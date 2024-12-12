Что вас ожидает: Посетим: остров Ольхон, скалу Шаманка, мыс Хобой. Увидим, гроты, наплески, пузырьки, сосульки, фантастический лёд Байкала. Вы увидите уникальное место, возрастом старше Байкала. Этим степям 300-400 миллионов лет. Здесь можно увидеть Байкал с высоты птичьего полёта, наскальные рисунки прибайкальских кочевников. Остров Огой и ступа Просветления являются местом силы шаманов. Сделаем фото на фоне мыса Коготь Дракона. Байкальская уха на льду и настойка на кедровых орешках дополнят ярких эмоций. Желающие смогут покататься на коньках. Важная информация:

Возьмите с собой наличные деньги, теплую одежду, для бани: купальную одежду.