Лучшее за 3 дня. Лёд

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Акция! Последнее место для девушки (женское подселение) в заезд с 19 февраля! Стоимость всего 71 570 рублей вместо 84 200 рублей! Выгода 12 630 рублей! Специально для вас мы приготовили тур, в котором всего за 3 дня вы посетите топовые локации: увидите чистый лёд, знаменитые пузырьки, наплески и гроты.

Вас ждет короткое, но насыщенное путешествие, в котором собрано всё самое красивое, яркое и вкусное!
Лучшее за 3 дня. Лёд
Лучшее за 3 дня. Лёд
Лучшее за 3 дня. Лёд
Ближайшие даты:
17
фев
19
фев
21
фев
23
фев
25
фев
27
фев
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даты

Что вас ожидает:

Гастрономическое приключение
Гастрономическое приключение
Отведаем традиционные блюда байкальской и бурятской кухни
Ледовые забавы
Ледовые забавы
Покатаемся на коньках, сыграем в гольф или хоккей прямо на льду Байкала
Зажигательная этно-программа
Зажигательная этно-программа
Пройдём обряд очищения огнём, послушаем горловое пение и научимся национальному танцу "ёхор"
Поцелуй Байкала
Поцелуй Байкала
Сделаем глоток чистейшей воды прямо из озера!
Места Силы
Места Силы
Посетим места, наполненные энергией — скалу Шаманка и буддийскую ступу Просветления
Ледовая станция "Боро-Боро"
Ледовая станция "Боро-Боро"
Услышим «дыхание Байкала» в ледовом тоннеле и сделаем необычные фотографии с тюльпанами

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Тажеранские степи - Малое Море

Встреча в аэропорту с гидом до 09:30.

Отправление навстречу Байкалу и льду на комфортабельном автобусе Toyota Hiace.

11:30 Остановка в этнопарке «Золотая Орда».

Здесь вы пройдёте обряд очищения огнём, послушаете завораживающее горловое пение и научитесь танцевать национальный танец «Ёхор».

Вы попробуете обед из блюд бурятской кухни, приготовленный по семейным рецептам, бережно передающимся из поколения в поколение.

16:00Трансфер через пролив Ольхонские ворота до отеля Baikal View.

17:30 Размещения в отеле, прогулка на Байкал и по окрестностям.

19:00 Вечером гид расскажет о Байкале, познакомит с картой региона.

Ужин – самостоятельно.

  • питание включено: обед в этно-парке.
  • 290 км на автобусе, 5 часов переездов, 3 часа экскурсий и прогулок.
Иркутск - Тажеранские степи - Малое МореИркутск - Тажеранские степи - Малое МореИркутск - Тажеранские степи - Малое МореИркутск - Тажеранские степи - Малое Море
2 день

По Малому Морю. Станция «Боро-Боро»

08:30 Завтрак.

09:30 Выход из отеля.

Трансфер к берегу Байкала.

10:00 Посадка в скоростной катер на воздушной подушке «Хивус», отправление на экскурсию по Малому Морю.

14:00-17:00 Обед и посещение станции Боро-Боро.

Вы будете обедать в самом необычном ресторане – на полярной станции «Боро-Боро»: ароматная ангарская форель горячего копчения, наваристая уха и разнообразие сибирских домашних разносолов.

На «Боро-Боро» вы сможете услышать «дыхание Байкала» в ледовом тоннеле, сделать необычные фотографии с подледными тюльпанами, посетить настоящее снежное иглу, покататься на финских санках и даже отправить открытку прямо из сердца Байкала.

Вы увидите одно из самых красивых мест Ольхона: 13 столбов сэргэ в разноцветных ленточках, упирающиеся вершинами в небо.

17:15 Возвращение в отель, свободное время.

  • Питание: завтрак в отеле, комплексный обед на полярной станции «Боро-Боро»;
  • около 100 км на аэроходе «Хивус», 7 часов переездов и прогулок.
По Малому Морю. Станция «Боро-Боро»По Малому Морю. Станция «Боро-Боро»По Малому Морю. Станция «Боро-Боро»По Малому Морю. Станция «Боро-Боро»По Малому Морю. Станция «Боро-Боро»По Малому Морю. Станция «Боро-Боро»
3 день

Хужир - юг Малого Моря - пролив Ольхонские Ворота - бухта Ая - МРС - Иркутск

08:30 Завтрак.

09:30 Выход из отеля.

Трансфер к берегу Байкала.

10:00 Посадка в аэроход.

Продолжение исследований Малого Моря.

В программе посещения: о. Огой, прогулка к ступе Просветления, м. Хоргой, о. Хубын, м. Кобылья Голова (список может меняться в зависимости от снежно-ледовой обстановки).

12:30 Обед.

13:30 После обеда мы посетим залив Загли, выйдем в Большой Байкал через пролив Ольхонские Ворота и пройдем через бухту Орсо и бухту Ая.

Нас ждут сани, хоккей на льду и другие активности.

17:00 Возвращение на МРС, посадка в микроавтобус.

17:30 Отправление в Иркутск.

21:30 Прибытие в отель.

  • питание: завтрак в отеле, обед в кафе.
  • около 120 км на аэроходе «Хивус», 260 км на автобусе, ~4 часа переездов на автобусе, 7 часов переездов и прогулок.
Хужир - юг Малого Моря - пролив Ольхонские Ворота - бухта Ая - МРС - ИркутскХужир - юг Малого Моря - пролив Ольхонские Ворота - бухта Ая - МРС - ИркутскХужир - юг Малого Моря - пролив Ольхонские Ворота - бухта Ая - МРС - ИркутскХужир - юг Малого Моря - пролив Ольхонские Ворота - бухта Ая - МРС - ИркутскХужир - юг Малого Моря - пролив Ольхонские Ворота - бухта Ая - МРС - Иркутск
4 день

Отъезд

В зависимости от вашего рейса – отправляйтесь в аэропорт (время в пути около 30 минут) или погуляйте по городу, с удовольствием порекомендуем интересные маршруты и вкусные заведения.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека при присоединении к группе, руб:

Обычные даты

Праздничные даты

21.02-24.02, 23.02-26.02, 7.03-10.03

84 20088 350

Доплата за одноместное размещение 21 000 руб.

Стоимость индивидуального тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

Размер группыСтоимость после 1.12Акция РБ до 1.12
6 человек99 10094 300
4 человека131 800125 450
2 человека230 000218 900

Варианты проживания

Отель «Baikal View Hotel»

2 ночи
Отель расположен на самом большом острове озера Байкал - острове Ольхон, в двух километрах от поселка Хужир и всего в 700 метрах от берега озера Байкал.
Номер категории «Стандарт»:
  • Предметы индивидуального пользования;
  • Полотенца;
  • Холодильник;
  • Бесплатный Wi-Fi;
  • Фен;
  • Тапочки;
  • Чайные принадлежности;
  • TV.
Отель «Baikal View Hotel»Отель «Baikal View Hotel»Отель «Baikal View Hotel»Отель «Baikal View Hotel»Отель «Baikal View Hotel»Отель «Baikal View Hotel»

Irkutsk City Center

1 ночь
Отель расположен в самом центре Иркутска, 25 минут до аэропорта, 10 минут до ж/д вокзала. Уютное кафе на территории.
Двухместные номера категории Deluxe:
  • Гигиенический набор;
  • Полотенца;
  • Чайник;
  • Холодильник;
  • TV;
  • Шкаф для одежды;
  • Зеркало;
  • Обеденный стол и стулья.
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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе:1 день - обед2 день - завтрак, обед3 день - завтрак, обед4 день - завтрак
  • 1 день - обед
  • 2 день - завтрак, обед
  • 3 день - завтрак, обед
  • 4 день - завтрак
  • Услуги профессионального гида по Байкалу, 3 дня
  • Фрахт судна на воздушной подушке «Хивус-10», 2 дня
  • Фольклорная программа в этнопарке «Золотая Орда»
  • Трансферы по программе
  • Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Сувенирная продукция
  • Аренда коньков
  • Трансфер в аэропорт в 4-й день
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь

В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь – это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами.

Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость.

Верхняя одежда

Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра).

Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet. Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь – это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток.

Шапка и варежки

Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой.

перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.

Термобельё

Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera.

Помимо всего вышеперечисленного, не забудьте:

  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • налобный фонарик (и запасные батарейки);
  • треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки;
  • купальные принадлежности (Если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. При желании Вы можете приобрести страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что со связью на Байкале?

На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота). Лучше всего ловят МТС и Теле 2. Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн.

Устойчивая телефонная связь есть в Иркутске, Листвянке, Улан-Удэ., Северобайкальске.

На Малом Море, на Ольхоне (в Хужире), мобильный интернет не обладает высокой скоростью и не всегда стабилен.

Часто во время переездов (по земле/воде/льду) и пеших/водных переходов связь слабая и фрагментарная, либо отсутствует.

Какая будет погода?

Средние температуры конца декабря-начала января: -12, -15 градусов. Возможны заморозки до – 20, но и возможны потепления до -5. Бывает ветер.

С начала марта на Байкал приходит весна. Дневные температуры растут с каждым днем. Солнечные лучи отражаются от снега и ледяной поверхности озера, создавая благоприятные условия для отдыха. Однако резкое падение температур и сильные ветра все же возможны. Средние дневные температуры марта от -5 до -15° С, ночью температура может опускаться до -25°С.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
19 фев 2024
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и
Е
2 мар 2023
Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
А
1 мар 2023
Было здорово и интересно

Тур входит в следующие категории Иркутска

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