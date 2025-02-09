За драйвом на Байкал: море эмоций на «священном море»

Попробовать 5 способов передвижения, встретить на озере рассвет и устроить фотоохоту за пузырьками
Каждый день вас ждут новые впечатления! Вы покатаетесь по льду на корабле на воздушной подушке, багги, санках, запряжённых хаски, коньках и зимнем велосипеде. Попаритесь в настоящей сибирской баньке и попробуете уху из байкальского омуля. Посмотрите на буддийские реликвии и побываете в бурятской этнодеревне.

А ещё встретим на озере рассвет и, конечно, полюбуемся трещинами, замёрзшими пузырьками, торосами и ледяными гротами. Будет весело!
За драйвом на Байкал: море эмоций на «священном море»
За драйвом на Байкал: море эмоций на «священном море»
За драйвом на Байкал: море эмоций на «священном море»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 16:00.

Проживание. В гостевых домиках на комфортной базе в центре Ольхона, на побережье Байкала, рядом со скалой Шаманка. С настоящей сибирской баней! 2-местные номера. В гостинице в историческом центре г. Иркутск, 2-местные номера.

Питание. Трёхразовое питание (кроме посещений кафе), национальная кухня.

Программа тура по дням

1 день

Переезд до турбазы, прогулка, ужин-знакомство

Встречаемся и едем к Байкалу, самому крупному пресноводному озеру мира! Остановимся на обед — вы попробуете традиционные блюда.
По приезде разместимся на турбазе прямо на берегу. Прогуляемся к скованному льдом Байкалу, чтобы поприветствовать его и убедиться, что это происходит с нами наяву! Посмотрим на священную для местных жителей скалу Шаманку, ставшую визитной карточкой региона. За ужином познакомимся друг с другом поближе и обсудим предстоящее путешествие.

Переезд до турбазы, прогулка, ужин-знакомствоПереезд до турбазы, прогулка, ужин-знакомствоПереезд до турбазы, прогулка, ужин-знакомство
2 день

На багги с ветерком: буддийская ступа, уха из омуля, скалы-легенды

Приготовьтесь к ярким эмоциям — сегодня будем кататься на гоночных багги. Они развивают скорость до 100 км в час! Тёплая машина тоже будет сопровождать нас весь день — можно будет погреться.

Поднимемся к белоснежной ступе Просветления, буддийской святыне, венчающей остров Огой, и загадаем заветные желания, которые обязательно сбудутся! Пообедаем горячей ухой из свежепойманного байкальского омуля и отправимся фотографироваться — рекомендуем захватить с собой несколько нарядов. Посетим мыс Кобылья голова — силуэт скалы напоминает голову животного. Увидим мистическую скалу Хвост дракона, торчащую прямо из озера, скалу Трезубец, похожую на дворец с башнями. Полюбуемся многочисленными пузырьками на льду Нурского озера. А ещё сегодня вас ждёт первый «Поцелуй Байкала».

На багги с ветерком: буддийская ступа, уха из омуля, скалы-легендыНа багги с ветерком: буддийская ступа, уха из омуля, скалы-легендыНа багги с ветерком: буддийская ступа, уха из омуля, скалы-легенды
3 день

Рассвет на озере, торосы на мысе Хобой

Встанем ещё затемно и отправимся встречать рассвет на северную часть острова. Вы полюбуетесь тем, как из-за вершин забайкальских гор выглянут первые солнечные лучи, заблестит яркими вспышками прозрачная поверхность озера, разноцветными искрами заиграют наплески, а гроты наполнятся янтарным светом — эти впечатления запомнятся надолго!

После доедем до мыса Хобой, где вы увидите торосы — метровые глыбы льда. Если повезёт, услышим невероятное звучание Байкала.

После обеда у вас будет свободное время. Можно покататься в упряжках с хаски или прогуляться по окрестностям и насладиться деревенским колоритом. А проводить закат сходим на смотровую площадку, откуда хорошо видны бескрайний лёд озера и Шаманка.

Рассвет на озере, торосы на мысе ХобойРассвет на озере, торосы на мысе ХобойРассвет на озере, торосы на мысе Хобой
4 день

До гротов на хивусе, «кладбище кораблей»

Сегодня прокатимся на необычном транспорте — корабле на воздушной подушке, также известном как хивус. Доедем до гротов с огромными свисающими сосульками — фотографии здесь получаются фантастические!

После обеда отправимся к месту, где нашли свой последний приют буксирные катера и баржи. Местные жители называют эту локацию «кладбищем кораблей».

Затем у вас снова будет свободное время: можно покататься на коньках по самому большому естественному катку в России или пройтись по сувенирным лавочкам, чтобы купить уникальные изделия ручной работы.

До гротов на хивусе, «кладбище кораблей»До гротов на хивусе, «кладбище кораблей»До гротов на хивусе, «кладбище кораблей»
5 день

Посещение этнодеревни, катание на велосипедах

В этот день побываем в бурятской этнодеревне. Вас познакомят с культурой и традициями, желающие примерят национальные костюмы. Вместе по старинному обычаю задобрим духов Байкала. Хозяева угостят вас традиционными блюдами.

А после предлагаем вспомнить детство — поучиться кататься на велосипеде! Уже умеете? А на зимнем? А по льду? Будет непривычно и весело, а получится даже у тех, кто ни разу не катался и на обычном велосипеде.

Посещение этнодеревни, катание на велосипедахПосещение этнодеревни, катание на велосипедахПосещение этнодеревни, катание на велосипедах
6 день

Возвращение в Иркутск, прогулка по городу, заключительный ужин

Сегодня возвращаемся в Иркутск. По дороге остановимся, чтобы ещё раз пообедать прямо на льду и сохранить эти ощущения в своей памяти.
В городе разместимся в гостинице вблизи от знаменитого 130-го квартала — исторический зоне Иркутска, где сохранились старинные деревянные здания и жилые дома 18-го века. Если будут силы и желание, прогуляемся и заглянем на рынок за вкусностями. Вечером поужинаем в кафе в одном из самых красивых мест города.

Возвращение в Иркутск, прогулка по городу, заключительный ужинВозвращение в Иркутск, прогулка по городу, заключительный ужинВозвращение в Иркутск, прогулка по городу, заключительный ужин
7 день

Экскурсия по Иркутску, отъезд

Утром прогуляемся по городу с экскурсоводом и зайдём на рынок за сувенирами. Завершение программы в 14:00.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет74 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Экскурсионное сопровождение, все входные билеты и мастер-классы
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы от аэропорта и в аэропорт
  • Катание на коньках, багги, хивусе, велосипеде, хаски
  • Все переезды по маршруту
  • Сопровождение опытными гидами
  • Всё необходимое групповое снаряжение
  • Баня
  • Плата за нахождение в национальном парке
  • Посещение этнодеревни с национальным обедом
  • Сюрпризы от команды
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Личное снаряжение
  • Дополнительное питание в кафе/ресторане
  • Дополнительные дни пользования коньками
  • Доплата за размещение в 2-местном номере на турбазе - 3000 руб. за номер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 11:00
Завершение: Иркутск, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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