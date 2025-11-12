Мои заказы

Джип-тур по главным местам Ольхона: мыс Хобой, скала Шаманка и «Хранитель Байкала»

Увидеть петроглифы, полюбоваться мысами, скалами и Тажеранскими степями
Всего за 3 дня исследуем Ольхон вдоль и поперёк. Доберёмся до мыса Хобой, где скалы взмывают в небо, а волны Байкала с шумом разбиваются о камни. Проедем и по местам
силы: мысам Сагаан Хушун и Шунтэ, окутанным тайнами и шаманскими преданиями. Прогуляемся по пляжам южной части Ольхона, а также полюбуемся священной скалой Шаманка.

А ещё поднимемся на автомобиле на вершины Трезубец и Перевал за лучшими видами и для ваших эффектных снимков.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Участие возможно с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ольхоном: вершины Трезубец, Перевал и пляжи

Утром выедем из Иркутска и отправимся в сторону острова Ольхон. По пути нас будут сопровождать живописные пейзажи Прибайкалья.

Прибыв на остров, начнём исследовать его южную часть. Мы посетим вершину Трезубец — скальное образование, напоминающее руины средневекового замка, с панорамным видом на Байкал, и вершину Перевал, с которой открывается завораживающий вид на Малое Море.

Прогуляемся по живописным пляжам южного Ольхона.

Знакомство с Ольхоном: вершины Трезубец, Перевал и пляжиЗнакомство с Ольхоном: вершины Трезубец, Перевал и пляжиЗнакомство с Ольхоном: вершины Трезубец, Перевал и пляжиЗнакомство с Ольхоном: вершины Трезубец, Перевал и пляжиЗнакомство с Ольхоном: вершины Трезубец, Перевал и пляжиЗнакомство с Ольхоном: вершины Трезубец, Перевал и пляжи
2 день

Северные просторы Ольхона: мысы Хобой, Сагаан Хушун и Шунтэ, скала Шаманка

Сегодня отправимся исследовать северную часть острова Ольхон, самую суровую и величественную. Кульминацией дня станет посещение мыса Хобой — крайней точки острова, где скалы взмывают в небо, а волны Байкала с шумом разбиваются о камни.

Также мы увидим мысы Сагаан-Хушун и Шунтэ — места силы, окутанные тайнами и шаманскими преданиями. Осмотрим скульптуру «Хранитель Байкала», символизирующую связь человека с природой и духами великого озера. Полюбуемся скалой Шаманка — одной из главных святынь этих краёв и одним из девяти священных центров Азии.

Северные просторы Ольхона: мысы Хобой, Сагаан Хушун и Шунтэ, скала ШаманкаСеверные просторы Ольхона: мысы Хобой, Сагаан Хушун и Шунтэ, скала ШаманкаСеверные просторы Ольхона: мысы Хобой, Сагаан Хушун и Шунтэ, скала ШаманкаСеверные просторы Ольхона: мысы Хобой, Сагаан Хушун и Шунтэ, скала ШаманкаСеверные просторы Ольхона: мысы Хобой, Сагаан Хушун и Шунтэ, скала ШаманкаСеверные просторы Ольхона: мысы Хобой, Сагаан Хушун и Шунтэ, скала ШаманкаСеверные просторы Ольхона: мысы Хобой, Сагаан Хушун и Шунтэ, скала ШаманкаСеверные просторы Ольхона: мысы Хобой, Сагаан Хушун и Шунтэ, скала Шаманка
3 день

Тажеранское побережье и возвращение в Иркутск

В завершение путешествия отправимся на Тажеранское побережье, одно из самых живописных и загадочных мест Прибайкалья. Мы увидим удивительные геологические образования, сформированные миллионы лет назад, петроглифы — уникальные следы человеческой истории, нарисованные на камнях. И, конечно, полюбуемся панорамными видами Байкала и окрестных степей.

Затем вернёмся в Иркутск. На этом наш тур завершён, до новых встреч!

Тажеранское побережье и возвращение в ИркутскТажеранское побережье и возвращение в ИркутскТажеранское побережье и возвращение в Иркутск

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Тур доступен для проведения в любой день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, утро (точное место и время по договорённости)
Завершение: Иркутск, вечер (точное место и время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 1518 туристов
Я житель Иркутска, путешественник, турист, организатор туров и путешествий на озеро Байкал. Моя цель — показать гостям нашего региона всю красоту озера Байкала, раскрыть неповторимое очарование этого места.
