Туры на 23 февраля – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Туры на 23 февраля» в Иркутске, цены от 39 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алмазное сияние байкальского льда
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Алмазное сияние байкальского льда
Пройтись по легендарному естественному катку, полюбоваться морозными узорами и слиться в «поцелуе»
Начало: Иркутск, аэропорт
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
52 000 за человека
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Авторский тур
5 дней
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Приготовить буузы, увидеть тысячи метановых пузырьков и полюбоваться Малым Морем
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего...
21 янв в 14:00
28 янв в 14:00
110 000 за человека
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
25 фев в 08:30
1 мар в 08:00
39 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    10 марта 2023
    Алмазное сияние байкальского льда
    Компанией друзей путешествовали по программе «Алмазное сияние байкальского льда» с 27.02 по 02.03. Остались только положительные эмоции, начиная от встречи
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    в аэропорту, заканчивая возвращением в город Иркутск. Организацией тура довольны. Большое спасибо Татьяне, приятная, энергичная девушка за экскурсии, эмоции, памятные фото и видео! Невероятные впечатления от поездки, хочется повторить! Всем советуем посетить Байкал с travel_tiana_iuliia!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Туры на 23 февраля»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Алмазное сияние байкальского льда
  2. Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
  3. Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Туры на 23 февраля" можно забронировать 3 тура от 39 500 до 110 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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