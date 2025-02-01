Про природу Байкала можно написать эссе, но мы лучше покажем вам её вживую в наших фото-турах, из которых вы привезете невероятные фотографии! Для вас — профессиональный фотограф, дрон, хаски, лучшие локации, море красивых фоток и незабываемых ощущений — всё это в одной поездке!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание тура
Знакомство с Байкалом и ОльхономПосле встречи в аэропорту мы отвезём вас в кафе на завтрак, а затем отправимся в путь на Ольхон. В зависимости от сезона, вы полюбуетесь невероятно прозрачной водой или пузырьками, застывшими в толще льда — в любом случае, впечатления вас ждут незабываемые. В первый день мы посетим Тажеранскую степь и Мраморный карьер, во второй отправимся на мыс Бурхан и скалу Шаманка, чтобы устроить пикник на обрыве. Закаты будем встречать в самых живописных местах вроде мыса Огой, или Клык дракона, а также побываем на самой северной точке Ольхона — мысе Хобой. Зимой можно будет прокатиться по льду на коньках или ватрушке, и в любое время года — сфотографироваться с дружелюбными хаски в питомнике. Важная информация:• Тур состоится при наборе группы от 3 человек. Максимальное число участников — 6 человек.
- Встреча в аэропорту в 09:30, время прилета — до 09:00.
- В зимне-весенний период одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.
- В летне-осенний период на Байкале тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобную треккинговую обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку.
В любые даты по запросу с февраля по март
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Ольхон
- Мраморный карьер
- Тажеранская степь
- Мыс Бурхан
- Скала Шаманка
- Скала Трезубец
- Остров Огой
- Мыс Хобой
Что включено
- Профессиональный фотограф на протяжении всей программы
- Аренда дрона во 2-й день
- 13 топовых локаций
- 26 фото в обработке
- Весь исходный материал
- Катание на ватрушке (бонус)
- Все трансферы по программе
- Аренда коньков
- Разрешение на посещение Национального Парка
- Питание по программе
- Проживание в отеле (двухместные благоустроенные номера)
Что не входит в цену
- Авиа перелёт до Иркутска и обратно
- Проживание в Иркутске в 3-й день
- Питание, которое не входит в программу
Место начала и завершения?
Иркутск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любые даты по запросу с февраля по март
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Зимне-весенний период:
- Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько, запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ - термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая
- Летне-осенний период:
- Хотя летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик шорты, купальные принадлежности, полотенце головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобную треккинговую
- Обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Иркутска
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