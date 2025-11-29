Едем окунаться в магию зимнего Байкала! Мы будем жить в самом его сердце — на острове Ольхон. Посетим все знаменитые мысы: Бурхан (скала Шаманка), Хобой, Огой, Саган-Хушун и другие.Прокатимся на

хивусе, УАЗах и коньках и насладимся потрясающими видами ледяных гротов, торосов и наплесков. Побываем в этнопарке, где вы послушаете горловое пение, игру на хомусе и поучаствуете в обрядовом танце. Пообедаем прямо на льду наваристой ухой, попробуем сибирскую и бурятскую кухни, а желающие смогут погреться в настоящей сибирской баньке.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

По объективным причинам очерёдность посещения достопримечательностей и локаций в программе тура по дням может быть изменена, это никак не повлиляет на качество тура, в программе мы обычно стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому готовьтесь к увлекательному путешествию в ледяном царстве Байкала!

Разница с московским временем на 5 часов больше, рекомендуем прибыть в Иркутск за день до начала программы, чтобы избежать рисков задержки рейсов и адаптироваться к смене часовых поясов. Мы поможем найти гостиницу в Иркутске.