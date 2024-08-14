Корпоративный тур на Ольхон. Лето-осень

Корпоративный тур на Ольхон
Корпоративный тур — это интересная программа и безупречная организация.

Особо стоит отметить корпоративные туры, позволяющие сплотить команду! Чтобы работать эффективно, обязательно нужно делать перерывы.

В этом путешествии ваша команда отвлечется от рабочих будней, пообщается в неформальной обстановке и наберется новых впечатлений. Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с июня по октябрь для групп от 10 человек.
4.67
3 отзыва
Корпоративный тур на Ольхон. Лето-осень
Корпоративный тур на Ольхон. Лето-осень
Корпоративный тур на Ольхон. Лето-осень
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон. Остановка по пути в бурятском кафе.

Размещение на турбазе.

Экскурсионна прогулка до мыса Бурхан (скалы Шаманки).

Питание: обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
3 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.

Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный Ольхон
4 день

Ольхон - Иркутск. Тимбилдинг в бурятском этнопарке

Выезд с острова Ольхон.

Посещение бурятского этнопарка с развлекательной программой и тимбилдингом, дегустация национальных блюд и настоек.

Прибытие в город Иркутск.

Питание: завтрак, обед.

Продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Ольхон - Иркутск. Тимбилдинг в бурятском этнопаркеОльхон - Иркутск. Тимбилдинг в бурятском этнопаркеОльхон - Иркутск. Тимбилдинг в бурятском этнопаркеОльхон - Иркутск. Тимбилдинг в бурятском этнопарке
5 день

Проводы в аэропорт

Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек, руб:

размер группыразмещение экономразмещение стандарт
обычные датыпраздничные даты обычные датыпраздничные даты
10 человек76 40078 50079 30081 400
20 человек65 90068 20068 80071 000
30 человек64 50066 30067 00069 200
40 человек58 90061 00061 80063 900

Размещение Эконом:

  • Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже);
  • Иркутск — Гостиница Матрешка — 2-местный номер (удобства в номере).

Размещение Стандарт:

  • Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства в номере);
  • Иркутск — Гостиница Виктория — 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 20 июля — 10 августа.

Варианты проживания

Турбаза «Набаймар»

3 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова — скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Гостиница «Виктория»

1 ночь

Отель «Виктория» расположен в престижном районе исторического центра Иркутска в тихом дворе одной из самых красивых улиц – Карла Маркса.

Отличное сочетание комфортного тихого отдыха, по-настоящему красивого исторического центра города, сервисов отеля и отличного соотношения цены и качества.

Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»

Гостиница «Матрешка»

1 ночь

Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка.

Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, согласно выбранной категории
  • Питание: день 1: обед, ужиндень 2-3: завтрак, обед, ужиндень 4: завтрак, обеддень 5: завтрак
  • День 1: обед, ужин
  • День 2-3: завтрак, обед, ужин
  • День 4: завтрак, обед
  • День 5: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: по Ольхонудень 3: по Ольхонудень 4: Ольхон - Иркутскдень 5: по Иркутску
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: по Ольхону
  • День 3: по Ольхону
  • День 4: Ольхон - Иркутск
  • День 5: по Иркутску
  • Экскурсионные услуги: день 2: поездка в северную часть острова Ольхондень 3: поездка в южную часть острова Ольхондень 4: программа в этнопарке и тимбилдинг
  • День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 3: поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 4: программа в этнопарке и тимбилдинг
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой;
  • не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!;)
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
14 авг 2024
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
В
4 авг 2024
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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