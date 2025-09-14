Описание тура
Организационные детали
Что необходимо взять с собой:
- Спортивную обувь.
- Солнцезащитные очки.
- Свои удочки по желанию.
- Купальные принадлежности, крем от загара.
- Пластиковые бутылочки под минеральную воду.
- Лёгкую не родуваемую куртку.
Обратите внимание: обувь должна быть удобной, с нескользящей подошвой (кроссовки, трекинговая обувь). В 4-й день с собой необходимо взять дождевик, головной убор (кепка, панама, платок), купальник, фляжку с водой
Программа тура по дням
Музей деревянного зодчества «Тальцы», прогулка по Листвянке, музей Байкала и ужин на берегу озера
Встреча участников и посадка в автобус нашей компании пройдут с 8:00 до 10:00 по местному времени. После сбора группы мы отправимся в музей под открытым небом «Тальцы» (около 50 км). Здесь собраны образцы деревянного зодчества народов Восточной Сибири 17 века — начала 20 века: тофаларские и эвенкийские стойбища, деревянная церковь, водяные мельницы, старинные дома и охотничья заимка.
После экскурсии по музею — обед в этническом кафе с блюдами сибирской кухни.
Затем переезд в посёлок Листвянка с короткой остановкой напротив Шаман-камня у устья Ангары. Мы увидим живописные берега Байкала, зайдём в музей Лимнологического института, где представлены рыбы и нерпы в аквариумах.
После экскурсии отправимся в Байкальск (около 2,5 часов в пути). Дорога пройдёт вдоль Приморского хребта по трассе М53. По прибытии разместимся в отеле и поужинаем.
Водное путешествие по Байкалу, экскурсия по Кругобайкальской железной дороге и ужин под звуки саксофона
После раннего завтрака в формате «шведского стола» мы отправимся в водное путешествие по Байкалу на быстроходном катере. Наш маршрут пройдёт вдоль западного берега озера, где расположена знаменитая Кругобайкальская железная дорога.
Пешая экскурсия по КБЖД позволит увидеть тоннели Малый и Большой Колокольный, каменные галереи, два моста и скалистое побережье с местом гнездования серебристой чайки — «Птичий базар». Мы также познакомимся с природой Байкала: редкими растениями, бабочками-аполлонами и махаонами, полосатыми шмелями.
После прогулки нас ждёт обед в живописной бухте Баклань. В меню — уха из байкальской рыбы с богородской травой, кебабы из мраморной говядины, салат из свежих овощей, пирог с черёмухой и чай «Морской».
Далее — отдых и купание на берегу Байкала. Затем вернёмся в Байкальск на катере, наслаждаясь видами юго-восточного побережья.
Вечером совершим подъём на кресельном подъемнике к вершине Хамар-Дабана — с высоты 900 метров откроются впечатляющие панорамы Южного Байкала.
В 20:00 — закрытый ужин в ресторане Байкальска. Вечер с саксофоном и блюдами байкальской кухни станет красивым завершением дня.
Прогулка к озёрам, пикник у горной реки, Гранатовый пляж, банька на берегу
После завтрака мы отправимся в поездку к Тёплым озёрам, расположенным у подножия гор Хамар-Дабана, примерно в 45 км от Байкальска. В окружении густой тайги и горных вершин находятся три живописных водоёма — Изумрудное, Сказка и Мёртвое (или Радоновое). Прогуляемся к каждому из них и при желании поднимемся по тропе к вершине горы Шапка Мономаха.
Купание в тёплой воде озёр — давняя традиция путешественников. При желании можно воспользоваться прокатом лодок и катамаранов. После отдыха нас ждёт пикник на природе у горной реки: таёжный суп из оленины, омуль горячего копчения на ольховой щепе, овощной салат с кедровыми орешками, запечённый картофель, пирог с брусникой и чай на травах.
Вернёмся в Байкальск и пройдёмся по Гранатовому пляжу. Здесь можно отдохнуть, искупаться и поискать на берегу разноцветные камни — гранаты, кварцы, амазониты и другие минералы.
Вечером вас ждёт баня на берегу Байкала — с пихтовыми вениками, ароматным паром и возможностью окунуться прямо в озеро.
После возвращения в отель — ужин в ресторане.
Активности по желанию и за дополнительную плату:
1. Медитация на Байкале — мастер-класс по созерцательным практикам с рассказом об энергетике озера.
2. Творческий вечер с художником и бардом Юрием Алексеевым.
3. Встреча заката на Байкале с исполнением старинных казачьих песен фольклорного коллектива «Светёлка».
Байкальский биосферный заповедник, треккинг в горах Хамар-Дабана, обед на берегу Байкала
Сегодня отправимся в Байкальский биосферный заповедник, расположенный в живописных горах Хамар-Дабана.
Вас ждёт треккинг по таёжной тропе Хамар-Дабана к водопаду на реке Осиновка. Путь проходит через подвесные мосты, заросли кедров и папоротников. Для тех, кто не участвует в походе, предусмотрена лёгкая прогулка по экологической тропе с экскурсоводом.
Пообедаем на природе с видом на Байкал. В меню фермерский суп, кебабы из мраморного мяса, картофель с зеленью, салат с кедровыми орешками, яблочный пирог и чай на травах. Посетим визит-центр «Байкал заповедный». Здесь представлены интерактивные экспозиции, посвящённые природе и истории Байкала. Мы увидим вольер с соболями по кличкам Гром и Тучка.
Экскурсия завершится у старого причала ледоколов «Байкал» и «Ангара». После прогулки отдохнём на берегу Байкала, искупаемся и насладимся закатом.
Вечером возвращение в Байкальск и ужин в ресторане отеля.
Рекомендации: удобная треккинговая обувь, дождевик, головной убор, купальные принадлежности, фляжка с водой. На территории заповедника отсутствует сотовая связь.
Экскурсия в минералогическом музее в Слюдянке, Аршанские минеральные источники, буддийский ритуал и знакомство с маралами
Сегодня вас ждёт экскурсия в Слюдянку, где в 18 веке были обнаружены залежи уникального минерала — слюды-флагопита. Мы ближе познакомимся с историей добычи в частном минералогическом музее Валерия Жигалова, где собрано более 11 тысяч экземпляров.
Дальше отправимся к Аршанским минеральным источникам в Тункинской долине. По пути остановимся у буддийских святынь, проведём ритуал возле буддийской ступы «Даши Гоман», побываем у культового места шаманов и узнаем про обряды подношения духам.
По прибытии в Аршан начнём дегустацию минеральных вод. Здесь множество источников, разных по составу и температуре. Они благотворно влияют на здоровье.
Прогуляемся до водопада вдоль реки Кынгырги, по живописному каньону. По пути будем любоваться зарослями брусники, черники и рододендронов. Пообедаем блюдами бурятской кухни. Вас ждут праздничное мясное блюдо буузы (немного похоже на манты) и другие национальные блюда.
После посетим монгольский рынок и побываем в буддийском храме. Затем поедем в этнокомплекс «Саянский марал», чтобы увидеть величественных маралов и даже покормить животных с рук.
На обратном пути мы остановимся у единственного в мире железнодорожного вокзала из белого и розового мрамора. По прибытии в отель — ужин в ресторане.
Продолжительность экскурсии 12 часов.
Отъезд
В 8:00 позавтракаем и поедем обратно в Иркутск. Прибытие в город — в 11:30.
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Услуги профессиональных гидов-экскурсоводов, проводников-инструкторов
- Экскурсии и активности по программе
- Разовое посещение бассейна
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - 5000 ₽
