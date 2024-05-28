Необычные экскурсии по Истре

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Истре, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
Насладиться видами с реки и услышать о местах Левитана и Чехова в Истре (мини-группа)
Начало: В д. Сафонтьево
19 июня в 11:00
26 июня в 11:00
3 500 за человека
Новый Иерусалим и Русская Палестина
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Новый Иерусалим и Русская Палестина
Начало: Истра, Советская ул., 4
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
9 300 за всё до 4 чел.
Закат на Истринском водохранилище - прогулка на сапах
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
Закат на Истринском водохранилище - прогулка на сапах
Полюбоваться вечерней зарёй в атмосферном путешествии по большой воде
Начало: В деревне Алёхново
Расписание: во вторник и пятницу в 19:00
11 июня в 19:00
14 июня в 19:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катя
    28 мая 2024
    Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
    Мы остались в восторге от сплава! Несмотря на то, что мы опоздали из-за ожидания такси почти на 40 минут, Лера
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    оставила водителя, который подождал нас, выдал все необходимое, провел мини инструктаж и отправил в путь, сказав через сколько мы нагоним всю группу на пикнике. То, что сплав пройдет идеально мы поняли сразу же, как только отплыли от берега, потому что виды невероятные: много зелени, солнце, водная гладь и тишина. В процессе мы даже порадовались, что опоздали и отстали от группы, потому что удалось побыть наедине с природой. Как по мне выбрал идеальный маршрут и тайминг, потому что за 3 часа ты и успеваешь полюбоваться видами и не устаешь. Спасибо Лере, которая всегда была на связи до сплава и на маршруте всегда помогала, советовала куда повернуть, чтобы не встать на мель и в целом была очень отзывчивой и помогающей. Благодаря всему этому день прошел просто идеально!

  • Н
    Наталия
    22 мая 2024
    Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
    Это был наш первый опыт сапсёрфинга и мы остались очень довольны. Прекрасная организация, понятный инструктаж и хорошая экипировка, у организаторов
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    было все оборудование, гермосумка для сменной одежды и водонепроницаемый чехол для телефона. Великолепный маршрут во время которого Валерия рассказала нам много интересного об истории Истринского водохранилища и пребывании на Истре Чехова и Левитана. Пикник с травяным чаем был великолепен. Мы отлично провели время!

  • А
    Александра
    20 января 2024
    Новый Иерусалим и Русская Палестина
    Очень понравилась и экскурсия, и гид. Дмитрий не только интересно рассказывает, приятно послушать, но и отвечает на все вопросы. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «Необычные»

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Сколько стоит экскурсия по Истре в июне 2024
Сейчас в Истре в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 9 300. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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