А ещё встретим на озере рассвет и, конечно, полюбуемся трещинами, замёрзшими пузырьками, торосами и ледяными гротами. Будет весело!
Описание тура
Организационные детали
Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 16:00.
Проживание. В гостевых домиках на комфортной базе в центре Ольхона, на побережье Байкала, рядом со скалой Шаманка. С настоящей сибирской баней! 2-местные номера. В гостинице в историческом центре г. Иркутск, 2-местные номера.
Питание. Трёхразовое питание (кроме посещений кафе), национальная кухня.
Программа тура по дням
Переезд до турбазы, прогулка, ужин-знакомство
Встречаемся и едем к Байкалу, самому крупному пресноводному озеру мира! Остановимся на обед — вы попробуете традиционные блюда.
По приезде разместимся на турбазе прямо на берегу. Прогуляемся к скованному льдом Байкалу, чтобы поприветствовать его и убедиться, что это происходит с нами наяву! Посмотрим на священную для местных жителей скалу Шаманку, ставшую визитной карточкой региона. За ужином познакомимся друг с другом поближе и обсудим предстоящее путешествие.
На багги с ветерком: буддийская ступа, уха из омуля, скалы-легенды
Приготовьтесь к ярким эмоциям — сегодня будем кататься на гоночных багги. Они развивают скорость до 100 км в час! Тёплая машина тоже будет сопровождать нас весь день — можно будет погреться.
Поднимемся к белоснежной ступе Просветления, буддийской святыне, венчающей остров Огой, и загадаем заветные желания, которые обязательно сбудутся! Пообедаем горячей ухой из свежепойманного байкальского омуля и отправимся фотографироваться — рекомендуем захватить с собой несколько нарядов. Посетим мыс Кобылья голова — силуэт скалы напоминает голову животного. Увидим мистическую скалу Хвост дракона, торчащую прямо из озера, скалу Трезубец, похожую на дворец с башнями. Полюбуемся многочисленными пузырьками на льду Нурского озера. А ещё сегодня вас ждёт первый «Поцелуй Байкала».
Рассвет на озере, торосы на мысе Хобой
Встанем ещё затемно и отправимся встречать рассвет на северную часть острова. Вы полюбуетесь тем, как из-за вершин забайкальских гор выглянут первые солнечные лучи, заблестит яркими вспышками прозрачная поверхность озера, разноцветными искрами заиграют наплески, а гроты наполнятся янтарным светом — эти впечатления запомнятся надолго!
После доедем до мыса Хобой, где вы увидите торосы — метровые глыбы льда. Если повезёт, услышим невероятное звучание Байкала.
После обеда у вас будет свободное время. Можно покататься в упряжках с хаски или прогуляться по окрестностям и насладиться деревенским колоритом. А проводить закат сходим на смотровую площадку, откуда хорошо видны бескрайний лёд озера и Шаманка.
До гротов на хивусе, «кладбище кораблей»
Сегодня прокатимся на необычном транспорте — корабле на воздушной подушке, также известном как хивус. Доедем до гротов с огромными свисающими сосульками — фотографии здесь получаются фантастические!
После обеда отправимся к месту, где нашли свой последний приют буксирные катера и баржи. Местные жители называют эту локацию «кладбищем кораблей».
Затем у вас снова будет свободное время: можно покататься на коньках по самому большому естественному катку в России или пройтись по сувенирным лавочкам, чтобы купить уникальные изделия ручной работы.
Посещение этнодеревни, катание на велосипедах
В этот день побываем в бурятской этнодеревне. Вас познакомят с культурой и традициями, желающие примерят национальные костюмы. Вместе по старинному обычаю задобрим духов Байкала. Хозяева угостят вас традиционными блюдами.
А после предлагаем вспомнить детство — поучиться кататься на велосипеде! Уже умеете? А на зимнем? А по льду? Будет непривычно и весело, а получится даже у тех, кто ни разу не катался и на обычном велосипеде.
Возвращение в Иркутск, прогулка по городу, заключительный ужин
Сегодня возвращаемся в Иркутск. По дороге остановимся, чтобы ещё раз пообедать прямо на льду и сохранить эти ощущения в своей памяти.
В городе разместимся в гостинице вблизи от знаменитого 130-го квартала — исторический зоне Иркутска, где сохранились старинные деревянные здания и жилые дома 18-го века. Если будут силы и желание, прогуляемся и заглянем на рынок за вкусностями. Вечером поужинаем в кафе в одном из самых красивых мест города.
Экскурсия по Иркутску, отъезд
Утром прогуляемся по городу с экскурсоводом и зайдём на рынок за сувенирами. Завершение программы в 14:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|74 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- Экскурсионное сопровождение, все входные билеты и мастер-классы
- Трёхразовое питание
- Трансферы от аэропорта и в аэропорт
- Катание на коньках, багги, хивусе, велосипеде, хаски
- Все переезды по маршруту
- Сопровождение опытными гидами
- Всё необходимое групповое снаряжение
- Баня
- Плата за нахождение в национальном парке
- Посещение этнодеревни с национальным обедом
- Сюрпризы от команды
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Иркутска и обратно
- Личное снаряжение
- Дополнительное питание в кафе/ресторане
- Дополнительные дни пользования коньками
- Доплата за размещение в 2-местном номере на турбазе - 3000 руб. за номер