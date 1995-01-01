За время экскурсии мы погрузимся в увлекательную историю города Иваново и расскажем, как из небольшого села он превратился в один из крупнейших фабричных центров России.

Прогулка начнется с площади Революции – самого сердца Иванова, где в царские времена вовсю кипела торговля. На ее территории расположены здание администрации и монумент борцам Революции, а поблизости приютилась Щудровская палатка – самый старый из сохранившихся в городе кирпичных домов.

От площади Революции мы направимся по пешеходному бульвару Кокуй к площади Пушкина, украшенной величественным зданием Дворца искусств. Ранее здесь возвышались два храма, а сейчас находятся сквер, фонтан и необычные избы высотой с трехэтажный дом. Дорога от площади Пушкина выведет нас на Советскую улицу, где мы сможем увидеть Ивановский историко-краеведческий музей им. Д. Г. Бурылина и Музей первого совета.

По Садовой улице мы возьмем курс на Шереметьевский проспект и осмотрим архитектурный комплекс Политехнического института. В его состав входят четыре здания в духе пролетарской классики, построенные в 1930-х годах по чертежам академика И. А. Фомина. Здесь же, на проспекте, высится Медицинская академия, в фасадах которой пышно представлены элементы стиля ампир. Первый камень в фундамент здания был заложен еще в 1935 году, а строительство по проекту Н. И. Кадникова велось на протяжении двух десятилетий.

Изюминкой Шереметьевского проспекта является миниатюрная часовня Александра Невского, построенная в 1995 году в форме четырехгранного поклонного столба. Культовая постройка стоит у научной библиотеки и привлекает внимание своими мозаичными иконами, расположенными на каждой ее стороне. В завершение экскурсии мы осмотрим Введенский монастырь, а при желании пройдем по набережной Уводи до Ивановского музея ситца.