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зато погода была очень солнечной и виды были замечательные. Я была с пожилыми родителями, которые передвигаются очень медленно. Несмотря на такие ограничения, Дмитрий распланировал очень грамотно маршрут, мы успели все посмотреть и никто не замерз.