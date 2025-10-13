Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На обзорной экскурсии по Иваново участники смогут узнать, как город превратился из небольшого села в крупный фабричный центр. Прогулка начнется с площади Революции, где можно увидеть старинные здания и памятники.



Затем маршрут пройдет через площадь Пушкина и Советскую улицу, где расположены музеи и архитектурные комплексы. Завершится экскурсия посещением Введенского монастыря и прогулкой по набережной Уводи 4.9 12 отзывов 5 причин купить эту экскурсию 📜 Узнать историю Иваново

🏛️ Полюбоваться архитектурой

🖼️ Посетить музеи

🚶‍♂️ Прогуляться по набережной

⛪ Увидеть часовни и монастыри Лучшее время для посещения янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Лучшее время для экскурсии по Иваново - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город особенно красив, а туристов меньше. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой экскурсия возможна, но холодная погода может ограничить время на улице. Сейчас август — это идеальное время.

Gidy Gorode Ваш гид в Иваново Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 12 отзывов 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Что можно увидеть Площадь Революции

Щудровская палатка

Площадь Пушкина

Ивановский историко-краеведческий музей

Музей первого совета

Шереметьевский проспект

Введенский монастырь

Описание экскурсии Сердце города Иваново Прогулка начнется с площади Революции — самого сердца Иванова, где в царские времена вовсю кипела торговля. На ее территории расположены здание администрации и монумент борцам Революции, а поблизости приютилась Щудровская палатка — самый старый из сохранившихся в городе кирпичных домов. Искусство и история От площади Революции мы направимся по пешеходному бульвару Кокуй к площади Пушкина, украшенной величественным зданием Дворца искусств. Ранее здесь возвышались два храма, а сейчас находятся сквер, фонтан и необычные избы высотой с трехэтажный дом. Дорога от площади Пушкина выведет нас на Советскую улицу, где мы сможем увидеть Ивановский историко-краеведческий музей им. Д. Г. Бурылина и Музей первого совета. Архитектура пролетариата По Садовой улице мы возьмем курс на Шереметьевский проспект и осмотрим архитектурный комплекс Политехнического института. В его состав входят четыре здания в духе пролетарской классики, построенные в 1930-х годах по чертежам академика И. А. Фомина. Здесь же, на проспекте, высится Медицинская академия, в фасадах которой пышно представлены элементы стиля ампир. Первый камень в фундамент здания был заложен еще в 1935 году, а строительство по проекту Н. И. Кадникова велось на протяжении двух десятилетий. Часовни и монастыри Изюминкой Шереметьевского проспекта является миниатюрная часовня Александра Невского, построенная в 1995 году в форме четырехгранного поклонного столба. Культовая постройка стоит у научной библиотеки и привлекает внимание своими мозаичными иконами, расположенными на каждой ее стороне. В завершение экскурсии мы осмотрим Введенский монастырь, а при желании пройдем по набережной Уводи до Ивановского музея ситца. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Революции

Монумент борцам Революции

Щудровская палатка

Площадь Пушкина

Ивановский историко-краеведческий музей ИМ.Д.Г. Бурылина

Музей первого совета и др Что включено Экскурсия по городу Что не входит в цену Личные расходы туриста Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.