Знакомство с удивительным миром Байкала.
Вы попадете в хрустальную сказку, где ознакомитесь с местными традиционными блюдами, посетите потрясающие места, прокатитесь с ветерком на хивусе (судно на воздушной подушке). Вы влюбитесь в красоту этого замечательного озера и не захотите с ним расставаться.
Вы попадете в хрустальную сказку, где ознакомитесь с местными традиционными блюдами, посетите потрясающие места, прокатитесь с ветерком на хивусе (судно на воздушной подушке). Вы влюбитесь в красоту этого замечательного озера и не захотите с ним расставаться.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание трансфер
Что вас ожидает: Посетим: остров Ольхон, скалу Шаманка, мыс Хобой. Увидим, гроты, наплески, пузырьки, сосульки, фантастический лёд Байкала. Вы увидите уникальное место, возрастом старше Байкала. Этим степям 300-400 миллионов лет. Здесь можно увидеть Байкал с высоты птичьего полёта, наскальные рисунки прибайкальских кочевников. Остров Огой и ступа Просветления являются местом силы шаманов. Сделаем фото на фоне мыса Коготь Дракона. Байкальская уха на льду и настойка на кедровых орешках дополнят ярких эмоций. Желающие смогут покататься на коньках. Важная информация:
Возьмите с собой наличные деньги, теплую одежду, для бани: купальную одежду.
28 декабря, 16 февраля, 21 февраля в 09:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Малого моря
- Экскурсия на хивусе (судно на воздушной подушке)
- Экскурсия в Тажеранскии степи
- Остров акватории Байкала
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Проживание в благоустроенных двухместных номерах
- Питание: 4 завтрака, 3 обеда, 4 ужина
- Экскурсии и полное сопровождение во все дни прибывания.
- Разрешение в национальный парк
- Поцелуй Байкала
Что не входит в цену
- Перелет до Иркутска и обратно
- 2 обеда оплачиваются (1 и 5 день поездки)
- Прокат коньков, баня, сувениры
- Все доп расходы не входящие в программу
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: 28 декабря, 16 февраля, 21 февраля в 09:00
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Наличные деньги
- Теплая одежда
- Для бани: купальную одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Иркутска
Похожие туры из Иркутска
3 дня
Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне
Пообедать прямо на льду Байкала, проводить закат у Шаманки и увидеть Ступу Просветления
Начало: Иркутск, 09:30-10:00
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
55 500₽ за человека
5 дней
Лед Байкала и величие Саян в феврале и марте
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 65 000₽ за человека
5 дней
Байкальский лёд
Начало: Г. Иркутск
10 фев в 10:00
14 фев в 10:00
от 143 010₽ за человека