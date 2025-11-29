Мои заказы

В царство льда: север и юг Ольхона, Листвянка и знакомство с культурой бурят

Увидеть все топовые достопримечательности зимнего Байкала и покататься на коньках, хивусах и УАЗах
Едем окунаться в магию зимнего Байкала! Мы будем жить в самом его сердце — на острове Ольхон. Посетим все знаменитые мысы: Бурхан (скала Шаманка), Хобой, Огой, Саган-Хушун и другие.

Прокатимся на
читать дальше

хивусе, УАЗах и коньках и насладимся потрясающими видами ледяных гротов, торосов и наплесков.

Побываем в этнопарке, где вы послушаете горловое пение, игру на хомусе и поучаствуете в обрядовом танце.

Пообедаем прямо на льду наваристой ухой, попробуем сибирскую и бурятскую кухни, а желающие смогут погреться в настоящей сибирской баньке.

В царство льда: север и юг Ольхона, Листвянка и знакомство с культурой бурят
В царство льда: север и юг Ольхона, Листвянка и знакомство с культурой бурят

Описание тура

Организационные детали

По объективным причинам очерёдность посещения достопримечательностей и локаций в программе тура по дням может быть изменена, это никак не повлиляет на качество тура, в программе мы обычно стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому готовьтесь к увлекательному путешествию в ледяном царстве Байкала!

Разница с московским временем на 5 часов больше, рекомендуем прибыть в Иркутск за день до начала программы, чтобы избежать рисков задержки рейсов и адаптироваться к смене часовых поясов. Мы поможем найти гостиницу в Иркутске.

Программа тура по дням

1 день

Переезд на Ольхон, прогулка, ужин

Встречаемся и выезжаем на Ольхон, третий по размерам озёрный остров в мире. По дороге заедем на обед, сделаем остановку у статуи орла, откуда открывается потрясающий вид на Тажеранскую степь.

Затем по безопасной ледовой переправе доберёмся до острова, где проведём ближайшие 3 ночи в благоустроенной гостинице в посёлке Хужир, в пешей доступности от главной достопримечательности Ольхона — скалы Шаманка.

Вечером соберёмся за ужином, познакомимся поближе и обсудим наши планы на предстоящее путешествие. После, при желании, прогуляемся на мыс Бурхан и полюбуемся закатом.

Переезд на Ольхон, прогулка, ужинПереезд на Ольхон, прогулка, ужинПереезд на Ольхон, прогулка, ужинПереезд на Ольхон, прогулка, ужинПереезд на Ольхон, прогулка, ужин
2 день

Малое Море и южная часть Ольхона, Огой и катание на коньках

Позавтракав, на легендарных машинах УАЗ отправимся исследовать ледяное царство. Сегодня вы увидите достопримечательности Малого Моря и южной части Ольхона, где обычно самый чистый лёд, так как ветра расчищают здесь поверхность озера. Мы окажемся среди ледяных наплесков, красивых гротов и пещер. Заедем на фотогеничный остров Огой, поднимемся к знаменитой буддийской ступе — вы сможете загадать желание, выполнив особый ритуал.

После прямо на льду для вас будет сервирован обед — уха из свежепойманной рыбы. Затем посмотрим на мыс Дракона и полуостров Кобылья Голова, покатаемся на коньках и сделаем потрясающие фотографии у ледяных пещер. Вечером вернёмся в гостиницу, поужинаем и поделимся друг с другом впечатлениями.

Малое Море и южная часть Ольхона, Огой и катание на конькахМалое Море и южная часть Ольхона, Огой и катание на конькахМалое Море и южная часть Ольхона, Огой и катание на конькахМалое Море и южная часть Ольхона, Огой и катание на конькахМалое Море и южная часть Ольхона, Огой и катание на конькахМалое Море и южная часть Ольхона, Огой и катание на конькахМалое Море и южная часть Ольхона, Огой и катание на конькахМалое Море и южная часть Ольхона, Огой и катание на коньках
3 день

Север Ольхона: мысы Хобой и Три брата

Сегодня разместимся на необычном транспорте — хивусе, судне на воздушной подушке, — и отправимся знакомиться с достопримечательностями северной части острова. Вы увидите гроты и сокуи, наплески и бескрайнюю гладь застывшего озера.

Посетим легендарное место на Ольхоне и его самую северную точку — мыс Хобой. Недалеко находится и самое широкое место Байкала — 79,5 км, а также самые большие торосы — нагромождения бирюзовых льдин. Эффектные фото обеспечены! Затем побываем на мысе Саган-Хушун (Три брата) и увидим ещё несколько живописных мест.

После обеда обязательно прокатимся по самому острову, посмотрим на скульптуру «Хранитель Байкала», мыс Любви, если повезёт, увидим изюбрей — благородных оленей. Попробуем «поцелуй Байкала» — продегустируем настойки из ледяных бокалов. Сделаем фото на закате. К вечеру вернёмся в гостиницу, поужинаем, желающие смогут погреться в сибирской бане (за доплату).

Север Ольхона: мысы Хобой и Три братаСевер Ольхона: мысы Хобой и Три братаСевер Ольхона: мысы Хобой и Три братаСевер Ольхона: мысы Хобой и Три братаСевер Ольхона: мысы Хобой и Три братаСевер Ольхона: мысы Хобой и Три братаСевер Ольхона: мысы Хобой и Три брата
4 день

Посещение этнопарка, переезд в Иркутск

После завтрака желающие могут прогуляться за сувенирами, а после выезжаем в сторону Иркутска. В этот день вы познакомитесь с традициями коренного населения Байкала, окунётесь в быт и традиции прибайкальских бурятов в этнопарке, который входит в топ-10 лучших в России. Нас встретят красочным обрядом освящения огнём. Вы послушаете национальное горловое пение и игру на хомусе, поучаствуете в обрядовом танце и получите традиционные благопожелания.

К вечеру приедем в Иркутск, разместимся в отеле и полюбуемся Ангарой — единственной рекой, которая вытекает из Байкала: рядом с городом она не замерзает в сильные морозы. Затем поужинаем и отдохнём.

Посещение этнопарка, переезд в ИркутскПосещение этнопарка, переезд в ИркутскПосещение этнопарка, переезд в ИркутскПосещение этнопарка, переезд в ИркутскПосещение этнопарка, переезд в ИркутскПосещение этнопарка, переезд в Иркутск
5 день

Листвянка: Байкальский музей, подъём на Камень Черского, Кругобайкальская железная дорога

Утром отправимся в посёлок Листвянка. Посетим Байкальский музей: вы узнаете историю образования озера и познакомитесь с его обитателями. Поднимемся на Камень Черского — гору высотой 755 м, где находится смотровая площадка и горнолыжный центр. Желающие смогут подняться по канатной дороге. С высоты вы увидите место слияния Ангары с Байкалом.

Затем совершим небольшое путешествие на хивусе вдоль легендарной Кругобайкальской железной дороги, самой дорогой и живописной железной дороги в России!

К вечеру вернёмся в Иркутск и соберёмся за заключительным ужином (за доплату).

Листвянка: Байкальский музей, подъём на Камень Черского, Кругобайкальская железная дорогаЛиствянка: Байкальский музей, подъём на Камень Черского, Кругобайкальская железная дорогаЛиствянка: Байкальский музей, подъём на Камень Черского, Кругобайкальская железная дорогаЛиствянка: Байкальский музей, подъём на Камень Черского, Кругобайкальская железная дорогаЛиствянка: Байкальский музей, подъём на Камень Черского, Кругобайкальская железная дорогаЛиствянка: Байкальский музей, подъём на Камень Черского, Кругобайкальская железная дорога
6 день

Отъезд

В 9:30 — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 5 завтраков, 5 обедов, 4 ужина
  • Групповые трансферы от и до аэропорта г. Иркутска
  • Все трансферы по программе
  • Экскурсии по льду Байкала на УАЗ и хивусе (судно на воздушной подушке)
  • Посещение Байкальского музея (экскурсия и входной билет)
  • Посещение этнопарка «Золотая орда» и программа с погружением в традиции
  • Билеты в национальный парк о. Ольхон
  • Аренда коньков с катанием по льду Байкала
  • Сопровождение гидами в период всего тура
  • Съёмка группы с дрона (при наличии технической возможности)
  • Дегустация настоек из ледяных бокалов Байкала и бонусы от организатора
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно (поможем с подбором при необходимости)
  • Питание вне программы
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, 10:00
Завершение: Иркутск, аэропорт, 9:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 195 туристов
Всем привет! Я тревел-гид с большим опытом организации туров, путешествий, индивидуальных эксклюзивных программ и экскурсий по Краснодарскому краю, России и Кавказу. С 2020 года наша команда организует авторские путешествия: экскурсионные,
читать дальше

туры в горы, спортивные, горнолыжные и винно-гастрономические! Не имея возможности жить вечно, мы имеем возможность жить ярко! Создаем яркие путешествия для тех, кто любит настоящие эмоции. Наши путешественники часто возвращаются вновь и вновь, для нас это самый главный отзыв о нашей работе! До встречи!

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
На автобусе
На поезде
4 дня
3 отзыва
Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
Увидеть подлёдный космос, попробовать байкальскую рыбу и побывать на «золотой пряжке» Транссиба
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 8:30-9:30
7 фев в 08:30
2 мар в 08:30
43 500 ₽ за человека
Активный тур на зимний Байкал: катание на снегоходе, хивусе и коньках и подлёдная рыбалка
На машине
На снегоходах
9 дней
1 отзыв
Активный тур на зимний Байкал: катание на снегоходе, хивусе и коньках и подлёдная рыбалка
Отведать бурятской кухни и свежесваренной ухи, встретиться с шаманом и прокатиться в упряжке
Начало: Аэропорт Иркутска, время прибытия ваших рейсов
3 фев в 10:00
17 фев в 10:00
188 300 ₽ за человека
Всё включено на Байкале: активности, баня, кухня, обряды и много льда
На машине
На велосипеде
5 дней
1 отзыв
Всё включено на Байкале: активности, баня, кухня, обряды и много льда
Прокатиться на хивусе, коньках, велосипеде, УАЗе, встретиться с бурятским шаманом и поцеловать озеро
Начало: Аэропорт или место вашего проживания в Иркутске, 1...
11 фев в 10:00
18 фев в 10:00
84 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска