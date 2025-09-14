Мои заказы

1000 и 1 впечатление на Байкале (всё включено): этнопогружение, кухня, треккинг и необычные локации

Прокатиться на судне, увидеть маралов, пройти буддийский обряд и прогуляться к горным озёрам
Что получится, если объединить лучшие локации и неизведанные места, активные прогулки и приятный отдых на берегу озера, комфорт и единение с природой? Получится наш тур — море впечатлений, гастрономических открытий
и захватывающих видов гарантированы.

Мы прокатимся по озеру на катере, исследуем тоннели Кругобайкальской железной дороги, посетим музей деревянного зодчества «Тальцы» и познакомимся с буддийскими и шаманскими ритуалами. Вас ждёт прогулка к горным озёрам, треккинг к водопаду и ужин на берегу в сопровождении саксофона.

А ещё вы продегустируете минеральные воды в Аршане, понаблюдаете за соболями и покормите с рук маралов. В стоимость уже включено трёхразовое питание. Вы попробуете блюда из дичи, копчёного омуля, традиционные буузы и другие изыски.

Описание тура

Организационные детали

Что необходимо взять с собой:

  • Спортивную обувь.
  • Солнцезащитные очки.
  • Свои удочки по желанию.
  • Плащ на случай дождя.
  • Купальные принадлежности, крем от загара.
  • Пластиковые бутылочки под минеральную воду.
  • Лёгкую не родуваемую куртку.

Обратите внимание: обувь должна быть удобной, с нескользящей подошвой (кроссовки, трекинговая обувь). В 4-й день с собой необходимо взять дождевик, головной убор (кепка, панама, платок), купальник, фляжку с водой

Программа тура по дням

1 день

Музей деревянного зодчества «Тальцы», прогулка по Листвянке, музей Байкала и ужин на берегу озера

Встреча участников и посадка в автобус нашей компании пройдут с 8:00 до 10:00 по местному времени. После сбора группы мы отправимся в музей под открытым небом «Тальцы» (около 50 км). Здесь собраны образцы деревянного зодчества народов Восточной Сибири 17 века — начала 20 века: тофаларские и эвенкийские стойбища, деревянная церковь, водяные мельницы, старинные дома и охотничья заимка.

После экскурсии по музею — обед в этническом кафе с блюдами сибирской кухни.

Затем переезд в посёлок Листвянка с короткой остановкой напротив Шаман-камня у устья Ангары. Мы увидим живописные берега Байкала, зайдём в музей Лимнологического института, где представлены рыбы и нерпы в аквариумах.

После экскурсии отправимся в Байкальск (около 2,5 часов в пути). Дорога пройдёт вдоль Приморского хребта по трассе М53. По прибытии разместимся в отеле и поужинаем.

Музей деревянного зодчества «Тальцы», прогулка по Листвянке, музей Байкала и ужин на берегу озераМузей деревянного зодчества «Тальцы», прогулка по Листвянке, музей Байкала и ужин на берегу озераМузей деревянного зодчества «Тальцы», прогулка по Листвянке, музей Байкала и ужин на берегу озераМузей деревянного зодчества «Тальцы», прогулка по Листвянке, музей Байкала и ужин на берегу озераМузей деревянного зодчества «Тальцы», прогулка по Листвянке, музей Байкала и ужин на берегу озераМузей деревянного зодчества «Тальцы», прогулка по Листвянке, музей Байкала и ужин на берегу озера
2 день

Водное путешествие по Байкалу, экскурсия по Кругобайкальской железной дороге и ужин под звуки саксофона

После раннего завтрака в формате «шведского стола» мы отправимся в водное путешествие по Байкалу на быстроходном катере. Наш маршрут пройдёт вдоль западного берега озера, где расположена знаменитая Кругобайкальская железная дорога.

Пешая экскурсия по КБЖД позволит увидеть тоннели Малый и Большой Колокольный, каменные галереи, два моста и скалистое побережье с местом гнездования серебристой чайки — «Птичий базар». Мы также познакомимся с природой Байкала: редкими растениями, бабочками-аполлонами и махаонами, полосатыми шмелями.

После прогулки нас ждёт обед в живописной бухте Баклань. В меню — уха из байкальской рыбы с богородской травой, кебабы из мраморной говядины, салат из свежих овощей, пирог с черёмухой и чай «Морской».

Далее — отдых и купание на берегу Байкала. Затем вернёмся в Байкальск на катере, наслаждаясь видами юго-восточного побережья.

Вечером совершим подъём на кресельном подъемнике к вершине Хамар-Дабана — с высоты 900 метров откроются впечатляющие панорамы Южного Байкала.

В 20:00 — закрытый ужин в ресторане Байкальска. Вечер с саксофоном и блюдами байкальской кухни станет красивым завершением дня.

Водное путешествие по Байкалу, экскурсия по Кругобайкальской железной дороге и ужин под звуки саксофонаВодное путешествие по Байкалу, экскурсия по Кругобайкальской железной дороге и ужин под звуки саксофонаВодное путешествие по Байкалу, экскурсия по Кругобайкальской железной дороге и ужин под звуки саксофонаВодное путешествие по Байкалу, экскурсия по Кругобайкальской железной дороге и ужин под звуки саксофонаВодное путешествие по Байкалу, экскурсия по Кругобайкальской железной дороге и ужин под звуки саксофонаВодное путешествие по Байкалу, экскурсия по Кругобайкальской железной дороге и ужин под звуки саксофонаВодное путешествие по Байкалу, экскурсия по Кругобайкальской железной дороге и ужин под звуки саксофона
3 день

Прогулка к озёрам, пикник у горной реки, Гранатовый пляж, банька на берегу

После завтрака мы отправимся в поездку к Тёплым озёрам, расположенным у подножия гор Хамар-Дабана, примерно в 45 км от Байкальска. В окружении густой тайги и горных вершин находятся три живописных водоёма — Изумрудное, Сказка и Мёртвое (или Радоновое). Прогуляемся к каждому из них и при желании поднимемся по тропе к вершине горы Шапка Мономаха.

Купание в тёплой воде озёр — давняя традиция путешественников. При желании можно воспользоваться прокатом лодок и катамаранов. После отдыха нас ждёт пикник на природе у горной реки: таёжный суп из оленины, омуль горячего копчения на ольховой щепе, овощной салат с кедровыми орешками, запечённый картофель, пирог с брусникой и чай на травах.

Вернёмся в Байкальск и пройдёмся по Гранатовому пляжу. Здесь можно отдохнуть, искупаться и поискать на берегу разноцветные камни — гранаты, кварцы, амазониты и другие минералы.

Вечером вас ждёт баня на берегу Байкала — с пихтовыми вениками, ароматным паром и возможностью окунуться прямо в озеро.
После возвращения в отель — ужин в ресторане.

Активности по желанию и за дополнительную плату:
1. Медитация на Байкале — мастер-класс по созерцательным практикам с рассказом об энергетике озера.
2. Творческий вечер с художником и бардом Юрием Алексеевым.
3. Встреча заката на Байкале с исполнением старинных казачьих песен фольклорного коллектива «Светёлка».

Прогулка к озёрам, пикник у горной реки, Гранатовый пляж, банька на берегуПрогулка к озёрам, пикник у горной реки, Гранатовый пляж, банька на берегуПрогулка к озёрам, пикник у горной реки, Гранатовый пляж, банька на берегуПрогулка к озёрам, пикник у горной реки, Гранатовый пляж, банька на берегуПрогулка к озёрам, пикник у горной реки, Гранатовый пляж, банька на берегу
4 день

Байкальский биосферный заповедник, треккинг в горах Хамар-Дабана, обед на берегу Байкала

Сегодня отправимся в Байкальский биосферный заповедник, расположенный в живописных горах Хамар-Дабана.

Вас ждёт треккинг по таёжной тропе Хамар-Дабана к водопаду на реке Осиновка. Путь проходит через подвесные мосты, заросли кедров и папоротников. Для тех, кто не участвует в походе, предусмотрена лёгкая прогулка по экологической тропе с экскурсоводом.

Пообедаем на природе с видом на Байкал. В меню фермерский суп, кебабы из мраморного мяса, картофель с зеленью, салат с кедровыми орешками, яблочный пирог и чай на травах. Посетим визит-центр «Байкал заповедный». Здесь представлены интерактивные экспозиции, посвящённые природе и истории Байкала. Мы увидим вольер с соболями по кличкам Гром и Тучка.

Экскурсия завершится у старого причала ледоколов «Байкал» и «Ангара». После прогулки отдохнём на берегу Байкала, искупаемся и насладимся закатом.

Вечером возвращение в Байкальск и ужин в ресторане отеля.

Рекомендации: удобная треккинговая обувь, дождевик, головной убор, купальные принадлежности, фляжка с водой. На территории заповедника отсутствует сотовая связь.

Байкальский биосферный заповедник, треккинг в горах Хамар-Дабана, обед на берегу БайкалаБайкальский биосферный заповедник, треккинг в горах Хамар-Дабана, обед на берегу БайкалаБайкальский биосферный заповедник, треккинг в горах Хамар-Дабана, обед на берегу БайкалаБайкальский биосферный заповедник, треккинг в горах Хамар-Дабана, обед на берегу БайкалаБайкальский биосферный заповедник, треккинг в горах Хамар-Дабана, обед на берегу БайкалаБайкальский биосферный заповедник, треккинг в горах Хамар-Дабана, обед на берегу Байкала
5 день

Экскурсия в минералогическом музее в Слюдянке, Аршанские минеральные источники, буддийский ритуал и знакомство с маралами

Сегодня вас ждёт экскурсия в Слюдянку, где в 18 веке были обнаружены залежи уникального минерала — слюды-флагопита. Мы ближе познакомимся с историей добычи в частном минералогическом музее Валерия Жигалова, где собрано более 11 тысяч экземпляров.

Дальше отправимся к Аршанским минеральным источникам в Тункинской долине. По пути остановимся у буддийских святынь, проведём ритуал возле буддийской ступы «Даши Гоман», побываем у культового места шаманов и узнаем про обряды подношения духам.

По прибытии в Аршан начнём дегустацию минеральных вод. Здесь множество источников, разных по составу и температуре. Они благотворно влияют на здоровье.

Прогуляемся до водопада вдоль реки Кынгырги, по живописному каньону. По пути будем любоваться зарослями брусники, черники и рододендронов. Пообедаем блюдами бурятской кухни. Вас ждут праздничное мясное блюдо буузы (немного похоже на манты) и другие национальные блюда.

После посетим монгольский рынок и побываем в буддийском храме. Затем поедем в этнокомплекс «Саянский марал», чтобы увидеть величественных маралов и даже покормить животных с рук.

На обратном пути мы остановимся у единственного в мире железнодорожного вокзала из белого и розового мрамора. По прибытии в отель — ужин в ресторане.

Продолжительность экскурсии 12 часов.

Экскурсия в минералогическом музее в Слюдянке, Аршанские минеральные источники, буддийский ритуал и знакомство с мараламиЭкскурсия в минералогическом музее в Слюдянке, Аршанские минеральные источники, буддийский ритуал и знакомство с мараламиЭкскурсия в минералогическом музее в Слюдянке, Аршанские минеральные источники, буддийский ритуал и знакомство с мараламиЭкскурсия в минералогическом музее в Слюдянке, Аршанские минеральные источники, буддийский ритуал и знакомство с мараламиЭкскурсия в минералогическом музее в Слюдянке, Аршанские минеральные источники, буддийский ритуал и знакомство с мараламиЭкскурсия в минералогическом музее в Слюдянке, Аршанские минеральные источники, буддийский ритуал и знакомство с мараламиЭкскурсия в минералогическом музее в Слюдянке, Аршанские минеральные источники, буддийский ритуал и знакомство с мараламиЭкскурсия в минералогическом музее в Слюдянке, Аршанские минеральные источники, буддийский ритуал и знакомство с маралами
6 день

Отъезд

В 8:00 позавтракаем и поедем обратно в Иркутск. Прибытие в город — в 11:30.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги профессиональных гидов-экскурсоводов, проводников-инструкторов
  • Экскурсии и активности по программе
  • Разовое посещение бассейна
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - 5000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-10:00 (местное время)
Завершение: Иркутск, доставим в аэропорт или в центр города, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Иркутске
Добро пожаловать на Байкал! Мы — местные гиды, для которых это озеро не просто место работы, а родной дом. Знаем каждую тропу, легенду и тайное место, которым с радостью поделимся с вами. Покажем Байкал таким, каким его видят местные: с душой, теплом и заботой. С нами вы не просто увидите Байкал — вы его прочувствуете!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Екатерина
Екатерина
14 сен 2025
Это было чудесное путешествие! Понравились и гиды и организация. Гиды, любящие свой край, увлеченные, оставили самые лучшие впечатления. Кормили вкусно и сытно, даже порой хотелось иметь запасной желудок, потому что
в один не вмещалось:))
Жалко, что отпуск был короткий, я бы хотела попасть и на о. Ольхон, куда поехала часть группы с длинной программой. Мое сердце было покорено Байкалом благодаря этому туру. Очень рекомендую! Посмотрели не только Байкал, но и горные реки, леса, теплые озера, горы и водопад, познакомились с флорой и фауной.

Это было чудесное путешествие! Понравились и гиды и организация. Гиды, любящие свой край, увлеченные, оставили самыеЭто было чудесное путешествие! Понравились и гиды и организация. Гиды, любящие свой край, увлеченные, оставили самыеЭто было чудесное путешествие! Понравились и гиды и организация. Гиды, любящие свой край, увлеченные, оставили самыеЭто было чудесное путешествие! Понравились и гиды и организация. Гиды, любящие свой край, увлеченные, оставили самыеЭто было чудесное путешествие! Понравились и гиды и организация. Гиды, любящие свой край, увлеченные, оставили самыеЭто было чудесное путешествие! Понравились и гиды и организация. Гиды, любящие свой край, увлеченные, оставили самыеЭто было чудесное путешествие! Понравились и гиды и организация. Гиды, любящие свой край, увлеченные, оставили самыеЭто было чудесное путешествие! Понравились и гиды и организация. Гиды, любящие свой край, увлеченные, оставили самыеЭто было чудесное путешествие! Понравились и гиды и организация. Гиды, любящие свой край, увлеченные, оставили самые
Е
Елена
18 авг 2025
Хочу поделиться своими впечатлениями от тура на Байкале. Организатор тура Александр молодец!!!
Уважаемый, Александр! И ваша вся команда. Хотим выразить вам огромную благодарность за прекрасно организованное путешествие. Все было на высшем
уровне: комфортабельный транспорт, интересные экскурсии, вкусное питание и забота о наших потребностях. Мы получили массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Большое спасибо за ваш профессионализм и внимание к деталям. Надеемся на новые встречи и новые путешествия вместе с вами. Желаем вам дальнейших успехов и процветания!
А какие грамотные и интелегентные экскурсоводы проводили экскурсии. Было очень интересно.
Дорогие сотрудники, Tripster благодаря Вам я познакомилась с туром и с Байкалом. Спасибо, что вы есть! Вы всегда были на связи, решали все мои вопросы. Организовали скидку для ребёнка. Процветания вашей команде! Встретимся на следующий год!

Ю
Юлия
11 авг 2025
Отличная команда, всё замечательно организовано! Всем советую!

