В поисках ивановских невест

В процессе экскурсии познакомимся с историей города, узнаем, про самый советский город страны, почему Иваново - город

В процессе экскурсии познакомимся с историей города, узнаем, про самый советский город страны, почему Иваново – «город невест», почему в городе мало старинных храмов, а много зданий эпохи конструктивизма и советской архитектуры.
В поисках ивановских невест
В поисках ивановских невест
В поисках ивановских невест
В поисках ивановских невест
В поисках ивановских невест

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Д. Г. Бурылину
  • Здание Музея ивановского ситца
  • Здание музея Д. Г. Бурылина
  • Комплекс зданий Куваевской мануфактуры
  • Ивановский цирк
  • Набережная реки Уводь
  • Ивановский Дворец пионеров
  • Здание Ивановского ЗАГСа
  • Жилые здания эпохи конструктивизма

В ходе экскурсии вы узнаете:

  • Почему ивановские мужики были богаты;
  • Об экономическом взлете в начале XIX века;
  • Почему «Иваново строилось наново» в 20-30 годы XX века;
  • О самом советском городе страны;
  • О меценатах, оставивших огромный след для нас;
  • Об ивановских невестах, узнаем, кто была первая ивановская невеста;
  • Чем живет город в настоящее время.

Организационные детали

  • Экскурсия пешая, выберите удобную обувь, прихватите зонт и бутылочку воды.
  • По желанию гостей города можно провести экскурсию в виде квеста.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Литературный сквер (за музеем ивановского ситца)
Завершение: Улица Батурина, 13, Иваново
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешая
  • Выберите удобную обувь
  • Прихватите зонт и бутылочку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Суббота и воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00

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