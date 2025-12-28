читать дальше уменьшить

Мы очень рады, что вам понравился тур. Обещаем вам, что будем стараться над повышением качества наших услуг, благодаря вам.



В базовую цену тура включена экскурсия на автомобиле УАЗ "Буханка" по северной части острова Ольхон. Экскурсию обязательно проводит местный гид-водитель. Именно эти люди, зачастую бывшие рыбаки, могут преодолеть все виды бездорожья представленные на маршруте, вкусно накормить всю компанию, а также рассказать что-то от себя про остров и про Байкал.



В первый день тура обязательная прогулка с гидом по местным достопримечательностям. Если вы на неё не попали, мы можем компенсировать вам часть стоимости или сделать подарочный сертификат на будущее.



За дополнительную плату мы всегда готовы предоставить вам отдельного супер гида, который будет рассказывать ещё больше и позволит сформировать более яркое впечатление, но к сожалению в базовую цену эта услуга не входит.



Да, действительно наш автопарк очень большой и вы всегда можете за дополнительную плату заказать более комфортабельный автомобиль или поменять сухопутную экскурсию на морскую. Мы с радостью всё организуем и постараемся адаптировать набор услуг для вашего бюджета.



Трансфер, который включён в стоимость тура, это не просто автобус. Обычные рейсовые автобусы стартуют от автовокзала на краю центра города и высаживают на острове без доставки пассажиров.



Наш автобус может забрать вас в любой гостинице города, и посадка в самом центре, и на острове всех пассажиров развозит по адресам. Все наши автобусы это 15-20 местные Фиаты, Мерседесы и Форды. Стандартные междугородние автобусы, водители с многолетним опытом поездок на остров.



Так же всегда рады, если вы заказываете гида для трансфера или индивидуальный трансфер, что всегда намного интереснее и увлекательнее, но в цену этого тур продукта это не входит. Постараемся отразить всё это на странице тура как можно быстрее и будем надеяться, что в будущем не будет таких недоразумений.