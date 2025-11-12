Утром выедем из Иркутска и отправимся в сторону острова Ольхон. По пути нас будут сопровождать живописные пейзажи Прибайкалья.

Прибыв на остров, начнём исследовать его южную часть. Мы посетим вершину Трезубец — скальное образование, напоминающее руины средневекового замка, с панорамным видом на Байкал, и вершину Перевал, с которой открывается завораживающий вид на Малое Море.

Прогуляемся по живописным пляжам южного Ольхона.