У вас будет время, чтобы вдоволь нагуляться по берегу священного озера, а также возможность выбрать понравившиеся дополнительные экскурсии.
Вы прикоснётесь к богатой истории Иркутска, рассмотрите его архитектурные памятники и выпьете чай с байкальскими травами на побережье.
Описание тура
Организационные детали
С собой понадобятся: паспорт, полис ОМС, на детей — свидетельство о рождении.
Также возьмите: кепку или бандану, пуховую жилетку, лёгкую шапку, перчатки, солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20), солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2), купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться даже в это время!), личную аптечку, средства личной гигиены, накидку от дождя (желательно), фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы.
Проживание. В Иркутске в одном из отелей: «Яковлев», «130й отель», «Лазурный берег» или аналогичном. На Малом Море в одном из отелей: «Ветер Странствий», «Наратэй», «Эльдорадо» или аналогичном. Размещение 2-, 3-местное с удобствами в номерах. За доплату возможны проживание в отелях 3* категории «комфорт+» (в Иркутске — «Европа», «Виктория», «Иркутск», «Ибис» или аналогичный; на Малом Море — «Мир Байкала», «Баяр» или аналогичный), а также 1-местное размещение.
*Фото отелей есть в конце 1-го и 3-го дней (для примера), взяты с сайтов port-baikal.ru и travel.yandex.ru
Питание. В стоимость входят 3 завтрака, 3 обеда и 2 ужина. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Минивэн на 16 мест.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Тажеранская степь, Малое Море
Встречаемся и отправляемся на побережье Малого Моря. По пути вы полюбуетесь невероятными пейзажами Прибайкалья, где живописные отроги Прибайкальского хребта встречаются с бескрайней тайгой. Увидите просторы Тажеранской степи, гористые берега пролива и остров Ольхон. Посмотрите на бронзовую фигуру летящего орла, который словно парит над степью, защищая Ольхонский район, и памятник «Бродяга» герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья».
По прибытии на Малое Море разместимся на базе отдыха и пообедаем. А после вас ждёт автомобильная экскурсия по окрестностям, которую проведёт гид-водитель. Первой посетим обзорную смотровую, с которой открывается чарующий вид на Большой Байкал, остров Ольхон, Ольхонские ворота и лазурную бухту. Далее проедем вдоль западного побережья Байкала. Минуя подъёмы и спуски, попадём в ущелье Змеиное — уединённое место, где получаются красивые кадры. Попьём чай с байкальскими травами, насладимся пейзажами, пофотографируем и вернёмся обратно. Вечером — ужин и отдых.
Свободный день и дополнительные экскурсии на выбор
Сегодня свободный день. Вы можете просто отдохнуть, прогуляться и полюбоваться Байкалом. За доплату — катание на квадроциклах, небольшой круиз или автомобильная экскурсия. Например, на остров Ольхон на целый день ~ 6000 ₽; в Сарминское ущелье ~ 3500 ₽; к святыне Азии — мысу Бурхан ~ 4000 ₽ и др. Полный список и описание возможных экскурсий мы предоставим вам сразу по запросу.
Возвращение в Иркутск, экскурсия по городу
После завтрака и до обеда у вас будет свободное время, а затем отправляемся в Иркутск. По приезде вас ждёт экскурсия по городу, основанному в 1661 году как острог — деревянная крепость на месте слияния Ангары и Иркута. Вы познакомитесь с прошлым и настоящим старинного сибирского города и его архитектурными и историческими памятниками. Увидите Вечный огонь и римско-католический костёл, Спасскую церковь и собор Богоявления.
Посмотрите на сквер им. Кирова и особняки купцов, прогуляетесь по набережной реки Ангары и по 130-му кварталу с исторической застройкой. Затем — размещение в гостинице, свободное время.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание в отеле «комфорт»
|30 400 ₽
|2-3-местное проживание в отеле «комфорт+»
|38 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле «комфорт»
- Питание по программе: 3 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
- Групповой трансфер Иркутск - Малое Море - Иркутск
- Экскурсии по программе (обзорная по Иркутску и автомобильная по берегу Байкала по графику турбазы)
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Дополнительные экскурсии и услуги гостиницы и базы отдыха
- При проживании в отелях 3* категории «комфорт+» стоимость тура составит 38 300 ₽ при 2-, 3-местном размещении
- Доплата за 1-местное размещение (при необходимости): 9000 ₽ - отели "комфорт", 13 000 ₽ - отели "комфорт+"