествие на Байкал: Ольхон с севера на юг и Листвянка
Осмотреть мыс Хобой, увидеть живописные бухты и устроить пикник
Это путешествие по берегам Байкала соединяет природные достопримечательности и отдых.
Вы отправитесь из Иркутска на остров Ольхон, где познакомитесь с северными и южными мысами Хобой и Кобылья голова и увидите самые читать дальше
живописные бухты озера.
Вас ждут остановки в бурятских кафе, поездки на внедорожнике и прогулки по просторам национального парка. Устроите пикник и насладитесь вечерним покоем у воды.
Завершением тура станет Листвянка — тихое место у самого Байкала, где можно прогуляться по набережной и заглянуть на местный рынок.
Описание тура
Организационные детали
Важно знать. В 1-й день тура отправление запланировано на 8:00–9:00 по местному времени. Рекомендуется прибыть в Иркутск накануне вечером. Если прилёт или приезд в день начала тура, время прибытия должно быть не позднее 7:30.
Программа тура по дням
1 день
Иркутск - остров Ольхон
Встреча участников тура в Иркутске и отправление к острову Ольхон. По пути предусмотрена остановка в бурятском кафе, где можно попробовать блюда национальной кухни. После переправы на пароме вы прибудете на остров и разместитесь на турбазе. Вечером — ужин и отдых после дороги.
Продолжительность переезда: около 6 часов.
2 день
Север Ольхона: мыс Хобой
Сегодня вас ждёт поездка на внедорожнике УАЗ с водителем-гидом по северной части острова Ольхон. Вы посетите мыс Хобой — одну из самых известных природных достопримечательностей Байкала. Во время маршрута предусмотрены остановки в живописных местах и короткие прогулки по территории национального парка. На свежем воздухе вас ждёт горячий обед-пикник. После насыщенного дня возвращение на турбазу и ужин.
Продолжительность экскурсии: около 6 часов.
3 день
Южная часть острова: мыс Кобылья голова
Продолжаем знакомство с Ольхоном. Экскурсия на внедорожнике по южной части острова пройдёт в сопровождении водителя-гида. В программе — посещение мыса Кобылья голова и обзор самых живописных бухт. По пути сделаем несколько остановок для прогулок по территории национального парка и фотосессий. В середине маршрута организован горячий обед-пикник. Вечером возвращение на турбазу и ужин.
Продолжительность экскурсии: около 5 часов.
4 день
Ольхон - Иркутск - Листвянка
После завтрака — отправление с острова Ольхон в Иркутск. По дороге предусмотрена остановка в бурятском кафе. Прибыв в город, группа пересаживается в транспорт до Листвянки. По прибытии — размещение в гостинице и отдых у берега Байкала.
Продолжительность переезда: около 7 часов.
5 день
Листвянка - день отдыха
Свободный день в Листвянке. Можно прогуляться по набережной, посетить местные кафе и рынки, полюбоваться видами Байкала. По желанию можно заказать дополнительную экскурсию или провести день на природе, наслаждаясь спокойствием и чистым воздухом.
6 день
Окончание тура
После завтрака — выезд из Листвянки в Иркутск. Трансфер осуществляется в удобное для вас время.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
2-местное размещение (за одного), «эконом» с удобствами на этаже
55 500 ₽
2-местное размещение (за одного), «стандарт» с удобствами в номере
64 500 ₽
1-местное размещение, «эконом» с удобствами на этаже
70 000 ₽
1-местное размещение, «стандарт» с удобствами в номере
84 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание по программе
Трансферы по маршруту
Услуги гида
Экскурсии
Что не входит в цену
Перелёт до Иркутска и обратно
Трансферы из/до аэропорта
Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, точное место - по договорённости. Рекомендуется прибыть в Иркутск накануне вечером. Если прилёт или приезд в день начала тура, время прибытия должно быть не позднее 7:30
Завершение: Иркутск, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 13 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши читать дальше
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!