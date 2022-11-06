Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

А Анна Были на экскурсии Елены "В поисках ивановских невест" 5 ноября - очень понравилось! Елена рассказывает вдохновенно и щедро! В Иваново мы были впервые, и благодаря этой экскурсии получили представление об истории города, о его главных достопримечательностях, о прошлом Иваново и о его современной жизни))) И узнали об интересных местах, которые стОит посетить! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Были на экскурсии Елены "В поисках ивановских невест" 5 ноября - очень понравилось! Елена рассказывает вдохновенно и щедро! В Иваново мы были впервые, и благодаря этой экскурсии получили представление об истории города, о его главных достопримечательностях, о прошлом Иваново и о его современной жизни))) И узнали об интересных местах, которые стОит посетить! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья В каждом городе можно найти что-то интересное для себя. В Иваново, кроме интересной архитектуры, меня поразили люди, что жили до революции и после. Они думали о потомках, оставляли после себя музеи, училища, Храмы, производства и трудовые подвиги. А сегодня ставят памятник всем женщинам, составляющим гордость Иваново. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья В каждом городе можно найти что-то интересное для себя. В Иваново, кроме интересной архитектуры, меня поразили люди, что жили до революции и после. Они думали о потомках, оставляли после себя музеи, училища, Храмы, производства и трудовые подвиги. А сегодня ставят памятник всем женщинам, составляющим гордость Иваново. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Костеренко В каждом городе можно найти что-то интересное для себя. В Иваново, кроме интересной архитектуры, меня поразили люди, что жили до революции и после. Они думали о потомках, оставляли после себя музеи, училища, Храмы, производства и трудовые подвиги. А сегодня ставят памятник всем женщинам, составляющим гордость Иваново. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет