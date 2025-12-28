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Описание тура
Организационные детали
Со второй половины марта и до конца апреля не работает ледовая переправа на остров Ольхон и паром, действует водный трансфер, за который взимается плата в размере 500 ₽ с чел. в одну сторону.
Маршрут и тайминг могут быть изменены из-за погоды.
Программа тура по дням
Переезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса Бурхан
В первый день вы отправляетесь на остров Ольхон, в посёлок Хужир, на комфортном рейсовом автобусе (иногда «газель», но чаще — современные междугородние автобусы-иномарки). Дорога займёт 6-7 часов: с остановкой на обед в придорожном кафе и технической остановкой, паромной переправой и 35 километрами грунтовой дороги по острову от паромной переправы до вашей гостиницы.
По приезде вас встретит гид, вы поужинаете. Перед сном прогуляетесь с гидом до мыса Бурхан, знаменитого священной скалой Шаманка, где, по легенде, обитает главный дух Байкала. Вы сможете ощутить особую энергетику этого места.
Знакомство с достопримечательностями Ольхона
Сегодня вы отправитесь в обзорную поездку по знаковым местам Ольхона (водитель везёт по острову на УАЗе «Буханке», сборная экскурсия). По дороге увидите памятник природы — остров Харанцы, с трёх сторон обрывающийся в озеро неприступными скалами.
Поедем на высокий мыс Будун, с которого открываются панорамные виды. Дальнейший маршрут приведёт к урочищу Песчаное. Там прогуляемся по песчаному пляжу, посетим сувенирную лавку и небольшой семейный музей в посёлке, где отсутствует свет и связь.
На обед вернёмся в посёлок Хужир. После маршрут продолжится к озеру Елга — небольшому водоёму, отделённому от Байкала песчано-галечной косой.
На обратном пути остановимся на смотровой площадке с видом на посёлок Хужир и мыс Бурхан, пролив Малое Море и горы западного побережья Байкала.
Возвращение в Иркутск
Утром после вкусного и сытного завтрака вы отправитесь обратно в Иркутск с остановкой на обед. Прибудете в город в 16:00-17:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|35 991 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Внедорожная групповая поездка по северной части острова Ольхон
- Билет в Прибайкальский национальный парк
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Иркутска и обратно
- Проживание
- Питание - 7200 ₽ (пакет из 2 завтраков и 2 ужинов)
- Обед в придорожном кафе (300-500 ₽ с человека) по дороге из Иркутска в Хужир и обратно в 1-й и 3-й дни
- Водный трансфер (со второй половины марта до конца апреля) - 500 ₽ с чел. в одну сторону
- Конные прогулки
- Морские экскурсии
- Прогулка на сапбордах с инструктором
- Экскурсии на электровелосипедах
- Баня на берегу
- Посиделки у костра
- Массаж
- Есть возможность по вашему желанию продлить путешествие на 1 или 2 дня: отдохнуть, отправиться на морскую экскурсию, сходить в музей или картинную галерею
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
И важно отметить, что главное это место и люди, к которым приезжаешь. Приехав в гостиницу «Лада»,
11.09 меня встретили на ЖД вокзале Иркутска и уже в 16 часов я была на острове Ольхон
Сотрудники гостевого дома Лада прямо умеют показать все гостеприимство и волшебство Байкала. Михаил всегда поможет в любых вопросах и организует любую экскурсию (к стати дешевле, чем через эксурсионном бюро)
По содержанию тура тоже все хорошо, хотя из-за погоды планы изменились, но может так даже и лучше.
Уважаемые туристы, берегите место в которое