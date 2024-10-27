С собой понадобятся: паспорт, полис ОМС, на детей — свидетельство о рождении.

Также возьмите: кепку или бандану, пуховую жилетку, лёгкую шапку, перчатки, солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20), солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2), купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться даже в это время!), личную аптечку, средства личной гигиены, накидку от дождя (желательно), фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы.

Проживание. В Иркутске в одном из отелей: «Яковлев», «130й отель», «Лазурный берег» или аналогичном. На Малом Море в одном из отелей: «Ветер Странствий», «Наратэй», «Эльдорадо» или аналогичном. Размещение 2-, 3-местное с удобствами в номерах. За доплату возможны проживание в отелях 3* категории «комфорт+» (в Иркутске — «Европа», «Виктория», «Иркутск», «Ибис» или аналогичный; на Малом Море — «Мир Байкала», «Баяр» или аналогичный), а также 1-местное размещение.

*Фото отелей есть в конце 1-го и 3-го дней (для примера), взяты с сайтов port-baikal.ru и travel.yandex.ru

Питание. В стоимость входят 3 завтрака, 3 обеда и 2 ужина. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн на 16 мест.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.