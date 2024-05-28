1 чел.
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Мини-группа
3 часа
Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
Насладиться видами с реки и услышать о местах Левитана и Чехова в Истре (мини-группа)
Начало: В д. Сафонтьево
19 июня в 11:00
26 июня в 11:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Новый Иерусалим и Русская Палестина
Начало: Истра, Советская ул., 4
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Закат на Истринском водохранилище - прогулка на сапах
Полюбоваться вечерней зарёй в атмосферном путешествии по большой воде
Начало: В деревне Алёхново
Расписание: во вторник и пятницу в 19:00
11 июня в 19:00
14 июня в 19:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККатя28 мая 2024Мы остались в восторге от сплава! Несмотря на то, что мы опоздали из-за ожидания такси почти на 40 минут, Лера
- ННаталия22 мая 2024Это был наш первый опыт сапсёрфинга и мы остались очень довольны. Прекрасная организация, понятный инструктаж и хорошая экипировка, у организаторов
- ААлександра20 января 2024Очень понравилась и экскурсия, и гид. Дмитрий не только интересно рассказывает, приятно послушать, но и отвечает на все вопросы. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «Необычные»
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Сколько стоит экскурсия по Истре в июне 2024
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