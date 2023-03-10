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Авторский тур
4 дня
Алмазное сияние байкальского льда
Пройтись по легендарному естественному катку, полюбоваться морозными узорами и слиться в «поцелуе»
Начало: Иркутск, аэропорт
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Приготовить буузы, увидеть тысячи метановых пузырьков и полюбоваться Малым Морем
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего...
21 янв в 14:00
28 янв в 14:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
25 фев в 08:30
1 мар в 08:00
39 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина10 марта 2023Компанией друзей путешествовали по программе «Алмазное сияние байкальского льда» с 27.02 по 02.03. Остались только положительные эмоции, начиная от встречи
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Туры на 23 февраля»
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