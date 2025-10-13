На обзорной экскурсии по Иваново участники смогут узнать, как город превратился из небольшого села в крупный фабричный центр. Прогулка начнется с площади Революции, где можно увидеть старинные здания и памятники.
Затем маршрут пройдет через площадь Пушкина и Советскую улицу, где расположены музеи и архитектурные комплексы. Завершится экскурсия посещением Введенского монастыря и прогулкой по набережной Уводи
Затем маршрут пройдет через площадь Пушкина и Советскую улицу, где расположены музеи и архитектурные комплексы. Завершится экскурсия посещением Введенского монастыря и прогулкой по набережной Уводи
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать историю Иваново
- 🏛️ Полюбоваться архитектурой
- 🖼️ Посетить музеи
- 🚶♂️ Прогуляться по набережной
- ⛪ Увидеть часовни и монастыри
Лучшее время для посещения
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июн
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Лучшее время для экскурсии по Иваново - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город особенно красив, а туристов меньше. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой экскурсия возможна, но холодная погода может ограничить время на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Революции
- Щудровская палатка
- Площадь Пушкина
- Ивановский историко-краеведческий музей
- Музей первого совета
- Шереметьевский проспект
- Введенский монастырь
Описание экскурсииСердце города Иваново Прогулка начнется с площади Революции — самого сердца Иванова, где в царские времена вовсю кипела торговля. На ее территории расположены здание администрации и монумент борцам Революции, а поблизости приютилась Щудровская палатка — самый старый из сохранившихся в городе кирпичных домов. Искусство и история От площади Революции мы направимся по пешеходному бульвару Кокуй к площади Пушкина, украшенной величественным зданием Дворца искусств. Ранее здесь возвышались два храма, а сейчас находятся сквер, фонтан и необычные избы высотой с трехэтажный дом. Дорога от площади Пушкина выведет нас на Советскую улицу, где мы сможем увидеть Ивановский историко-краеведческий музей им. Д. Г. Бурылина и Музей первого совета. Архитектура пролетариата По Садовой улице мы возьмем курс на Шереметьевский проспект и осмотрим архитектурный комплекс Политехнического института. В его состав входят четыре здания в духе пролетарской классики, построенные в 1930-х годах по чертежам академика И. А. Фомина. Здесь же, на проспекте, высится Медицинская академия, в фасадах которой пышно представлены элементы стиля ампир. Первый камень в фундамент здания был заложен еще в 1935 году, а строительство по проекту Н. И. Кадникова велось на протяжении двух десятилетий. Часовни и монастыри Изюминкой Шереметьевского проспекта является миниатюрная часовня Александра Невского, построенная в 1995 году в форме четырехгранного поклонного столба. Культовая постройка стоит у научной библиотеки и привлекает внимание своими мозаичными иконами, расположенными на каждой ее стороне. В завершение экскурсии мы осмотрим Введенский монастырь, а при желании пройдем по набережной Уводи до Ивановского музея ситца. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Революции
- Монумент борцам Революции
- Щудровская палатка
- Площадь Пушкина
- Ивановский историко-краеведческий музей ИМ.Д.Г. Бурылина
- Музей первого совета и др
Что включено
- Экскурсия по городу
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Снова с нами был Владимир Иванович! И снова восторг! Время пролетело незаметно, много интересных фактов узнали. Очень удобный пешеходно- автомобильный формат экскурсии. Всем рекомендую для знакомства с городом.
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Н
Архитектура, История города интересны. А впечатлили меня жители, что дореволюционные, что после. Люди старались делами своими оставить память потомкам - музеи, училища, Храмы, фабрики, а потом трудовые подвиги. Много талантливых людей родилось в Иваново
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Архитектура, История города интересны. А впечатлили меня жители, что дореволюционные, что после. Люди старались делами своими оставить память потомкам - музеи, училища, Храмы, фабрики, а потом трудовые подвиги. Много талантливых людей родилось в Иваново
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К
Архитектура, История города интересны. А впечатлили меня жители, что дореволюционные, что после. Люди старались делами своими оставить память потомкам - музеи, училища, Храмы, фабрики, а потом трудовые подвиги. Много талантливых людей родилось в Иваново
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Т
Архитектура, История города интересны. А впечатлили меня жители, что дореволюционные, что после. Люди старались делами своими оставить память потомкам - музеи, училища, Храмы, фабрики, а потом трудовые подвиги. Много талантливых людей родилось в Иваново
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Д
Экскурсия началась точно по времени. Маршрут выбран очень интересный, гид рассказал много интересного, ответил на все вопросы. С удовольствием рекомендую её всем путешественникам. Спасибо!
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