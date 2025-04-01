Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Хотите сбежать от рутины и насладиться красотами Байкала, но отпуск еще далеко? Наш тур выходного дня идеально подойдет для вас! Перенеситесь на несколько дней в другой мир, наслаждаясь природой и красотами региона.



В этом туре вы получите незабываемые впечатления, которые запомнятся на долгие годы, а красивые фотографии будут напоминать об увлекательном путешествии.

Иван Ваш гид в Иркутске Написать вопрос Индивидуальный тур Длитель­ность 3 дня Размер группы 1-10 человек На чём проводится На автобусе Когда Ежедневно 41 500 ₽ за человека Забронировать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура Наше путешествие начинается с архитектурно-этнографического музея Тальцы под открытым небом, где вы познакомитесь с уникальной культурой народов Сибири. Далее мы отправимся к истоку Ангары, откуда начинается великий Байкал. На лодке мы подплывем к Шаман-камню, где Вы сможете загадать желание и насладиться удивительной атмосферой места. Затем мы осмотрим первый туннель КБЖД и прогуляемся по живописной трассе длиной 4 км. до Порта Байкала. Завершим наш день, посетив Свято-Никольский Храм и вернувшись в Иркутск. Во второй день мы отправимся в путешествие из Иркутска, на пути у нас будут остановки, где гид расскажет про местные традиции, бурятские обычаи, а также об Ольхоне и Байкале. Мы отведаем национальную бурятскую кухню в Еланцах, рассмотрим скульптуру Орла — священное животное для бурят. Отправимся на переправу на остров Ольхон и посетим смотровую площадку на проливе Малое море и Хужире. Встретим закат на мысе Бурхан и посетим сакральное место — скалу Шаманку, где находится место силы на Байкале. Завершит нашу экскурсию автотур на колоритном УАЗике —единственном транспорте, который не подведет на бездорожье. Мы посетим северную часть Ольхона, наслаждаясь красивыми пейзажами. Пообедаем на природе и продолжим наше путешествие, посетив мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, урочище Песчаное, мыс Три Брата и север острова — мысы Хобой и Любви. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

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