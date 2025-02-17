Иваново: от и до! (на вашем автомобиле)

Иваново удивит своей историей и архитектурой. Погрузитесь в атмосферу революционного прошлого и промышленного развития города
Индивидуальная экскурсия по Иваново предлагает уникальное путешествие через историю и культуру города. Начинается всё с территории бывшего села Иванова, где зародилась текстильная промышленность. Участники узнают о первом Совете рабочих депутатов
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и посетят площадь Революции.

В программе - посещение одного из крупнейших театральных пространств и железнодорожного вокзала с его уникальной арт-резиденцией.

Также экскурсия включает визит к мануфактуре «Красная Талка» и осмотр легендарного прядильного корпуса. Это путешествие откроет Иваново с новой стороны, показывая его как самобытный и значимый город

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобство передвижения на собственном авто
  • 🏭 Интересная история текстильной промышленности
  • 🏛 Уникальная архитектура конструктивизма
  • 🎭 Посещение крупнейшего театрального пространства
  • 🕰 Погружение в революционное прошлое
Иваново: от и до! (на вашем автомобиле)
Иваново: от и до! (на вашем автомобиле)
Иваново: от и до! (на вашем автомобиле)
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Площадь Революции
  • Мемориал Красная Талка
  • Железнодорожный вокзал
  • Прядильный корпус

Описание экскурсии

Экскурсия начинается с корней нашего города. Мы встретимся на территории бывшего села Иванова, которое бурно развивалось благодаря текстильному производству. Изучим мануфактуру начала 19 века. Вы узнаете, как создавались легендарные ситцы и как жили первые фабриканты. Услышите, как село превратилось в город и стало русским Манчестером.

Посмотрим, где проходил первый Совет рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске. Порассуждаем, были ли наши рабочие воинственными революционерами. А затем переедем на площадь Революции с одноимённым пантеоном. Вы выясните, как типичный город Золотого кольца визуально стал эталонным советским городом.

Вы увидите одно из самых больших театральных пространств страны, построенное на месте старинных храмов. Посетите железнодорожный вокзал — парадные ворота в город с множеством рекордов и уникальной арт-резиденцией. Сравните исторический вокзал 1894 года с пришедшим ему на смену конструктивистским.

Переедем к старейшей мануфактуре Иванова — «Красной Талке». Я расскажу, как она получила своё имя и причём здесь речка Талка. Поговорим о выступлениях иваново-вознесенских рабочих во время революции и создании первого российского общегородского Совета рабочих депутатов.

Рассмотрим легендарный прядильный корпус — шедевр конструктивизма. Вы полюбуетесь знаменитым мозаичным панно «Герои революции», установленным в 1975 году. И услышите, что в этом корпусе находится сейчас.

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем автомобиле, необходимо одно место для гида.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ну улице Советской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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