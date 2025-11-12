Знакомство с Ольхоном: вершины Трезубец, Перевал и пляжи
Утром выедем из Иркутска и отправимся в сторону острова Ольхон. По пути нас будут сопровождать живописные пейзажи Прибайкалья.
Прибыв на остров, начнём исследовать его южную часть. Мы посетим вершину Трезубец — скальное образование, напоминающее руины средневекового замка, с панорамным видом на Байкал, и вершину Перевал, с которой открывается завораживающий вид на Малое Море.
Сегодня отправимся исследовать северную часть острова Ольхон, самую суровую и величественную. Кульминацией дня станет посещение мыса Хобой — крайней точки острова, где скалы взмывают в небо, а волны Байкала с шумом разбиваются о камни.
Также мы увидим мысы Сагаан-Хушун и Шунтэ — места силы, окутанные тайнами и шаманскими преданиями. Осмотрим скульптуру «Хранитель Байкала», символизирующую связь человека с природой и духами великого озера. Полюбуемся скалой Шаманка — одной из главных святынь этих краёв и одним из девяти священных центров Азии.
3 день
Тажеранское побережье и возвращение в Иркутск
В завершение путешествия отправимся на Тажеранское побережье, одно из самых живописных и загадочных мест Прибайкалья. Мы увидим удивительные геологические образования, сформированные миллионы лет назад, петроглифы — уникальные следы человеческой истории, нарисованные на камнях. И, конечно, полюбуемся панорамными видами Байкала и окрестных степей.
Затем вернёмся в Иркутск. На этом наш тур завершён, до новых встреч!
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по маршруту
Услуги гида
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно
Проживание
Питание
Трансферы из/в аэропорт
Тур доступен для проведения в любой день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, утро (точное место и время по договорённости)
Завершение: Иркутск, вечер (точное место и время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 1518 туристов
Я житель Иркутска, путешественник, турист, организатор туров и путешествий на озеро Байкал. Моя цель — показать гостям нашего региона всю красоту озера Байкала, раскрыть неповторимое очарование этого места.