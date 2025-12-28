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Ольхон, мыс Бурхан и скала Шаманка: 3 дня в сердце священного «моря»

Исследовать остров, послушать легенды, сходить в баню, насладиться панорамами с мыса Будун
Перезагрузиться и ощутить сибирское гостеприимство, изучить таинственный сакральный остров и почувствовать его особую атмосферу — всего за 3 дня вы откроете для себя одно из самых красивых мест на Байкале.

На
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Ольхоне вы увидите уникальные памятники природы: остров Харанцы, мыс Будун, озеро Елга, урочище Песчаное. Узнаете легенды Ольхона и познакомитесь с посёлком Хужир. Прогуляетесь до мыса Бурхан, откуда открывается вид на священную скалу Шаманку.

5
80 отзывов
Ольхон, мыс Бурхан и скала Шаманка: 3 дня в сердце священного «моря»
Ольхон, мыс Бурхан и скала Шаманка: 3 дня в сердце священного «моря»
Ольхон, мыс Бурхан и скала Шаманка: 3 дня в сердце священного «моря»

Описание тура

Организационные детали

Со второй половины марта и до конца апреля не работает ледовая переправа на остров Ольхон и паром, действует водный трансфер, за который взимается плата в размере 500 ₽ с чел. в одну сторону.

Маршрут и тайминг могут быть изменены из-за погоды.

Программа тура по дням

1 день

Переезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса Бурхан

В первый день вы отправляетесь на остров Ольхон, в посёлок Хужир, на комфортном рейсовом автобусе (иногда «газель», но чаще — современные междугородние автобусы-иномарки). Дорога займёт 6-7 часов: с остановкой на обед в придорожном кафе и технической остановкой, паромной переправой и 35 километрами грунтовой дороги по острову от паромной переправы до вашей гостиницы.

По приезде вас встретит гид, вы поужинаете. Перед сном прогуляетесь с гидом до мыса Бурхан, знаменитого священной скалой Шаманка, где, по легенде, обитает главный дух Байкала. Вы сможете ощутить особую энергетику этого места.

Переезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса БурханПереезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса БурханПереезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса БурханПереезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса БурханПереезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса БурханПереезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса БурханПереезд от Иркутска до Хужира, прогулка до мыса Бурхан
2 день

Знакомство с достопримечательностями Ольхона

Сегодня вы отправитесь в обзорную поездку по знаковым местам Ольхона (водитель везёт по острову на УАЗе «Буханке», сборная экскурсия). По дороге увидите памятник природы — остров Харанцы, с трёх сторон обрывающийся в озеро неприступными скалами.

Поедем на высокий мыс Будун, с которого открываются панорамные виды. Дальнейший маршрут приведёт к урочищу Песчаное. Там прогуляемся по песчаному пляжу, посетим сувенирную лавку и небольшой семейный музей в посёлке, где отсутствует свет и связь.

На обед вернёмся в посёлок Хужир. После маршрут продолжится к озеру Елга — небольшому водоёму, отделённому от Байкала песчано-галечной косой.

На обратном пути остановимся на смотровой площадке с видом на посёлок Хужир и мыс Бурхан, пролив Малое Море и горы западного побережья Байкала.

Знакомство с достопримечательностями ОльхонаЗнакомство с достопримечательностями ОльхонаЗнакомство с достопримечательностями ОльхонаЗнакомство с достопримечательностями ОльхонаЗнакомство с достопримечательностями ОльхонаЗнакомство с достопримечательностями ОльхонаЗнакомство с достопримечательностями ОльхонаЗнакомство с достопримечательностями ОльхонаЗнакомство с достопримечательностями ОльхонаЗнакомство с достопримечательностями Ольхона
3 день

Возвращение в Иркутск

Утром после вкусного и сытного завтрака вы отправитесь обратно в Иркутск с остановкой на обед. Прибудете в город в 16:00-17:00.

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник35 991 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Внедорожная групповая поездка по северной части острова Ольхон
  • Билет в Прибайкальский национальный парк
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Проживание
  • Питание - 7200 ₽ (пакет из 2 завтраков и 2 ужинов)
  • Обед в придорожном кафе (300-500 ₽ с человека) по дороге из Иркутска в Хужир и обратно в 1-й и 3-й дни
  • Водный трансфер (со второй половины марта до конца апреля) - 500 ₽ с чел. в одну сторону
  • Конные прогулки
  • Морские экскурсии
  • Прогулка на сапбордах с инструктором
  • Экскурсии на электровелосипедах
  • Баня на берегу
  • Посиделки у костра
  • Массаж
  • Есть возможность по вашему желанию продлить путешествие на 1 или 2 дня: отдохнуть, отправиться на морскую экскурсию, сходить в музей или картинную галерею
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугородних автобусов (между центральным рынком и торговым комплексом, примыкает к улице Тимирязева), 10:00. Если вы уже проживаете в Иркутске, можем встретить вас в центре города
Завершение: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугородних автобусов (между центральным рынком и торговым комплексом, примыкает к улице Тимирязева), 16:00. Возможна небольшая задержка по погодным условиям
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 1846 туристов
Я Дмитрий, родился в Улан-Удэ и учился в Иркутске. Благодаря многолетней работе на Байкале изучил сферу гостеприимства вдоль и поперёк. Мои специализации: остров Ольхон и Бурятия, мореходство на Байкале, ледовые дороги Байкала. Наша команда в первую очередь занимается поездками в городах Иркутск и Улан-Удэ. Специализируемся на путешествиях из города Иркутска на остров Ольхон и из города Улан-Удэ в посёлок Усть-Баргузин.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
78
4
1
3
1
2
1
Г
Очень понравилась поездка! Чудесные места, красивая природа, тишина и спокойствие, отдых от суеты и перезагрузка!
И важно отметить, что главное это место и люди, к которым приезжаешь. Приехав в гостиницу «Лада»,
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я почувствовала себя как дома, очень доброжелательно встретили, прекрасный ужин в уютном кафе при гостинице - цезарь с омулем и запеченный омуль, десерт😊 Душевно поговорили с Дмитрием, он приготовил чудесный травяной чай! В любое время можно прийти в кафе попить чай, кофе и т. д.
И все здесь располагало к отдыху и спокойствию - гостиница очень уютная, рядом с лесом, чудесные сосны, в номере чисто, тепло, приятная деревянная обивка. Расположение гостиницы очень хорошее, у лесной зоны, широкие улицы, недалеко есть большой магазин с продуктами и сувенирами. И легко дойти до набережной и значимых мест.
Все дни питание было очень вкусным, разнообразным, красиво оформленным, как в ресторане.

Поездки на экскурсии организованы с участием местных гидов, сопровождалось интересными рассказами. Я приехала одна, но экскурсия была с группой, что очень порадовало меня, было весело вместе. И также мы были окружены заботой и вниманием, добротой водителя Виктора и гида Аниты, в машине тепло, музыка, интересные истории. Прямо на природе организовали обед, приготовили на костре уху из свежайшего омуля.

Огромная благодарность Дмитрию и всем, кто сделал мою поездку такой чудесной! 🙏🙏🙏 Несомненно, ещё не раз захочется приехать и я снова приеду только в «Ладу» и всем рекомендую!

Очень понравилась поездка! Чудесные места, красивая природа, тишина и спокойствие, отдых от суеты и перезагрузка!
Очень понравилась поездка! Чудесные места, красивая природа, тишина и спокойствие, отдых от суеты и перезагрузка!
Очень понравилась поездка! Чудесные места, красивая природа, тишина и спокойствие, отдых от суеты и перезагрузка!
Очень понравилась поездка! Чудесные места, красивая природа, тишина и спокойствие, отдых от суеты и перезагрузка!
Очень понравилась поездка! Чудесные места, красивая природа, тишина и спокойствие, отдых от суеты и перезагрузка!
Очень понравилась поездка! Чудесные места, красивая природа, тишина и спокойствие, отдых от суеты и перезагрузка!
Очень понравилась поездка! Чудесные места, красивая природа, тишина и спокойствие, отдых от суеты и перезагрузка!
Очень понравилась поездка! Чудесные места, красивая природа, тишина и спокойствие, отдых от суеты и перезагрузка!
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Елена
Найти и забронировать путешествие было проще простого, очень рада что выбрала Дмитрия на Трипстере.
11.09 меня встретили на ЖД вокзале Иркутска и уже в 16 часов я была на острове Ольхон
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в доме отдыха «Лада». Заселилась в уютный номер, меня угостили вкуснейшим бразильским кофе. В 17 часов я уже поехала на экскурсию по острову, которую проводила Любовь Германовна, коренной житель острова. Экскурсия была очень интересной, я очень люблю новые места и узнавать историю каждого места, куда путешествую ☺️ Любовь Германовна очень яркая красивая женщина 😊 после я самостоятельно пошла к Шаманке, предварительно приобретя печенье для духов ☺️ и уже пешком вернулась в «Ладу».
12.09 был очень активным, для начала меня накормили очень вкусным и сытным завтраком, далее мы погнали на северную часть острова Ольхон, первой остановкой был мыс Харанцы, далее было урочище Песчаное, где находится пляж с очень теплым песком, конечно я искупалась, когда еще предстоят такая возможность 🤣 далее мы ехали по дикому бездорожью до скалы Три брата, потом на мыс Хобой невероятной красоты 😍Где мы самостоятельно гуляли. Там я тоже кормила духов и себя сушками 🤭А наш водитель пока в это время приготовил вкусную уху и омуля и засервировал красиво стол в лесу😌 После обеда и отдыха путь мы продолжили до мыса Шунтэ-Левый, где загадывают пол будучи детей и внуков☺️ далее была остановка у Хранителя Байкала, дерева созданное шаманом Даши Намдаковым. Мистика 🌚 Обратно путь был быстрее конечно, очень насыщенный день на эмоции и приключения случился, все почти спали. Гида у нас не было, наш водитель обладал всеми навыками в сфере туризма, отличный парень 😆 в Ладе меня ждал праздничный ужин и я задула свечу в честь моего дня рождения, я объелась конечно за все эти дни … бууузы, омуль… так все вкусно, привезла домой +3 кг🤣 и только положительные эмоции!!!
13.09. Снова наивкуснейший завтрак и трансфер до Иркутска.
Конечно я вернусь снова туда, где душевно принимают и вкусно кормят. Благодарю Дмитрия и Полину и остальную команду за организацию, до встречи ☺️🤗

Найти и забронировать путешествие было проще простого, очень рада что выбрала Дмитрия на Трипстере.
Найти и забронировать путешествие было проще простого, очень рада что выбрала Дмитрия на Трипстере.
Найти и забронировать путешествие было проще простого, очень рада что выбрала Дмитрия на Трипстере.
Найти и забронировать путешествие было проще простого, очень рада что выбрала Дмитрия на Трипстере.
Найти и забронировать путешествие было проще простого, очень рада что выбрала Дмитрия на Трипстере.
Найти и забронировать путешествие было проще простого, очень рада что выбрала Дмитрия на Трипстере.
Найти и забронировать путешествие было проще простого, очень рада что выбрала Дмитрия на Трипстере.
Найти и забронировать путешествие было проще простого, очень рада что выбрала Дмитрия на Трипстере.+1
Найти и забронировать путешествие было проще простого, очень рада что выбрала Дмитрия на Трипстере.
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Юлия
Впечатления потрясающие!!!
Сотрудники гостевого дома Лада прямо умеют показать все гостеприимство и волшебство Байкала. Михаил всегда поможет в любых вопросах и организует любую экскурсию (к стати дешевле, чем через эксурсионном бюро)
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а так же трансфер к экскурсиям или с Иркутска. Спасибо Полине и повару за вкусную традиционную пищу, было очень красиво и вкусно.
Сам гостевой дом стоит поотдаль от центральной дороги, ближе к лесу, что создаёт ощущения полной тишины, безмятежности и уединения с природой.
В номере есть все необходимое, что понадобится(можно ничего с собой не брать). Кровать с ортопедические матрасом это нечто волшебное после экскурсии и прогулки, сон как будто спишь на облачках среди леса.
Очень рекомендую этот гостевой дом, впечатления остаются только положительные.
Брала тур на 3 дня, для знакомства с Байкалом и не сильно устать самое то.

Впечатления потрясающие!!!
Впечатления потрясающие!!!
Впечатления потрясающие!!!
Впечатления потрясающие!!!
Впечатления потрясающие!!!
Впечатления потрясающие!!!
Впечатления потрясающие!!!
Впечатления потрясающие!!!+2
Впечатления потрясающие!!!
Впечатления потрясающие!!!
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С
Рада, что выбрала именно этот тур. Все очень заботливо и душевно. Чувствовала себя дорогим гостем)
По содержанию тура тоже все хорошо, хотя из-за погоды планы изменились, но может так даже и лучше.
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Л
Байкал и Ольхон прекрасен. Эмоции просто зашкаливают, супер, природа, свежесть, воздух, остров как-будто парит между небом и землёй. С удовольствием вернусь на более продолжительный отдых.
Уважаемые туристы, берегите место в которое
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приезжаете, не сорите и не пишите на камнях!
Отель «Лада» понравился, чисто, тихо, уютно, готовят по-домашнему, приветливый персонал, выбирали номер с удобствами, остались очень довольны, определенно рекомендую.
Трансфер который забирает из гостиницы или Центрального рынка -это обычная Газелька, которая заезжает на автовокзал и везёт местных жителей и работников на Ольхон. В ГАЗельке нет места под сумки и чемоданы, сумки наваливают в конце машины у сидений бедных людей, которые последние попали в машину. Кондиционера нет, окна только в начале машины.
3 звезды потому что в описании нет инфы, что трансфер - это обычная маршрутка и экскурсовода нет.
А Байкал и Ольхон бесспорно заслуживают всех звёзд мира!

Байкал и Ольхон прекрасен. Эмоции просто зашкаливают, супер, природа, свежесть, воздух, остров как-будто парит между небом
Байкал и Ольхон прекрасен. Эмоции просто зашкаливают, супер, природа, свежесть, воздух, остров как-будто парит между небом
Байкал и Ольхон прекрасен. Эмоции просто зашкаливают, супер, природа, свежесть, воздух, остров как-будто парит между небом
Байкал и Ольхон прекрасен. Эмоции просто зашкаливают, супер, природа, свежесть, воздух, остров как-будто парит между небом
Байкал и Ольхон прекрасен. Эмоции просто зашкаливают, супер, природа, свежесть, воздух, остров как-будто парит между небом
Байкал и Ольхон прекрасен. Эмоции просто зашкаливают, супер, природа, свежесть, воздух, остров как-будто парит между небом
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Уважаемая Лилия, Спасибо вам большое за ваш развернутый отзыв. Благодарим вас за тёплые слова о Байкале, Ольхоне и нашей гостинице.
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Мы очень рады, что вам понравился тур. Обещаем вам, что будем стараться над повышением качества наших услуг, благодаря вам.

В базовую цену тура включена экскурсия на автомобиле УАЗ "Буханка" по северной части острова Ольхон. Экскурсию обязательно проводит местный гид-водитель. Именно эти люди, зачастую бывшие рыбаки, могут преодолеть все виды бездорожья представленные на маршруте, вкусно накормить всю компанию, а также рассказать что-то от себя про остров и про Байкал.

В первый день тура обязательная прогулка с гидом по местным достопримечательностям. Если вы на неё не попали, мы можем компенсировать вам часть стоимости или сделать подарочный сертификат на будущее.

За дополнительную плату мы всегда готовы предоставить вам отдельного супер гида, который будет рассказывать ещё больше и позволит сформировать более яркое впечатление, но к сожалению в базовую цену эта услуга не входит.

Да, действительно наш автопарк очень большой и вы всегда можете за дополнительную плату заказать более комфортабельный автомобиль или поменять сухопутную экскурсию на морскую. Мы с радостью всё организуем и постараемся адаптировать набор услуг для вашего бюджета.

Трансфер, который включён в стоимость тура, это не просто автобус. Обычные рейсовые автобусы стартуют от автовокзала на краю центра города и высаживают на острове без доставки пассажиров.

Наш автобус может забрать вас в любой гостинице города, и посадка в самом центре, и на острове всех пассажиров развозит по адресам. Все наши автобусы это 15-20 местные Фиаты, Мерседесы и Форды. Стандартные междугородние автобусы, водители с многолетним опытом поездок на остров.

Так же всегда рады, если вы заказываете гида для трансфера или индивидуальный трансфер, что всегда намного интереснее и увлекательнее, но в цену этого тур продукта это не входит. Постараемся отразить всё это на странице тура как можно быстрее и будем надеяться, что в будущем не будет таких недоразумений.

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Л
Поездка была интересной, полезной, хорошо организованной. Нас встретил доброжелательный обслуживающий персонал, окружив своим вниманием. Размещение в отеле Лада, расположенного в зелёной зоне, оставило самые приятные впечатления: чисто, тепло, экологично, благодаря
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деревянной обивке и запаху древесины в номере. Питание было отменным, очень вкусным, красиво оформленным, как в ресторанах, подавались блюда Иркутской (с омулем) и бурятской (с мясом) пиши, а также домашняя выпечка с натуральными местными продуктами, творогом и брусникой. Посещение предложенных локаций на Байкале сопровождалось интересными рассказами. Каждый раз нас погружали в красоты этих уникальных мест. Прямо на природе организовали обед, приготовили на костре уху из свежайшего омуля. Огромная благодарность всему обслуживающему персоналу, поварам. Отдельное спасибо за заботу Дмитрию, Полине, Михаилу.

Поездка была интересной, полезной, хорошо организованной. Нас встретил доброжелательный обслуживающий персонал, окружив своим вниманием. Размещение в
Поездка была интересной, полезной, хорошо организованной. Нас встретил доброжелательный обслуживающий персонал, окружив своим вниманием. Размещение в
Поездка была интересной, полезной, хорошо организованной. Нас встретил доброжелательный обслуживающий персонал, окружив своим вниманием. Размещение в
Поездка была интересной, полезной, хорошо организованной. Нас встретил доброжелательный обслуживающий персонал, окружив своим вниманием. Размещение в
Поездка была интересной, полезной, хорошо организованной. Нас встретил доброжелательный обслуживающий персонал, окружив своим вниманием. Размещение в
Поездка была интересной, полезной, хорошо организованной. Нас встретил доброжелательный обслуживающий персонал, окружив своим вниманием. Размещение в
Поездка была интересной, полезной, хорошо организованной. Нас встретил доброжелательный обслуживающий персонал, окружив своим вниманием. Размещение в
Поездка была интересной, полезной, хорошо организованной. Нас встретил доброжелательный обслуживающий персонал, окружив своим вниманием. Размещение в+2
Поездка была интересной, полезной, хорошо организованной. Нас встретил доброжелательный обслуживающий персонал, окружив своим вниманием. Размещение в
Поездка была интересной, полезной, хорошо организованной. Нас встретил доброжелательный обслуживающий персонал, окружив своим вниманием. Размещение в
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Тур входит в следующие категории Иркутска

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