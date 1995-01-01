Обзорная экскурсия по Иваново

Обзорная экскурсия по Иваново
Обзорная экскурсия по Иваново
Обзорная экскурсия по Иваново
Обзорная экскурсия по Иваново
Обзорная экскурсия по Иваново
Обзорная экскурсия по Иваново
Обзорная экскурсия по Иваново

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Революции
  • монумент борцам Революции
  • Щудровская палатка
  • площадь Пушкина
  • Ивановский историко-краеведческий музей им. Д. Г. Бурылина
  • Музей первого совета и др.
За время экскурсии мы погрузимся в увлекательную историю города Иваново и расскажем, как из небольшого села он превратился в один из крупнейших фабричных центров России.
Прогулка начнется с площади Революции – самого сердца Иванова, где в царские времена вовсю кипела торговля. На ее территории расположены здание администрации и монумент борцам Революции, а поблизости приютилась Щудровская палатка – самый старый из сохранившихся в городе кирпичных домов.
От площади Революции мы направимся по пешеходному бульвару Кокуй к площади Пушкина, украшенной величественным зданием Дворца искусств. Ранее здесь возвышались два храма, а сейчас находятся сквер, фонтан и необычные избы высотой с трехэтажный дом. Дорога от площади Пушкина выведет нас на Советскую улицу, где мы сможем увидеть Ивановский историко-краеведческий музей им. Д. Г. Бурылина и Музей первого совета.
По Садовой улице мы возьмем курс на Шереметьевский проспект и осмотрим архитектурный комплекс Политехнического института. В его состав входят четыре здания в духе пролетарской классики, построенные в 1930-х годах по чертежам академика И. А. Фомина. Здесь же, на проспекте, высится Медицинская академия, в фасадах которой пышно представлены элементы стиля ампир. Первый камень в фундамент здания был заложен еще в 1935 году, а строительство по проекту Н. И. Кадникова велось на протяжении двух десятилетий.
Изюминкой Шереметьевского проспекта является миниатюрная часовня Александра Невского, построенная в 1995 году в форме четырехгранного поклонного столба. Культовая постройка стоит у научной библиотеки и привлекает внимание своими мозаичными иконами, расположенными на каждой ее стороне. В завершение экскурсии мы осмотрим Введенский монастырь, а при желании пройдем по набережной Уводи до Ивановского музея ситца.
🚩 Начало и место завершения: по согласованию с гидом
 Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
 Что не входит
    Время проведения: Ежедневно
    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Гиды В.
    Гиды В.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Еще несколько похожих предложений в Иваново

    Обзорная экскурсия по Кинешме из Иваново
    Индивидуальная экскурсия
    3 200
    за 1-6 чел.
    Обзорная экскурсия по Кинешме из Иваново
    Кинешма богата на именитых личностей с интересной судьбой
    По договоренности
    Автокруиз по Иваново
    Индивидуальная экскурсия
    2 500
    за 1-4 чел.
    Автокруиз по Иваново
    Экскурсия по старому и новому городу Иваново на автомобиле
    По договоренности
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    123
    2 500
    за 1-4 чел.
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
    Иваново яркий и предприимчивый
    Индивидуальная экскурсия
    5
    9
    2 400
    за 1-10 чел.
    Иваново яркий и предприимчивый
    Насыщенная обзорная экскурсия в компании профессионального историка
    Знакомьтесь, Иваново!
    Индивидуальная экскурсия
    5
    16
    2 500
    за 1-4 чел.
    Знакомьтесь, Иваново!
    Главные достопримечательности, необычные здания и богатая история города на обзорной экскурсии
    Экскурсия Гуляй, Россия.
    Индивидуальная экскурсия
    5
    3
    2 500
    за 1-10 чел.
    Экскурсия Гуляй, Россия.
    Экскурсия о том, отдыхали в нашей стране в начале ХХ века на примере одного из богатейших городов того...
    С пн по пт - с 10.00 до 16.00, в сб-вс с 10.00 до 13.00
    Иваново: мифы и реальность
    Индивидуальная экскурсия
    5
    21
    2 500
    за 1-15 чел.
    Иваново: мифы и реальность
    Понять, почему город уникален, и узнать о его символах во время насыщенной обзорной прогулки
    Иваново — фабричный и советский
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    54
    2 600
    за 1-5 чел.
    Иваново — фабричный и советский
    Отделить историю города от мифов, отыскать ивановских невест и погрузиться в местный колорит
    Экскурсия "Прогулки по селу Иванову"
    Индивидуальная экскурсия
    5
    4
    2 500
    за 1-10 чел.
    Экскурсия "Прогулки по селу Иванову"
    С пн по пт - с 10.00 до 16.00, в сб-вс с 10.00 до 13.00
    Промышленное чудо Иваново-Вознесенска
    Индивидуальная экскурсия
    5
    3
    2 500
    за 1-10 чел.
    Промышленное чудо Иваново-Вознесенска
    С пн по пт - с 10.00 до 16.00, в сб-вс с 10.00 до 13.00
    Город красной зари и королей ситца
    Индивидуальная экскурсия
    3 000
    за 1-4 чел.
    Город красной зари и королей ситца
    Иваново - это вотчина графов Шереметевых, село-фабрика с двухэтажными дворцами королей ситца, родина...
    По договоренности
    Ивановские сюжеты
    Индивидуальная экскурсия
    5
    15
    2 000
    за 1-10 чел.
    Ивановские сюжеты
    Узнать о прошлом города, раскрыть его мифы и услышать удивительные факты о памятниках и фабрикантах

    Гиды В. проводит ещё 2 экскурсии

    Экскурсия в Шую и Палех
    Индивидуальная экскурсия
    8 000
    за 1-10 чел.
    Экскурсия в Шую и Палех
    Ежедневно
    Обзорная экскурсия по Иваново на транспорте
    Индивидуальная экскурсия
    4 500
    за 1-10 чел.
    Обзорная экскурсия по Иваново на транспорте
    Наша поездка начнется с посещения площади Революции
    Ежедневно, по договоренности
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Иваново. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Иваново
    🇷🇺