Про лёд Байкала

Знакомство с удивительным миром Байкала.

Вы попадете в хрустальную сказку, где ознакомитесь с местными традиционными блюдами, посетите потрясающие места, прокатитесь с ветерком на хивусе (судно на воздушной подушке). Вы влюбитесь в красоту этого замечательного озера и не захотите с ним расставаться.
Про лёд Байкала
Про лёд Байкала
Про лёд Байкала
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание трансфер

Что вас ожидает: Посетим: остров Ольхон, скалу Шаманка, мыс Хобой. Увидим, гроты, наплески, пузырьки, сосульки, фантастический лёд Байкала. Вы увидите уникальное место, возрастом старше Байкала. Этим степям 300-400 миллионов лет. Здесь можно увидеть Байкал с высоты птичьего полёта, наскальные рисунки прибайкальских кочевников. Остров Огой и ступа Просветления являются местом силы шаманов. Сделаем фото на фоне мыса Коготь Дракона. Байкальская уха на льду и настойка на кедровых орешках дополнят ярких эмоций. Желающие смогут покататься на коньках. Важная информация:
Возьмите с собой наличные деньги, теплую одежду, для бани: купальную одежду.

28 декабря, 16 февраля, 21 февраля в 09:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бухта Малого моря
  • Экскурсия на хивусе (судно на воздушной подушке)
  • Экскурсия в Тажеранскии степи
  • Остров акватории Байкала
Что включено
  • Трансфер по всему маршруту
  • Проживание в благоустроенных двухместных номерах
  • Питание: 4 завтрака, 3 обеда, 4 ужина
  • Экскурсии и полное сопровождение во все дни прибывания.
  • Разрешение в национальный парк
  • Поцелуй Байкала
Что не входит в цену
  • Перелет до Иркутска и обратно
  • 2 обеда оплачиваются (1 и 5 день поездки)
  • Прокат коньков, баня, сувениры
  • Все доп расходы не входящие в программу
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: 28 декабря, 16 февраля, 21 февраля в 09:00
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Наличные деньги
  • Теплая одежда
  • Для бани: купальную одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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