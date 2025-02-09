Приготовьтесь к ярким эмоциям — сегодня будем кататься на гоночных багги. Они развивают скорость до 100 км в час! Тёплая машина тоже будет сопровождать нас весь день — можно будет погреться.

Поднимемся к белоснежной ступе Просветления, буддийской святыне, венчающей остров Огой, и загадаем заветные желания, которые обязательно сбудутся! Пообедаем горячей ухой из свежепойманного байкальского омуля и отправимся фотографироваться — рекомендуем захватить с собой несколько нарядов. Посетим мыс Кобылья голова — силуэт скалы напоминает голову животного. Увидим мистическую скалу Хвост дракона, торчащую прямо из озера, скалу Трезубец, похожую на дворец с башнями. Полюбуемся многочисленными пузырьками на льду Нурского озера. А ещё сегодня вас ждёт первый «Поцелуй Байкала».