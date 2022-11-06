В процессе экскурсии познакомимся с историей города, узнаем, про самый советский город страны, почему Иваново – «город невест», почему в городе мало старинных храмов, а много зданий эпохи конструктивизма и советской архитектуры.
Описание экскурсии
В ходе экскурсии вы узнаете:
- Почему Иваново - текстильный край;
- Почему «Иваново строилось наново» в 20-30 годы XX века;
- Об ивановских невестах, узнаем, кто была первая ивановская невеста. А так же особенную историю "русского Манчестера", Родины Первого Совета, текстильного края, города невест, и когда-то "города красных ткачей". Именно революционная активность ивановцев повлияла на судьбу города. И в 20-е годы прошлого века здесь происходило много всего передового, прогрессивного, нового. И Вам об этом поведаю при встрече)) На экскурсии удивлю, обновлю информацию про город, порадую, повеселю. Вся экскурсия проходит на одном дыхании. Использую аудио оборудование. Для групп с детьми провожу экскурсии с элементами квеста. Вам понравится))), гарантирую)))) По Вашему запросу дополнительно могу провести мастер-классы: вышитая брошь или верховая набойка (набойка - старинный промысел, распространенный в 17-18 веках в наших краях, можно украсить футболку, салфетку, бандану, шоппер чисто ивановскими набойками и получить интересный сувенир из города Иваново)))).
Суббота и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Революции
- Памятник борцам Революции
- Памятник «Из искры возгорится пламя»
- Образец ивановской усадьбы
- Сохранившиеся дома ивановских фабрикантов
- Набойные корпуса
- Здания бывших текстильных фабрик
- Памятник Гарелину Я. П
- Типичные ивановские наличники
- Здания стиля конструктивизм
- Площадь Пушкина
- Театральный комплекс
- БИМ (куваевская мануфактура)
- Арт объект «Любовь и голуби»
- Оберег города
- Здание первой фабрики-кухни
Что включено
- Услуги экскурсовода.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Революции, Ленинский район, городской округ Иваново
Завершение: Улица Советская
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Были на экскурсии Елены "В поисках ивановских невест" 5 ноября - очень понравилось! Елена рассказывает вдохновенно и щедро! В Иваново мы были впервые, и благодаря этой экскурсии получили представление об истории города, о его главных достопримечательностях, о прошлом Иваново и о его современной жизни))) И узнали об интересных местах, которые стОит посетить!
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А
Были на экскурсии Елены "В поисках ивановских невест" 5 ноября - очень понравилось! Елена рассказывает вдохновенно и щедро! В Иваново мы были впервые, и благодаря этой экскурсии получили представление об истории города, о его главных достопримечательностях, о прошлом Иваново и о его современной жизни))) И узнали об интересных местах, которые стОит посетить!
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Н
В каждом городе можно найти что-то интересное для себя. В Иваново, кроме интересной архитектуры, меня поразили люди, что жили до революции и после. Они думали о потомках, оставляли после себя музеи, училища, Храмы, производства и трудовые подвиги. А сегодня ставят памятник всем женщинам, составляющим гордость Иваново.
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Н
В каждом городе можно найти что-то интересное для себя. В Иваново, кроме интересной архитектуры, меня поразили люди, что жили до революции и после. Они думали о потомках, оставляли после себя музеи, училища, Храмы, производства и трудовые подвиги. А сегодня ставят памятник всем женщинам, составляющим гордость Иваново.
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К
В каждом городе можно найти что-то интересное для себя. В Иваново, кроме интересной архитектуры, меня поразили люди, что жили до революции и после. Они думали о потомках, оставляли после себя музеи, училища, Храмы, производства и трудовые подвиги. А сегодня ставят памятник всем женщинам, составляющим гордость Иваново.
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Т
В каждом городе можно найти что-то интересное для себя. В Иваново, кроме интересной архитектуры, меня поразили люди, что жили до революции и после. Они думали о потомках, оставляли после себя музеи, училища, Храмы, производства и трудовые подвиги. А сегодня ставят памятник всем женщинам, составляющим гордость Иваново.
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