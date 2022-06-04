Почему «Иваново строилось наново» в 20-30 годы XX века;
О самом советском городе страны;
О меценатах, оставивших огромный след для нас;
Об ивановских невестах, узнаем, кто была первая ивановская невеста;
Чем живет город в настоящее время.
Организационные детали
Экскурсия пешая, выберите удобную обувь, прихватите зонт и бутылочку воды.
По желанию гостей города можно провести экскурсию в виде квеста.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Литературный сквер (за музеем ивановского ситца)
Завершение: Улица Батурина, 13, Иваново
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Экскурсия пешая
Выберите удобную обувь
Прихватите зонт и бутылочку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Суббота и воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00
Елена — ваш гид в Иваново
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