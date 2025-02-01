Знакомство с Байкалом и Ольхоном

Встреча в аэропорту в 09:30, время прилета — до 09:00.

В зимне-весенний период одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.

В летне-осенний период на Байкале тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобную треккинговую обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку.

После встречи в аэропорту мы отвезём вас в кафе на завтрак, а затем отправимся в путь на Ольхон. В зависимости от сезона, вы полюбуетесь невероятно прозрачной водой или пузырьками, застывшими в толще льда — в любом случае, впечатления вас ждут незабываемые. В первый день мы посетим Тажеранскую степь и Мраморный карьер, во второй отправимся на мыс Бурхан и скалу Шаманка, чтобы устроить пикник на обрыве. Закаты будем встречать в самых живописных местах вроде мыса Огой, или Клык дракона, а также побываем на самой северной точке Ольхона — мысе Хобой. Зимой можно будет прокатиться по льду на коньках или ватрушке, и в любое время года — сфотографироваться с дружелюбными хаски в питомнике. Важная информация:• Тур состоится при наборе группы от 3 человек. Максимальное число участников — 6 человек.