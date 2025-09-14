Встреча участников и посадка в автобус нашей компании пройдут с 8:00 до 10:00 по местному времени. После сбора группы мы отправимся в музей под открытым небом «Тальцы» (около 50 км). Здесь собраны образцы деревянного зодчества народов Восточной Сибири 17 века — начала 20 века: тофаларские и эвенкийские стойбища, деревянная церковь, водяные мельницы, старинные дома и охотничья заимка.

После экскурсии по музею — обед в этническом кафе с блюдами сибирской кухни.

Затем переезд в посёлок Листвянка с короткой остановкой напротив Шаман-камня у устья Ангары. Мы увидим живописные берега Байкала, зайдём в музей Лимнологического института, где представлены рыбы и нерпы в аквариумах.

После экскурсии отправимся в Байкальск (около 2,5 часов в пути). Дорога пройдёт вдоль Приморского хребта по трассе М53. По прибытии разместимся в отеле и поужинаем.