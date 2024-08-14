Особо стоит отметить корпоративные туры, позволяющие сплотить команду! Чтобы работать эффективно, обязательно нужно делать перерывы.
В этом путешествии ваша команда отвлечется от рабочих будней, пообщается в неформальной обстановке и наберется новых впечатлений. Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с июня по октябрь для групп от 10 человек.
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон. Остановка по пути в бурятском кафе.
Размещение на турбазе.
Экскурсионна прогулка до мыса Бурхан (скалы Шаманки).
Питание: обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Кобылья голова и южный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.
Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Ольхон - Иркутск. Тимбилдинг в бурятском этнопарке
Выезд с острова Ольхон.
Посещение бурятского этнопарка с развлекательной программой и тимбилдингом, дегустация национальных блюд и настоек.
Прибытие в город Иркутск.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Проводы в аэропорт
Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек, руб:
|размер группы
|размещение эконом
|размещение стандарт
|обычные даты
|праздничные даты
|обычные даты
|праздничные даты
|10 человек
|76 400
|78 500
|79 300
|81 400
|20 человек
|65 900
|68 200
|68 800
|71 000
|30 человек
|64 500
|66 300
|67 000
|69 200
|40 человек
|58 900
|61 000
|61 800
|63 900
Размещение Эконом:
- Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже);
- Иркутск — Гостиница Матрешка — 2-местный номер (удобства в номере).
Размещение Стандарт:
- Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства в номере);
- Иркутск — Гостиница Виктория — 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 20 июля — 10 августа.
Варианты проживания
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова — скалы Шаманки (мыса Бурхан).
Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию
Гостиница «Виктория»
Отель «Виктория» расположен в престижном районе исторического центра Иркутска в тихом дворе одной из самых красивых улиц – Карла Маркса.
Отличное сочетание комфортного тихого отдыха, по-настоящему красивого исторического центра города, сервисов отеля и отличного соотношения цены и качества.
Гостиница «Матрешка»
Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, согласно выбранной категории
- Питание: день 1: обед, ужиндень 2-3: завтрак, обед, ужиндень 4: завтрак, обеддень 5: завтрак
- День 1: обед, ужин
- День 2-3: завтрак, обед, ужин
- День 4: завтрак, обед
- День 5: завтрак
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: по Ольхонудень 3: по Ольхонудень 4: Ольхон - Иркутскдень 5: по Иркутску
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: по Ольхону
- День 3: по Ольхону
- День 4: Ольхон - Иркутск
- День 5: по Иркутску
- Экскурсионные услуги: день 2: поездка в северную часть острова Ольхондень 3: поездка в южную часть острова Ольхондень 4: программа в этнопарке и тимбилдинг
- День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
- День 3: поездка в южную часть острова Ольхон
- День 4: программа в этнопарке и тимбилдинг
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой;
- не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!;)
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.