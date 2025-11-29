Прокатимся на
Описание тура
Организационные детали
По объективным причинам очерёдность посещения достопримечательностей и локаций в программе тура по дням может быть изменена, это никак не повлиляет на качество тура, в программе мы обычно стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому готовьтесь к увлекательному путешествию в ледяном царстве Байкала!
Разница с московским временем на 5 часов больше, рекомендуем прибыть в Иркутск за день до начала программы, чтобы избежать рисков задержки рейсов и адаптироваться к смене часовых поясов. Мы поможем найти гостиницу в Иркутске.
Программа тура по дням
Переезд на Ольхон, прогулка, ужин
Встречаемся и выезжаем на Ольхон, третий по размерам озёрный остров в мире. По дороге заедем на обед, сделаем остановку у статуи орла, откуда открывается потрясающий вид на Тажеранскую степь.
Затем по безопасной ледовой переправе доберёмся до острова, где проведём ближайшие 3 ночи в благоустроенной гостинице в посёлке Хужир, в пешей доступности от главной достопримечательности Ольхона — скалы Шаманка.
Вечером соберёмся за ужином, познакомимся поближе и обсудим наши планы на предстоящее путешествие. После, при желании, прогуляемся на мыс Бурхан и полюбуемся закатом.
Малое Море и южная часть Ольхона, Огой и катание на коньках
Позавтракав, на легендарных машинах УАЗ отправимся исследовать ледяное царство. Сегодня вы увидите достопримечательности Малого Моря и южной части Ольхона, где обычно самый чистый лёд, так как ветра расчищают здесь поверхность озера. Мы окажемся среди ледяных наплесков, красивых гротов и пещер. Заедем на фотогеничный остров Огой, поднимемся к знаменитой буддийской ступе — вы сможете загадать желание, выполнив особый ритуал.
После прямо на льду для вас будет сервирован обед — уха из свежепойманной рыбы. Затем посмотрим на мыс Дракона и полуостров Кобылья Голова, покатаемся на коньках и сделаем потрясающие фотографии у ледяных пещер. Вечером вернёмся в гостиницу, поужинаем и поделимся друг с другом впечатлениями.
Север Ольхона: мысы Хобой и Три брата
Сегодня разместимся на необычном транспорте — хивусе, судне на воздушной подушке, — и отправимся знакомиться с достопримечательностями северной части острова. Вы увидите гроты и сокуи, наплески и бескрайнюю гладь застывшего озера.
Посетим легендарное место на Ольхоне и его самую северную точку — мыс Хобой. Недалеко находится и самое широкое место Байкала — 79,5 км, а также самые большие торосы — нагромождения бирюзовых льдин. Эффектные фото обеспечены! Затем побываем на мысе Саган-Хушун (Три брата) и увидим ещё несколько живописных мест.
После обеда обязательно прокатимся по самому острову, посмотрим на скульптуру «Хранитель Байкала», мыс Любви, если повезёт, увидим изюбрей — благородных оленей. Попробуем «поцелуй Байкала» — продегустируем настойки из ледяных бокалов. Сделаем фото на закате. К вечеру вернёмся в гостиницу, поужинаем, желающие смогут погреться в сибирской бане (за доплату).
Посещение этнопарка, переезд в Иркутск
После завтрака желающие могут прогуляться за сувенирами, а после выезжаем в сторону Иркутска. В этот день вы познакомитесь с традициями коренного населения Байкала, окунётесь в быт и традиции прибайкальских бурятов в этнопарке, который входит в топ-10 лучших в России. Нас встретят красочным обрядом освящения огнём. Вы послушаете национальное горловое пение и игру на хомусе, поучаствуете в обрядовом танце и получите традиционные благопожелания.
К вечеру приедем в Иркутск, разместимся в отеле и полюбуемся Ангарой — единственной рекой, которая вытекает из Байкала: рядом с городом она не замерзает в сильные морозы. Затем поужинаем и отдохнём.
Листвянка: Байкальский музей, подъём на Камень Черского, Кругобайкальская железная дорога
Утром отправимся в посёлок Листвянка. Посетим Байкальский музей: вы узнаете историю образования озера и познакомитесь с его обитателями. Поднимемся на Камень Черского — гору высотой 755 м, где находится смотровая площадка и горнолыжный центр. Желающие смогут подняться по канатной дороге. С высоты вы увидите место слияния Ангары с Байкалом.
Затем совершим небольшое путешествие на хивусе вдоль легендарной Кругобайкальской железной дороги, самой дорогой и живописной железной дороги в России!
К вечеру вернёмся в Иркутск и соберёмся за заключительным ужином (за доплату).
Отъезд
В 9:30 — трансфер в аэропорт.
Что включено
- Проживание
- 5 завтраков, 5 обедов, 4 ужина
- Групповые трансферы от и до аэропорта г. Иркутска
- Все трансферы по программе
- Экскурсии по льду Байкала на УАЗ и хивусе (судно на воздушной подушке)
- Посещение Байкальского музея (экскурсия и входной билет)
- Посещение этнопарка «Золотая орда» и программа с погружением в традиции
- Билеты в национальный парк о. Ольхон
- Аренда коньков с катанием по льду Байкала
- Сопровождение гидами в период всего тура
- Съёмка группы с дрона (при наличии технической возможности)
- Дегустация настоек из ледяных бокалов Байкала и бонусы от организатора
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно (поможем с подбором при необходимости)
- Питание вне программы
- 1-местное проживание